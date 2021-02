Insändare. ”Krav på munskydd kan rädda oss från en tredje våg”

Skärpta lokala rekommendationer införs i Stockholm, Södermanland och flera andra regioner. Till dessa hör rekommendationer om att alltid använda munskydd i kollektivtrafiken – inte bara i rusningstid.

Dessutom rekommenderas munskydd i vissa inomhusmiljöer där man möter andra personer nära under en längre tid. Det kan till exempel handla om arbetsplatser, livsmedelsbutiker, apotek eller hos frisörer. Engångsmunskydd är dock bara ett komplement, betonar man.

Med tanke på den inställning som regeringen, Folkhälsomyndigheten och flera regioner länge har haft till munskydd frågar jag mig om dessa rekommendationer kommer att göra någon skillnad. De som redan använder munskydd eller andningsskydd har tidigare bildat sig en egen uppfattning och insett att Folkhälsomyndigheten har haft fel.

Endast krav på munskydd kan rädda oss från en tredje våg. En rekommendation baserad på ”bara vara ett komplement” kommer av allmänheten inte uppfattas vara viktig.

Låt oss titta närmare på rekommendationen om att bära ”engångsmunskydd”. Hur mycket skyddar engångsmunskydden egentligen? I nedanstående figur beskriver jag fyra olika scenarier:

Scenario 1: Hålla avstånd räcker inte om du tillbringar tid inomhus med smittad person. Droppsmitta och luftburna aerosoler kan fylla ett rum snabbt. En ”superspridare” kan nysa flera tusen viruspartiklar som sprids som droppar och aerosoler. Viruset tar sig in i kroppen via andningsvägarna, tar sig vidare in i celler som bildar nya virus i ”virusfabriker för att spridas vidare till kroppens inre organ.

Scenario 2: Ett engångsmunskydd, så kallat operationsmunskydd, är enligt standard avsedda att skydda andra från användarens utandningsluft som kan innehålla stora droppar av bakteriesmitta. Ett engångsmunskydd är inte ett pålitlig skydd från inandning av små luftburna partiklar, aerosoler. Det enda säkra skyddet mot virus i aerosoler är andningsskydd med FFP3-filter.

Scenario 3: Ett engångsmunskydd blockerar uppskattningsvis 50–70 procent av stora droppa och aerosoler. I praktiken innebär det att, skyddet begränsar spridningen av resterande smitta som munskyddet inte fångat in. Effekten blir minskad risk att insjukna i covid-19.

Scenario 4: När alla använder munskydd av något slag uppstår en så kallad ”kombinerad filtereffektivitet”. Den samlade filtereffektiviteten blir större än respektive munskydd för sig. Varje individ exponeras då minimalt och risken för att insjukna i covid-19 blir låg eller mycket låg.

För att scenario fyra ska bli verklighet krävs en massiv kampanj från myndigheter där man för allmänheten förklarar varför användning av munskydd måste vara obligatorisk och inte frivillig.