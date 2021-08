Insändare. ”Lagstiftning krävs för att skapa ett bättre Sverige”

Det görs många påståenden om hur vi ska ta oss ur kriser. Vi pratar om det gemensamma ansvaret och det enskilda ansvaret.

Våra politiker ger oss en rad förslag som vi bör följa. Men det finns en hake. Den enskilda människan har svårt för att ta till sig problematiken. Människan är girig och egensinnig.

Jag är busschaufför och har upplevt hur människan beter sig. Under pandemin skulle resenärerna gå in genom bakdörrarna. Förutsättningen var att man hade betalt biljett – en biljett ingen kunde kontrollera.

De som betalade var uppskattningsvis 20-25 personer av hundra. Bara 15-20 av hundra hade mask på sig, trots att det kunde vara väldigt trångt. Utan lagstiftning kan man alltså säga att högst 25 procent tog ansvar.

För många år sedan fanns det dagstidningar som var gratis som Metro och City. Som bussförare fick jag dagligen plocka upp dessa där de var slängda – sällan i papperskorgen.

Av hundra tidningar var cirka en från ett annat företag där någon hade betalt för densamma. Det visar hur hög girigheten är bland invånarna. Ingen skulle få läsa tidningen den personen hade betalt för ...

Människan vill ogärna ha regler eller betala för sig, och helst inte dela med sig över huvud taget. Det man struntar i är konsekvenserna av sitt handlande, inte bara i ens omedelbara närhet.

Varje handling en person gör ger avtryck någon annanstans. Men någon lagstiftning vill vi ogärna ha och betala för det ska vi tydligen helst strunta i.

Jag personligen tycker att det är åt h....te. Det är klart att det ska lagstiftas för att få en bättre värld, oavsett vem det drabbar. Ta storföretagen som så välmenande skapar arbete överallt åt oss. Vem behöver kolsyrade läskedrycker? Varför är den så pass billig? Hur mycket dricksvatten behövs för att producera läskedrycken? Dricksvatten som är en källa till oro i vår allas miljö.

Och hur drabbar det vården när människor konsumerar sötsaker. Sätt en miljöskatt på allt som orsakar utgifter inom vården. Det finns ingen som behöver chips, läsk och godis. Och vården ska inte behöva belastas av våra ovanor. Sätt en hög skatt på dessa varor i relation hur de påverkar vården.

Vår så kallade frihet ska inte behöva påverka vår infrastruktur. Om den gör det så lagstifta så den betalar för sig. Vill du ha frihet så var beredd att betala för konsekvenserna. Inte i efterskott när olyckan redan varit framme, utan innan så att infrastrukturen redan finns där.

Vi har alla rätt till frihet, men den ska betalas i förskott så vi vet att den finns för alla. Detta genom högre skatteuttag. Vi ska inte behöva privata försäkringar som något storföretag kan tjäna pengar på.

De som har pengar kommer alltid att klara sig, oavsett vilken kris som kommer. Men, ska vi verkligen tro på att växande företag skapar fler arbeten?

Ta till exempel hamburgerkedjorna. De slår upp sina portar och skapar ett antal arbeten både lokalt och regionalt via transporter och annat. Det låter bra. Men samtidigt slår de ut andra företag ur marknaden via konkurrens. Det tycker regeringen är sunt. Men det innebär i sin tur att de som får arbeten får sämre arbetsvillkor.

Desto yngre personal, desto mindre vågar de protestera. Desto mer utländsk härkomst, desto mindre protester. Storföretagen håller på att göra hamburgerställen av alla företag, så att man ska slippa löner som de facto kan bära ens livsuppehåll.

Vi håller på att kollapsa i kapitalets klor. Snart behöver vi två jobb per man för att klara oss. Ändå fortsätter vi på samma bana. Vi utvecklar robotar som ska ta över de jobb som ingen vill ha, eller kan ha, eftersom de är så dåligt betalda, samtidigt som många på jorden svälter. Så vem ska vi göda? De som redan har eller hjälpa de som inget har?

De som redan har kan köpa sig en egen infrastruktur som andra inte har råd med. Men de vill gärna att du ska arbeta för en peng som du inte kan leva av eller på. Och om den gick att sänka ytterligare, arbetsmiljön, löner och lagstiftning, skulle företagen och de som redan har jubla. Då kan de tjäna än mer på ditt arbete.

För säkerhets skull har man sett till att man måste arbeta ända in i kaklet om man ska lyckats spara in lite pengar innan pensionen. Pensionen borde kallas för ”lockbetet” för arbetstagare för att de ska arbeta in i det sista.

Så lagstiftning återstår. Något som våra politiker vägrar använda eftersom det skulle innebära att de måste skylta med en försämring för vissa grupper som de gärna skulle vilja ha som väljare.

För att behålla makten kan inte politiker lova en försämring eftersom bara 20-25 procent av befolkningen skulle ta sitt ansvar. Man skulle helt enkelt förlora makten för de giriga och egensinniga skulle rösta för de som lovar förbättring.

Sedan har man pajkastning om vem var, varför och när. Det borde vara på sin plats att man rättade sig i ledet och när man väl förlorat ett val så ställer man sig bakom vinnande partiet och stöttar det i sitt uppsåt att förbättra landet.

Man borde inte sätta inte krokben och underminerar det ledande partiet förrän det är dags för val igen. De får vänta på sin chans. Om vi alla drar åt samma håll så brukar vi kunna åstadkomma underverk.

Om vi alla drar åt olika håll brukar det inte gå så bra alls, utan allt blir en enda kompromiss där ingen är nöjd. Någon chans att den här världen går att rädda finns inte då endast 20-25% av befolkningen tar ett ansvar och resterande fortsätter att konsumera och vägrar inse konsekvenserna av sitt handlande.

Återstår lagstiftning som ingen politiker vågar genomföra eftersom de då förlorar makt. Och makt innebär pengar, så varför lagstifta bort sig själv. Man hänvisar helt enkelt till det personliga ansvaret. Ett ansvar bara 20-25 procent av befolkningen är beredd att ta.

På så sätt ger vi makten åt de som är giriga eftersom det är lätt att rösta på de som lovar bäst och mest, utan tanke på konsekvenserna.