Insändare. ”Kilopriset måste synas tydligare i matbutikerna”

Det är en bedrövlig utveckling av prismärkning som pågår i livsmedelshandeln. Möjligheter till prisjämförelser har försämrats alltmer genom att märkning med pris per styck tillåts stå sida vid sida med priser per kilo.

Texten på jämförelsepriser minskar och närmar sig närmast mikroskopisk storlek. En kund ska inte behöva ha förstoringsglas med sig. Jämförelsepriser borde anges i minst en viss läsbar textstorlek.

Skillnader mellan per styck eller per kilo borde signaleras tydligare – genom kursiverad text eller olika textutseende så att kunderna får en lättöverskådlig information.

Utöver detta kunde man ha kundstationer med skärmar i butiken där kunder kan knappa in en viss vara och se aktuellt pris samt prisutveckling visat på en kurva över tid, exempelvis under de senaste sex månaderna (per vecka och i läsbar storlek).

Konsumentverket behöver se över den vägledning man utformat. Vad som är ”synligt”, som myndigheten skriver i dag, behöver uppenbarligen förtydligas.

Storleken har betydelse.

