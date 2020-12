Insändare. ”Myten om jultomten går i kras när isarna smälter”

Speciellt i USA lever myten om att jultomten bor på Nordpolen. I filmen ”Polar­expressen” beskrivs det att ett tåg går hela vägen till jultomtens hus.

Vad ska vi i fortsättningen säga till barnen? Ska tomten flytta in i en husbåt som guppar på planetens nordligaste hav om sommaren den dagen som Arktis förlorat all sin is? Klimatmodellerna förutspår att detta inträffar senast år 2050.

Dagens barn kanske har egna barn då. Ska vi lämna även detta till klimataktivisten Greta Thunberg och de andra i hennes generation som inte har någon möjlighet att påverka politiker på annat sätt än att skolstrejka för klimatet på fredagar?

När den arktiska isen väl är borta om sommaren kommer solens strålar absorberas i havet i stället för att reflekteras ut i rymden. Denna extra värme kommer göra det svårt för Arktiska havet att frysa även vintertid. Dessutom lurar ett lager av fruset metan på botten. När det bubblar upp blir uppvärmningen ytterligare märkbar.

Vem tar på sig uppgiften att tala om för barnen vilken julklapp vi vuxna lämnat till framtida generationer?