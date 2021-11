Insändare. ”Med vaccinpasset går staten över en gräns”

Från och med den första december blir det krav på uppvisande av ”vaccinationspass” vid evenemang från 100 personer och uppåt, ”för din och vår säkerhet”, förmodar jag att det kommer att heta.

Jag kom för några dagar sedan hem från Lanzarote och munskydd var naturligtvis ett krav ombord på planet, ”för din och vår säkerhet”. Även på transferbussen och i hotellobbyn var munskydd ett krav, ”för din och vår säkerhet”, precis som på restauranger och i butiker.

Anmärkningsvärt nog var det däremot accepterat att gå utan munskydd på gatan och på nattklubbarna, likaså vid poolen. Det var dessutom uppenbart hur inkapabla vanliga människor är att bära munskydd på ett effektivt sätt och hur ohygieniskt det är när alla måste gå runt med munskydd där bakterier och virus samlas, för att sedan ta av det med händerna, stoppa det i fickan och greppa sleven till äggröran vid frukostbuffén. ”För din och vår säkerhet”, eller hur var det?

Det är så att man baxnar när man ser vilken inkonsekvent och symbolisk idioti som tillämpas i vissa länder. Ironiskt nog har många av de länder som varit mest hysteriska med avseende på användningen av munskydd också haft den absolut största spridningen av covid-19.

Det är förvånansvärt vad man kan få folk att göra bara man intalar dem att det är för ”deras eget bästa”. Man kan till och med få folk att, nästan utan protest, avsäga sig några av sina absolut mest grundläggande friheter, nämligen att slippa bli påtvingad medicinska ingrepp.

Hittills under pandemin har Sverige, mycket tack vare Anders Tegnell, varit förskonat från symbolåtgärder och drakoniska nedstängningar. Sverige har – bortsett från vissa misslyckanden så som en underfinansierad äldrevård - varit som ett förnuftets röst i ett hav av stormiga, panikartade och auktoritära åtgärder mot ett virus endast är något värre än en allvarlig influensa av statistiken över total dödlighet att döma.

Jag bodde i Norge under första halvåret 2021 och kunde från första parkett betrakta hur lätt det är att förslava rädda människor under förevändningen att det är för deras eget bästa. Man lyckades så till den milda grad att det gick att förbjuda dem från att umgås med sina närmsta vänner under flera månaders tid.

Mot bakgrunden av hur öppet Sverige hittills har varit under pandemin, och fortfarande är i jämförelse med i princip alla andra länder, är det djupt tragiskt att Folkhälsomyndigheten och regeringen nu hoppar på tåget med vaccinpass.

Det är beklagligt av olika skäl men primärt för att man kliver över en skarp gräns man hittills undvikit, nämligen att genom psykologiskt tvång driva människor till att genomföra medicinska ingrepp de egentligen inte vill eller behöver.

Jag förstår hur många tänker: ”Men det är ju bara ett ofarligt vaccin och det är ju för vårt eget bästa”. Och ja, för den som undrar så är jag själv dubbelvaccinerad och inte ett dugg rädd för vaccinet i sig.

Det handlar emellertid inte om det, utan om en princip som är oerhört mycket viktigare, nämligen att staten aldrig – förutom möjligen i extrema hypotetiska fall - ska kunna kräva en injektion som villkor för deltagande i samhällslivet.

Genom att tolerera att staten kliver över denna gräns, då Sverige har Europas lägsta smittspridning och en sjunkande trend med avseende på sjukhusinläggningar med covid-19, sänker man tröskeln rejält för liknande överträdelser i framtiden och ger staten genomgripande befogenheter av det slag den inte bör ha annat än i mycket extrema fall.

Det finns inget som legitimerar den åtgärd som nu ska genomföras och åtgärderna är helt oproportionerliga i förhållande till den potentiella nyttan.

Låt oss nu be till gudarna för att Sverige aldrig går Österrikes väg, vilken uppmålar en dyster bild av Europa 2021.

Det är anmärkningsvärt hur europeiska länder som ofta vill slå sig för bröstet och stå upp för ”mänskliga rättigheter” helt ogenerat genomför och tillåter denna typ av åtgärder mot sin egen befolkning. Allt för att till varje pris - men utan framgång - försöka stävja ett virus som i princip är ofarligt för den absoluta majoriteten av befolkningen.

Det är omöjligt att inte fundera över vilka åtgärder som kommer att legitimeras då vi drabbas av ett virus som verkligen dödar i stor omfattning, unga som gamla, friska som sjuka. Men låt oss hoppas att det dröjer. Länge.