Insändare. ”Märklig ekvation om barnmorskornas jobb”

Det finns 4 470 helårsarbetande barn­morskor, enligt en faktaruta i en artikel i DN Stockholm (4/11). Det föds runt 100 000 barn per år. Det torde bli 21 barn per barnmorska och år. Om varje barnmorska jobbar 210 dagar per år så blir det ett barn varje tionde dag. Om alla utexaminerade barnmorskor jobbade med detta så är de dessutom fler.

Regionerna måste på något sätt ha splittrat resurserna på en massa mindre viktigt. En barnmorska per förlossning borde gå att ordna, om nu det är en bra norm.

Detta är väl lite karaktäristiskt för offentlig verksamhet, det vill säga ingen klar ambitionsnivå, ingen genomtänkt och förankrad plan och dålig arbetsledning?