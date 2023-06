Insändare. ”Legitimerade lärare borde vara en självklarhet i skolan”

Logga in

Att ha legitimerade lärare kan kännas som en självklarhet, men det är det inte. Många av landets elever undervisas av lärare utan utbildning eller legitimering. Enligt Skolverket var bara 71 procent av lärarna legitimerade i fjol. Av 91 000 lärare som arbetade inom grundskolan 2021–2022 saknade drygt 26 000 lärarutbildning.

Att vara obehörig lärare betyder också att man inte har rätt att sätta betyg. En klass kan under en hel termin ha haft en icke legitimerad lärare som de skapat en relation med, men när det sedan blir dags att sätta betyg kallas en legitimerad lärare in.

Den betygssättande läraren har inte sett någon av eleverna jobba under lektionerna, vilket faktiskt är en del av betyget. Även om den andra läraren skulle återberätta hur de olika eleverna har agerat under lektionerna finns det inget som garanterar att denna lärare inte ljuger på grund av favorisering bland eleverna. Just detta är något som jag tycker skapar en orättvisa vid betygsättning.

Som 15-åring har jag nyligen lämnat grundskolan. Under dessa tio år så har jag haft ett flertal icke legitimerade lärare, men jag har även haft lärare som har gått sin utbildning samtidigt som de undervisat oss. En stor del av dessa lärare har undervisat inom ämnet moderna språk som spanska och tyska.

För mig har detta bara inneburit komplikationer. Lektionerna blev stökiga och lärarna har verkat osäkra på hur de ska lära ut.

På min skola har vi dessutom av olika skäl haft en ny språklärare varje läsår. Det blev ganska jobbigt när vi skulle förbereda oss för de nationella proven. Det visade sig då hur mycket som vi inte hade fått lära oss. Det har i sin tur resulterat i att vi har fått läsa vissa saker med klassen under oss. Detta skapade också en massa extraarbete för oss för att vi skulle komma ikapp. Extraarbete var det sista som vi då behövde.

Legitimerade lärare borde vara en självklarhet både i grundskolan och på gymnasiet. Ge alla Sveriges elever samma förutsättningar under sin skolgång!

Detta är ett problem som ligger hos skolorna och inte något som elever ska behöva bekymra sig för. Ska vi verkligen tillåta att någon utan utbildning utbildar?

