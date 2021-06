Insändare. ”Kommuner i Stockholms län måste bygga vindkraft”

På vems bakgård vill Sabuni att energi ska produceras? När hon ondgjorde sig över att Ica inte kunde öppna ny butik i hennes hemkommun Täby var vi många som hajade till.

Men Täby tar inget ansvar för sin konsumtion av energi. El från norra Sverige som produceras med hjälp av vatten och vind skickas i dag till bland annat Täby, men kommer framöver att behövas i närområdet. Då får Täby och andra kommuner i Stockholms län leta efter annan leverantör.

Ni har valfrihet! Producera själva eller skaffa annan leverantör. Det finns endast två kommuner i Stockholms län som äger vindkraftverk, Norrtälje och Sigtuna. Och gissa var de vindkraftverken står – i Ockelbo och Lund!

Det verkar som om Stockholmspolitiker inte vill ta ansvar för energiproduktionen hemma hos sig. Det låter som 70-tal: ”Ropen skalla, daghem åt alla!” Men när de fick se planerna fanns det all sköns invändningar som att medelklassens villatomter skulle rasa i värde eller att de själva skulle störas av barnens stoj om daghemmet kom för nära där de som ropade bodde.

Jag tycker att Sabuni är samma andas barn, fast ett halvsekel senare. Nu gäller det el i stället för daghem. Not in my backyard (Inte på min bakgård).