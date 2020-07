Miljöpartiet har i sex år varit med och administrerat en miljöfientlig regeringspolitik av gammalt vanligt snitt, men kan enligt ledande företrädare komma att hoppa av på grund av invandringspolitiken. Det förefaller som att miljön inte längre är det viktigaste för partiet.

När Miljöpartiet bildades var det miljöfrågan som stod i centrum. Länge anklagades partiet ofta för att vara ett enfrågeparti.

Företrädare för partiet brukade då förklara att ”miljöfrågan är livsfrågan”, alltså att skydd av miljön var nödvändigt för att bevara förutsättningarna för mänskligt liv och att miljöaspekten därför måste beaktas i alla politiska beslut. Det fanns i partiet en stark kritik mot hur de traditionella partierna inte brydde sig om miljön och ensidigt hade ekonomisk tillväxt som främsta ledstjärna.

Miljöpartiet har suttit i regeringen sedan 2014. Allt fler forskare har under denna tid kommit fram till slutsatsen att ekonomisk tillväxt i grunden är beroende av en ständig tillförsel av icke-förnybara resurser och därför i längden ohållbar. För att undvika en plågsam framtida krasch är nödvändigt att redan nu satsa på en ”nerväxt” under ordnade former.

MP har dock utvecklat samma förhållande till sin tillväxtkritik som Socialdemokraterna har till sitt motstånd mot monarkin. Det står för syns skull kvar i partiprogrammet, men i praktiken har man gett upp sådana revolutionära krav och rättat sig i ledet.

Avverkningar av de små rester av naturskog som ännu återstår har under Miljöpartiets tid i regeringen fortsatt och flera arter som tidigare var mycket vanliga i skogslandskapet har nu blivit utrotningshotade. I stora delar av Sverige finns naturskog kvar bara som små fläckar uppe på bergen.

Men eftersom vindkraft byggs ut är det just dessa höglänta områden som i rasande takt omvandlas till vidsträckta industriområden. Att det ofta även är fråga om gamla samiska marker och viktiga renbetesland beaktas inte – att producera elektricitet har högre prioritet.

Alltifrån samer i Norrbotten till grevar i Skåne protesterar samtidigt mot den nya gruvboom som blivit resultatet av en för exploatörerna mycket generös lagstiftning. Trots att gruvdrift är ungefär den mest ohållbara verksamhet man bara kan tänka sig – metallerna man tar upp från jordskorpan kommer inte att återbildas, men hålen i marken och de giftiga restprodukterna kommer att finnas kvar i nästan eviga tider – har Miljöpartiet inte satt ner foten.

Globala klimatförändringar har lett att vi under de senaste åren sett början av de konsekvenser som forskarna länge varnat för som skogsbränder, stigande hav, smältande polarisar och permafrost. Men inte ens Sveriges koldioxidutsläpp har minskat under Miljöpartiets tid i regeringen.

Kritik mot de klena framgångarna i miljöpolitiken har MP-företrädare bemött med att hänvisa till att man är den mindre koalitionspartnern i en minoritetsregering och att man skulle ha kunnat påverka ännu mindre om man stått utanför. I någon mån torde detta stämma, om inte annat torde det i hög grad vara Miljöpartiets förtjänst att Ojnareskogen på Gotland räddades. Många hoppas att Miljöpartiet på samma sätt ska stoppa gruvplanerna i Gállok/Kallak.

Men fast det inte har saknats orsaker till att för miljöpolitikens skull lämna regeringen är det nu i stället invandringspolitiken som gör att Miljöpartiet slutligen på allvar hotar att ta det steget. Detta kan inte tolkas på annat sätt än att det inte längre är miljön som är det allra viktigaste för partiet.

Om partiet nu blivit en invandringsvänlig och GAL-inriktad (grön, alternativ och liberal) version av socialdemokrati där miljön bara är en fråga bland många andra - och inte ens den viktigaste - borde man väl för ärlighetens skull byta namn? Kanske till Migrationspartiet (MP)?