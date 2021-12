Insändare. Julkalamitet

Det kanske ni inte vet,

men det har tillstött en kalamitet

inför 2021 års stundande jul,

och det blir inte kul.

Enligt Gubben Frost

har tomten på sin post

drabbats av covid-19

och behandlas av professor Britton

se’n en vecka eller två.

Det var en sars-cov2

stor som en alg

som tog sig genom skägg och svalg

genom luftestrupen

– av cilier helt belupen.

Tomtemor har anor som sachsare,

å därför är Tomten antivaccare.

Sachsare älskar att klippa och klistra

klappar i dessa tider så bistra.

Detta är inte ovid-

kommande förklaring till hans covid.

På bilden sitter Tomten i sin kalikå,

som han bär under sin paletå.

Han har just kommit på fötter

men är enkannerligen trötter.

Aj, aj, aj, så huv’et det värker.

Alla klapppönskningar det förstärker.

Titta nu gärna

på hans värkande hjärna.

Den som ej blott skulpturerat

i finaste lera utan även kolorerat,

är vår egen Marika,

som plägar att utföra slika.

Intensivvårdspersonalen

förtäljer i regionsjukhussalen,

hur Tomten han yrade

och därmed vården fördyrade.

Tomten den kanaljen

han talte om den hemliga detaljen

när han som ung besökte seraljen

en jul hos den osmanske sultanen.

Först rökte de vattenpipa på altanen.

Se’n slog de vad

om att sitta längst i ett turkiskt bad.

Där ”råkade” Tomten lägga både hand och arm

om en haremsdams barm.

Det blev förstås en helsikes batalj.

Det for och flög dyrbara ting i emalj

och tomten trasslade in sig i stramalj.

Emellertid slutade allt så lyckligt med gyllenmedalj.

Att höra, att Tomten så kunde pokulera,

leder lätt till att en får spekulera,

om sjukdomens farlighet

trots vårdens all varlighet

egentligen innebar,

att Tomten var nära sin hinsides salighet då

i sjukdomens nog terminala nivå.

I dag lyfter Tomten ej alls våra klappar.

Han bara dem tappar.

Vi hör era rop,

men för er, vår käraste hop,

återstår nu blott att höja ert stop.

Tomten må vara bohem,

så tag med er som lärdom av detta poem:

även om ni är komna till åren,

så korsa inte Bosporen

och tag ingen okänd på låren

och ej heller barmen

utan tag vaccinet i armen!