Insändare. ”Kalla naturskog för skog och virkesåkrar för plantage”

I ett inlägg i sociala medier för en vecka sedan berättade statliga Sveaskog att Sveriges yta är täckt till 70 procent av skog, och att skog som är 120 år och äldre – och därmed artrik och viktig för biologisk mångfald – utgör 19,5 procent av den skogen. Övrig skog har alltså någon gång det senaste århundradet avverkats och ersatts med planterad skog, det vill säga monokultur, skogar där nästan alla träd utgörs av samma art och samma ålder.

Därför ställer vi oss nu frågan om det inte egentligen är så att det ur ett biologisk mångfaldperspektiv faktiskt är mindre än 20 procent av Sveriges yta som är täckt av riktig artrik skog? Ett faktum som är mycket relevant när det kommer till att möta Paris-avtalet, de globala hållbarhetsmålen och att hålla oss inom planetens gränser.

Men Sveaskog har rätt i sin sak om skogstäcket eftersom svenska myndigheter använder sig av FN:s definition av skog från FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). En definition som inte inkluderar palmoljeplantager i världens samlade skogar, men däremot inkluderar skogsplantager i Sverige. Detta trots att till och med branschen själva kallar våra svenska plantager för ”virkesåkrar”. En terminologi som pekar på en medvetenhet om skillnaden på naturskog och monokultur.

Problemet ligger alltså på allra högsta internationella nivå när FN väljer att definiera svenska monokulturer som ”riktig skog”. Ord har betydelse. Vad skulle hända med synen på svenskt skogsbruk om Sveaskog vore tvungna att förklara att mindre än 20 procent av landet är täckt av riktig skog, det vill säga skogar med både gamla och unga träd av olika arter och där verklig hänsyn till ekosystemen och biologisk mångfald finns?

Ett palmoljeplantage och ett tallplantage är båda monokulturer med träd i, med liknande förödande konsekvenser för de djur och organismer som lever där, men de definieras på olika sätt av våra internationella beslutsfattande organ och våra svenska myndigheter. Varför?

Vad kan vi göra för att knuffa på för en förändring av definitionen? Vi tror att det i förlängningen skulle leda till ett mer nyanserat samtal om vilken sorts skogspolitik vi vill fortsätta bedriva i Sverige och världen med den stegrande klimatkrisen i åtanke. Kalla artrik naturskog för skog och kalla virkesåker för plantage.