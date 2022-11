Insändare. ”Legalisera cannabis för att pressa de kriminella gängen”

Sverige skakas av en våldsam och hänsynslös våg av kriminalitet. Det gäller att ta fram djärva och originella insatser. Det finns ingen magisk lösning på något samhällsproblem, allra minst ett så komplicerat och utpräglat som kriminaliteten.

Vi måste satsa på före­byggande åtgärder som av­hopparprogram och resurser till skolor som handskas med elever som är i fara att dras in i kriminalitet. Vi måste förstås öka anslagen till Nationellt forensiskt centrum, en enorm flaskhals för polisens arbete. Vi behöver fler poliser och se till att polistimmar går åt det som bör prioriteras. Men allt detta är dyrt.

Kostnaden för nuvarande politik tar sig också andra uttryck:

● Stora resurser, från polis i yttre tjänst till åklagare och domare, går åt att bekämpa små och stora cannabisrelaterade brott, vilket ökar platsbristen på i landets fängelser.

● Rättsliga efterspel för personer som tas för innehav av cannabis för personligt bruk kostar också mycket skattepengar.

● Många miljarder i inkomster av illegal cannabisförsäljning går till allmänhetens främsta fiende – den organiserade brottslig­heten. ­Legalisering skulle beröva de ­kriminella gängen på stora inkomstkällor samtidigt som staten skulle dra in pengar genom beskattning.

Det finns däremot en åtgärd som skulle kunna spara resurser och även dra in pengar och hjälpa till att finansiera viktiga reformer: legalisering av cannabis.

Det finns legitima farhågor inför en legalisering som påverkan på bruk bland minderåriga. Men flera studier, bland annat en som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Jama (The Journal of the American Medical Association), hävdar att minderårigas bruk inte påverkas av en legalisering, och har i vissa fall minskat.

Enligt statistik ligger Sverige i alla åldersgrupper långt under genomsnittet för cannabisbruk jämfört med andra jämförbara länder. Vi har ändå många kriminella gäng som årligen tjänar miljardbelopp på denna rätt begränsade per capita-konsumtion. Det finns också tecken på att legaliseringen av cannabis i vissa amerikanska delstater minskat trycket på polis- och domstolsarbetet där.

Det är dags att skaka liv i den döda legaliseringsdebatten som berör vår tids viktigaste samhällsfråga. Att strunta i frågan har hittills varit det självklara valet inom den politiska debatten. Men kanske kan legaliseringen bli nästa fråga där riksdagspartierna kollektivt byter åsikt.

