Insändare. ”Inför samma krav på munskydd i hela landet”

Några regioner tar nu saken i egna händer. Man rekommenderar munskydd i kollektivtrafiken vid alla tider på dygnet och på andra ställen där det är svårt att hålla avstånd som i affärer och på arbetsplatser.

Det är just det som Världshälsoorganisationen WHO, USA:s smittskyddsmyndighet CDC, EU:s smittskyddsmyndighet ECDC, den svenska Vetenskapsakademin och en lång rad experter har rekommenderat sedan pandemins början. Alla vi som tidigare utan framgång debatterat i medier för en sådan rekommendation för hela landet har inte haft någon framgång.

Folkhälsomyndigheten med statsepidemiolog Anders Tegnell i spetsen har ända tills för någon månad sedan ihärdigt förnekat betydelsen av munskydd. När munskydd plötsligt rekommenderades under vissa tider i kollektivtrafiken förundrades man över denna inkonsekvens och brist på psykologiskt tänkande. Nu skulle svenska folket plötsligt tro att det ändå var någon nytta med munskydd, men bara under vissa tider.

Anders Tegnell framhäver under sina ständiga framträdanden i public service att vi inte klarat oss sämre än de flesta andra länder, möjligen med undantag för våra grannländer. Han jämför gärna med USA, men nämner sällan att Donalds Trumps förnekande av munskyddens betydelse och bristande insikt om allvaret i pandemin.

Enigt USA:s främsta expert Anthony Fauci är det huvudorsaken till katastrofen som orsakat USA fler dödfall än första och andra världskriget samt Vietnamkriget tillsammans. I USA hade pandemin den 23 februari orsakat 500.071 dödsfall, vilket innebär 1.525 döda per miljon invånare.

Motsvarade siffror i Sverige var den 24 februari 12.793 döda och 1.262 döda per miljon invånare. Det är inte så stor skillnad på katastroferna kan man tycka, i synnerhet som motsvarande siffror i Finland är 133 döda per miljon invånare och i Norge är 112 döda per miljon invånare (med reservation för viss eftersläpning).

Tegnell har påstått att förutsättningarna i Sverige skiljer sig i betydande grad från Norge och Finland. Är Sverige mer likt USA? Ja, möjligen i hur illa pandemin hanterades i begynnelsen. Med Joe Biden som president blev det en dramatisk förändring i rekommendationer och förordningar i USA.

Det är hög tid att regeringen följer många regioners råd och rekommenderar munskydd i hela landet i kollektivtrafik och andra ställen där det är svårt att hålla avstånd, till exempel i affärer och andra publika lokaler. Kör över Folkhälsomyndighetens huvudlösa råd. Det bör göras även om ingen exakt siffra kan erhållas på hur många liv som kan räddas.

Om rekommendation av munskydd i pandemins början hade räddat 1 procent hade 127 färre individer nu varit döda i Sverige. Om skyddseffekten i stället är 10 procent hade 1.279 människor överlevt.

Att använda munskydd är ett litet besvär. Att dö för tidigt är en katastrof.