Insändare. ”Munskydd kan rädda tusen svenska liv till midsommar”

Allt fler använder munskydd. I flera av landets regioner anses munskydd vara en viktig åtgärd för att trycka tillbaka smittkurvan.

Man kan också se att SL, Stockholms lokaltrafik, har gjort munskydd till en kampanj (se bild ovan). Dock har Region Stockholm glömt att ta med munskydden i sin kampanj.

Regionernas smittskyddsläkare följer slaviskt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om val och användning av munskydd. På Folkhälsomyndighetens hemsida står: ”Vår rekommendation är att CE-märkta engångsmunskydd som uppfyller kvalitetskraven i standarden SS-EN14683:2019 används.”

Således rekommenderar Folkhälsomyndigheten att operationsmunskydd ska användas även utanför vården. Dessa munskydd ska uppfylla krav på bakteriell filtrering för att skydda en patient från till exempel läkarens utandningsluft av bakterier i droppform.

Men eftersom skydden sitter löst mot ansiktet uppstår läckage och blir ett dåligt skydd mot virus. Varför rekommenderar inte Folkhälsomyndigheten i stället andningsskydd som uppfyller kraven i standarden SS-EN149?

I den standarden ställs krav på läckage och dessutom krav på virusfiltrering för att skydda användaren. När engångsmunskydd provas enligt SS-EN14683 ställs inga krav på läckage som uppstår vid utandning respektive inandning och inte heller krav på filtereffektivitet.

Av det skälet är andningsskydd FFP2 nu obligatoriska i Österrike och flera federala stater i Tyskland. Den danska statsministern Mette Fredriksen och Österrikes premiärminister Sebastian Kurz använde nyligen FFP2-andningsskydd vid ett gemensamt besök i Israel.

Standarden SS-EN149 ställer mycket hårdare krav på andningsskydd. Halvmasker av klass FFP3 ska uppvisa 99 procents filtereffekt och får ha högst 5 procents läckage.

Andningsskydd av klassen FFP1 ska uppvisa minst 80 procents filtereffekt och högst 25 procents läckage. Andningsskydd av klassen FFP2, som man i flera länder anser vara det mest optimala andningsskyddet mot virus, uppvisar minst 94 procents filtereffekt och högst 11 procents läckage.

Allt fler studier visar att obligatorisk användning av munskydd eller andningsskydd är en billig åtgärd som sparar många liv. Hur många liv har vi fram till i dag kunnat spara i Sverige om Folkhälsomyndigheten tidigt informerat om val och användning av munskydd/andningsskydd mot covid-19?

Svaret på frågan bör ligga på minst 3.000 liv. Vem ställs till svars för att en så enkel och billig åtgärd inte infördes redan för ett år sedan. Och varför är inte munskydd eller andningsskydd obligatorisk i butiker och kollektivtrafik?

Nyligen kom det amerikanska forskningsinstitutet Institute for health metrics and evaluation vid University of Washington med intressanta beräkningar som visar att cirka 1.000 svenska liv skulle kunna räddas till midsommar om 95 procent av befolkningen använder munskydd.

Källa: The Institute for health metrics and evaluation som är en del av University of Washington i USA.

De olika scenarierna i dessa beräkningar inkluderar distribution av vaccin. Om inte detta kan få regeringen och Folkhälsomyndighet att agera snabbt, vad annat kan få dem att reagera?

Till frågan hör: Hur många fler liv, utöver användning av munskydd, kan sparas om alla i riskgrupper använder andningsskydd? Ju tidigare vi agerar, desto snabbare är vi tillbaka till det normala.