Insändare. ”Miljöpartister borde bejaka kärnkraften”

Så har då det tyskägda oljeeldade reservkraftverket i Karlshamn åter tagits i bruk. Orsak: Kallt och vindstilla i Sverige. Resultat: Elbrist på effektsidan. Hur är det möjligt?

Sverige har ju enligt de senaste energiministrarna (S) ett jättestort elöverskott, vi exporterar mer elektricitet än någonsin. Solen lyser över regeringens energipolitik enligt regeringen själv. Och miljökämpande miljöpartister litar på att de sex svenska kärnkraftreaktorerna går för fullt.

Men något verkar lurt. Vad?

Jo, det är att dessa herrar – den senaste kvinnliga energiministern Mona Sahlin (S) lovade mig i riksdagen att bygga bort elbristen i bland annat Roslagen där tusentals abonnenter drabbades i början av 2000-talet – inte kan skilja på energi och effekt.

Stillastående vindkraftverk ger nämligen ingen effekt alls (eller energi), detsamma gäller sol. Inte heller går vind- eller solkraft att lagra. Vi måste därför lita till den lagringsbara vattenkraften eller kärnkraften för att inte frysa.

Det finns förstås ett alternativ, det som miljöpartisterna nu bidrar till: att elda norsk eller rysk olja, eller än värre importera el som framställts av tyskt, tjeckiskt, polskt eller ryskt kol.

Sanna miljövänner, och jag vill räkna mig dit, måste förfasas: under sin livscykel beräknas kärnkraft släppa ut 3 gram koldioxid per producerad kilowattimme, vattenkraft 5 gram, vindkraft 10 gram, biokraftverk 16 gram och koleldade kraftverk 700 gram per kilowattimme.

Nu har priset per kilowattimme femdubblats vissa timmar i Sydsverige för oss konsumenter. Till vem ska jag räkningen för merkostnaden?

Det är nog inte bara jag som undrar, det gör miljontals människor med skyhöga elräkningar runt om i landet – fast på en del håll, hör jag, får hyresgästerna ta smällen genom att temperaturen i lägenheterna sänks.

Ska jag skicka räkningen till något språkrör av Miljöpartiets, Märta Stenevi eller Per Bolund? Eller till energiminister Anders Ygeman (S)?

Om man inte vill elda kol eller olja – och det vill inte jag, Greta Thunberg eller miljoner andra miljövänner – kunde man haft effektberedskap genom se till att bevara effektreserven genom att inte avveckla fullt fungerande kärnkraftreaktorer. Nu är vi beroende av Karlshamnsverket, som Sverige har avtal med till 2025.

Och om det skulle bli ännu kallare finns det redan 1959 invigda men nu malpåselagda oljekraftverket i Stenungssund. Det slukar 50 ton olja per timme vardera för block 3 och 4, vilket motsvarar ungefär Ringhals I (block ett och två finns inte längre).

Det här är den effekt som fanns vid reaktorstoppen (megawatt):

● 600 megawatt Barsebäck I (1999).

● 600 megawatt Barsebäck II (2005).

● 473 megawatt Oskarshamn II (2015).

● 638 megawatt Oskarshamn I (2017).

● 905 megawatt Ringhals II (2019).

● 881 megawatt Ringhals I (2020).

Totalt avvecklat: 4.097 megawatt.

I drift:

● 2.184 megawatt Ringhals III-IV.

● 3.290 megawatt Forsmark I-III.

● 1.450 megawatt Oskarshamn III.

Totalt i drift: 6.924 megawatt.

De sistnämnda kärnkraftverken som fortfarande är i drift svarar för runt 40 procent av elproduktionen, vattenkraften för något mer. Men vi kan väl vara överens om att vi ska bevara våra kvarvarande brusande älvar med sin oerhörda betydelse för djur och natur?

Riktiga miljövänner borde bejaka användandet av tekniken kärnkraft, inte för att den skulle vara ofarlig eller utan problem, utan därför att varenda liter olja som bränns eller kilo kol som eldas är ett större hot mot vårt klimat och människans överlevnad.