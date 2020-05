Det är positivt att det, som frikyrkopastorn Merzek Botros skriver i en insändare i DN (3 maj 2020), upplevs svårt att betjäna människor med det kristna budskapet i Sverige. Det betyder att vi lyft oss upp från religiös okunskap.

Det är en process som påbörjades under upplysningen för flera hundra år sedan, och som via frigörelsekamper och demokratisering nu lett till ett Sverige där kyrka och stat är lyckligt skilda. Vi är en nation som kan stoltsera med att vara en av världens mest sekulära, enligt Inglehart–Welzel cultural map of the world.

Merzek Botros relaterar allt i livet till sin gud. Men för en majoritet av svenskarna är det naturligt med en utsiktspunkt på världen helt utan en gud, vilket professor David Thurfjell skrivit om i boken ”Det gudlösa folket”.

Alla människor föds naturligt utan någon gud. Barn runt om i världen indoktrineras sedan i varierande grad i den tro och gud som gäller lokalt.

Det sker i formativ ålder och i brist på egen färdigutvecklad kognitiv förmåga och kunskap. Väldigt få blir religiösa i vuxen ålder. Vår konfessionsfria skola i Sverige ger barnen en verklig chans och sätter individens fria och informerade val framför religiösa dogmer.

Insändarskribenten påstår att vi behöver en gud speciellt mycket nu under pandemin och att denna gud heter Jesus. Att folk är rädda och deprimerade och att bibeln är full av exempel på kriser och att om bara alla vänder sig till Jesus så blir allt bra.

Problemet är bara att vi redan har facit kring denna typen av önsketänkande. Det finns absolut ingen koppling mellan religiositet och förmågan att hantera exempelvis en pandemi någonstans i världen. Sambandet är snarare det motsatta: religioner triggar och förvärrar kriser av olika slag.

På samma sätt går det att bryta ner alla religiösa argument som någonsin skapats genom historien. De domäner som tidigare i historien tillskrevs religiös mysticism som jordbävningar, pest, stormar, stjärnor och regnbågar har via vetenskapen decimerats till en enda kvarstående fråga: universums ursprung. Även den frågan är på väg att finna ett svar långt utanför ramarna av de religioner människan skapat på denna planet.

Att uppmuntra varje svensk att använda tiden till att söka gud är därför ett råd mot bättre vetande. Visst är en falsk trygghet även en trygghet och för hängivna troende kan det säkert vara en tröst. Men att försöka leda icke-troende svenskar in i religiösa villfarelser, ett slags bondfångeri för sinne och själ, skulle gissningsvis många uppfatta som både förolämpande och skrattretande – på goda grunder.

Självklart triggar en pandemi stress och depressioner. Men i stället för att rota i den religiösa verktygslådan fylld med mysticism, bronsåldersskrifter, gudar och önsketänkande helt utan evidens bör man i stället peka mot den samtida.

Här finns bättre verktyg för hantering av både rädsla och depressioner. Motion, att vistas utomhus, att prata med nära och kära eller vid behov någon utbildad om sina symptom. Att hålla sig informerad, att hjälpa andra, att hålla avstånd och inte samlas i till exempel kyrkor är alla råd som inte kräver någon låtsaskompis och som dessutom vilar på kunskap och evidens, till skillnad mot tro.

Lycka, hälsa och mening med livet ligger inte i någon religion, trots anspråk på ensamrätt.