Insändare. ”Kyrkorna bör acceptera vaccinpass”

När regeringen och Folkhälsomyndigheten i spåren av pandemin äntligen upptäcker kyrkorna och religionerna som en integrerad del av det svenska samhället är det mycket märkligt att Sveriges kristna råd begär undantag från vaccinpass för kyrkorna - i integritetens och religionsfrihetens namn.

Ärkebiskop Antje Jackelén skrev i DN (22/11) att hon ser vaccinpassen som ett allvarligt hot mot religionsfriheten.

Vi lever i ett av världens mest sekulariserade länder där religionens plats i det offentliga rummet inte ges särskilt stort utrymme. Professor Joel Halldorf har uppmärksammat detta i en tänkvärd artikel.

Där lyfter han fram några objektiva fakta, som grundar sig på statistik. Artikeln talar sitt tydliga språk om religionens plats i det svenska samhället.

”Efter att Herrallsvenskan gick i mål år 2019 räknades den totala publiksiffran till 2,2 miljoner – det har legat där ganska stabilt i några år, fram till pandemin. ... Bara Svenska kyrkan räknade till 15 miljoner gudstjänstbesök årligen – det vill säga sju gånger fler än Allsvenskan. Räknar man hur många svenskar som regelbundet tar del av en gudstjänst landar man på 10 procent av befolkningen, vilket är ungefär lika många som går på bio”, skriver Joel Halldorf.

När ärkebiskopen sent omsider tog till orda i om pandemins inverkan på kyrka och samhälle kom hon med ett klokt och insiktsfullt påpekade: om kyrkorna skulle leva under samma restriktioner per kvadratmeter som affärslivet var underkastade, skulle mellan två- och trehundra människor på ett smittsäkert sätt kunna samlas till gudstjänst i Uppsala domkyrka.

Men vi lever också i ett samhälle präglat av såväl individuell frihet förankrad i lagstiftningen som av religionsfrihet med starkt stöd i grundlagen.

Den som har valt att inte vaccinera sig under de förhållanden och restriktioner som följt och som av allt att döma fortsätter att följa i pandemins spår har haft full frihet att delta i en gudstjänst digitalt via lokala kristna församlingar eller via Sveriges Radio och Television.

Den friheten finns fortfarande kvar. Ingenting hindrar heller att vi som enskilda kristna i våra hem läser en bibeltext, sjunger eller nynnar på en psalm eller knäpper våra händer i bön för oss själva, för varandra och för andra. Guds närvaro i det mänskliga livet är inte begränsad till kyrkorummet.

Vaccinationen är ingen garanti för att vi är skyddade från att själva bli smittade eller att vi undviker att smitta andra när fler vågor av pandemin sköljer över det ena landet efter det andra.

Men medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet talar för att vaccination ändå innebär ett visst skydd - både ett skydd för den enskilde individen och för det kollektiva skyddet i befolkningen. Därmed har den en positiv inverkan på den enskildes hälsa liksom på folkhälsan.

I varje etiskt dilemma liksom i värdekonflikter som kan uppstå i ett samhälle, där det finns plats för många värderingar, skilda människosyner och olika livsåskådningar måste värden vägas mot varandra.

När den personliga integriteten och den i grundlagen skyddade religionsfriheten kommer i konflikt med människovärdet väger skyddet av den enskildes liv och hälsa liksom av folkhälsan i allmänhet mycket tungt.

Därför bör vi i kyrkorna liksom i samhället i övrigt acceptera ett vaccinpass som ger oss ett visst skydd och en viss frihet att leva i gemenskap med andra människor. Därför bör vi vaccinera oss som människor i allmänhet och som kristna i synnerhet - för att ta ansvar för oss själva, för varandra och för andra utifrån det lika kristna som allmänmänskliga kärleksbud som Jesus Kristus har formulerat det: ”Du skall älska din nästa såsom dig själv.”