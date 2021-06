Insändare. ”Norsk coronahantering bryter mot mänskliga rättigheter”

Jag har alltid fascinerats av Kafkas böcker, blandningen av verklighet, dröm och fantasi. Något av det hade kunnat vara verklighet, i alla fall i ett totalitärt system. Det hade kunnat vara verklighet, om kända begrepp, mänsklig perception och förväntningar ställdes på huvudet. Det hade kunnat vara verklighet om vi godtar det faktum att det är fullt möjligt att du en morgon vaknar som skalbagge.

Nu har jag – om än inte som skalbagge – vaknat på ett ställe och under former som jag aldrig någonsin hade kunnat föreställa mig för drygt ett år sedan. Det är surrealistiskt. Är det en dröm? Fantasi? Nej, det är faktiskt verklighet. Min och ett 30-tal andras verklighet på ett karantänhotell i Norge, nära flygplatsen Gardermoen.

Vägen hit kantades av absurda skeenden och drömlika tillstånd och vistelsen här visar sig vara än mer absurd. Kanske hade jag kunnat fascineras av detta faktum, liksom av Kafkas böcker, men det är svårt att fascineras av maktmissbruk och – ja, översitteri är väl det närmaste jag kommer benämningen av det som föregick från det att jag och min man landade här i Oslo – till de dåliga upplevelser som har kantat den här första kvällen.

Ett tjugotal personer går av ett SAS-flyg. Samma personer leds i en tät gång – det finns ingenstans att ta vägen, ingen chans att avvika – till passkontrollen, som ska visa sig vara mer än bara en enkel passkontroll.

Redan innan avresa har vi blivit tvingade att fylla i ett formulär om vilka vi är, vilka säten vi ska sitta på och var vi ska tillbringa den obligatoriska karantänen. Vi har dessutom tagit ett svindyrt snabbtest för covid-19, ett antigentest, på Arlanda strax innan avgång.

Att vi får komma in i Norge – som en liten, exklusiv skara – är vi säkra på efter att ha lusläst den föreskrift som reglerar inresa och karantän under pandemin. Vi kommer från ett ”rött” land med så höga smittotal att den norska regeringen har bestämt att vi ska på karantänhotell i minst tre dagar, tills vi kan testa oss ut och fortsätta vår 10-dagars karantän hemma.

Att vi har en egen bostad på en ö på den norska västkusten hjälper inte. Karantänhotell är det som gäller. Ingen av oss är dummare än att vi förstår att det handlar om att avskräcka folk från att resa, för effekten av att sitta i sitt hem i karantän utan att möta andra och att sitta på ett hotell utan att möta andra är densamma – bortsett från att vi möter en hel hög med människor på hotellet.

Tillbaka till bilden av den ringlande kön. En linje för alla med norska pass, en annan för dem med utländska pass. Min man: norskt pass. Jag: svenskt. Vi reser tillsammans och väljer att ställa oss i den utländska kön.

Många tittar ner i sina mobiler; jag tror jag vet vad de ser efter. Är streckkoden för inreseregistreringen där? Har jag streckkoden för det negativa testresultatet? Febrilt letande i datorväskan … Jo, där hittar jag de dokument de eventuellt kan fråga efter som lagfart på huset, vigselbevis med mera.

Och våra streckkoder, check. Klockan på mobilen visar drygt halv nio. ”Jag börjar jobba klockan tio, kan jag få gå före”, frågar en kvinna. ”Nej, det går inte”, säger en vakt myndigt. Vi låter henne gå före, men inte damen längst fram i kön. Hon som ska till jobbet börjar trippa lite med fötterna och ser uppenbart nervös ut, vill hinna i tid.

Framme hos passkontrollen ser en kvinna i 45-årsåldern ser igenom först min mans streckkoder, sedan mina. Tack gode universum att jag inte har tappat bort mobilen, tänker jag. Alla streckkoder finns ju där, streckkoder som hon har svårt att avläsa med sin mobil, tydligen.

Här blir det stopp. Så till slut: ”Ja, det var ok”, säger hon. ”Pass, tack! Ta av munskydden!”

”Men det får vi ju inte”, säger min man skämtsamt, men skämtet faller platt. ”Jaha, då blir det karantänhotell i minst tre dagar innan ni kan åka hem.” Hon ser lite skamsen ut och mumlar något om att ”jaja, så är reglerna dessvärre”.

Vi får gå en annan väg än dem som blir insläppta i terminalen för vidare färd. Sätts på en stol, i väntan på en vakt som tydligen ska ledsaga oss vidare. Det är här den drömlika världen tar över den verkliga.

Vi vet ingenting om vart vi ska, när och på vilket sätt. Vakten dyker upp, för oss och några andra personer till ankomsthallen för att vi ska få ut vårt bagage och är välvillig, håller med om att vi lika gärna kunde ha suttit hemma i karantän, men regler är ju regler… Det här går ju bra, tänker jag. Trevligt och otvunget.

Men glöm nu ordet otvunget, för hädanefter blir tillvaron allt annat än otvungen.

Vi två resande från verkligheten till drömvärlden får en egen vakt i bagagehallen. Jag är väldigt kissnödig och lägger inte märke till mycket runt omkring mig. Men vakten vill att jag väntar till bagaget är hämtat.

En toalettskylt hägrar i fjärran, strax intill utgången genom tullen, men allt är avspärrat med band och hon öppnar snart nådigt upp för mig. Står och väntar när jag kommer ut från toaletten, nu ska vi ta covidtest! Mer papper att fylla i, nya streckkoder att vänta på, nytt prov i halsen och i näsan. Andra gången inom loppet av fyra timmar.

Negativt tydligen, för vi hör våra namn ropas upp där vi sitter tillsammans med ett gäng andra människor på plaststolar och väntar på det självklara. För vem hinner bli smittad på fyra timmar när en bara möter andra osmittade?

”Du där! Kom hit med bagaget!”. Hon är ung, vakten, kanske 20 år, och någon kurs i kommunikation har hon tydligen inte gått. ”Varför ska jag det”? ”Ja, det blir trångt här med allt bagage.”

Jag ser mig omkring. Nej, inte speciellt trångt här inte. Nu börjar jag få nog av att slussas runt och frågar rakt ut varför hon beordrar mig, utan att informera. Inget svar. Nästa kommando är ”sätt dig där!”, pekandes med hela handen mot några stolar rakt fram.

Då blir jag riktigt sur. Är jag en hund eller en människa i den här drömvärlden? Så mycket vet jag att hund vill jag inte vara, men jag verkar inte ha något val. Kanske bättre än skalbagge ändå, tänker jag.

Så öppnas det magiska bandet av ytterligare en vakt. Han tar oss i samlad tropp, utan att säga ett ord om vart eller varför, vidare genom tullen som är obemannad för nu har klockan hunnit bli halv elva.

Känslan av att bli föst till en okänd plats ger obehagliga associationer. Det är totalitära staters trumfkort: tala inte om vad som ska ske, skapa förvirring och otrygghet, kontrollera, förtryck. Ett historiskt sett framgångsrikt recept, beroende på vad en definierar som framgång givetvis.

En vakt (en till!) stoppar oss någonstans efter tullen, håller upp handen och säger ”stopp”. Vi är nästan lama vid det här laget, men jag frågar likaväl vart vi ska. ”Till Coronahotellet”. Vilket är det då? ”Det vet jag inte”. Där står vi lydigt allihop i fem minuter och ledsagas sedan till bussen.

Ankomst hotell, Comfort Hotel tydligen. Skrivs in, pass kollas, tre eller fyra vakter och ett par personer bakom receptionen. Streckkoder flyger genom luften, handspriten flödar och munskydden är obligatoriska. Vi är ju friska – allihop. Vill jag skrika. Men alla här är i alla fall vänliga och lite information får vi trots allt. Nu har jag kommit till den punkten att jag är glad för till och med en smula information.

Rummet vi har fått är lite större än de vanliga; det har vi bett om eftersom vi är två och dessutom båda måste jobba på distans de kommande dagarna. Det första vi ser är fönstren. De går längs med hela väggen och är bultade. Bara ett litet fönster går att öppna. Det långa gallerstaketet utanför, högt med en avslutning som går inåt, mot oss, påminner om ett fängelsestaket.

Nästa surrealistiska scen är när vi upptäcker titlarna på de tre ensamma böckerna som står i alkovens bokhylla. ”Splendid Isolation”, ”Get me out of here” och så ”Runway art”. Är detta ett makabert skämt? Rummet snurrar; jag är trött, uppgiven, vet inte riktigt vad som händer. Fönstren, gallerstängslet, böckerna … Allt pekar mot en sammansvärjning. Eller att jag drömmer.

Vi inser efter hand att gallerstaketet ska skydda mot intrång på landningsbanorna rakt fram och att de förseglade fönstren antagligen är förseglade för att vi inte ska ramla rakt ut. Böckerna innehåller bilder från en konstutställning i närheten och tips på vad man göra på semestern. ”Runway Art” är en publikation från öppnandet av just detta flygplatshotell och den heter ju faktiskt inte ”Runaway”, puh. Men ändå, var det nödvändigt med just dessa böcker, just i detta sammanhang?

Vaknar med ångest och overklighetskänsla klockan halv fem. Ligger och vrider mig länge, kan inte somna om. Utanför fönstret dundrar ett flygplan förbi, så ett till.

”Vill du ha frukost så här tidigt så får du ingen frukost klockan nio. Det ingår bara en frukost i priset.” säger nattreceptionisten klockan sex. Jag har inte beställt hotelluppehåll, jag är inte här frivilligt, säger jag.

Det finns alltså inget avtal mellan hotellet och mig och ni borde göra allt som står i er makt att göra vår påtvungna vistelse så behaglig som möjligt. Ni får ju betalt av staten. Säger jag, medan jag inuti känner mig som ett barn som läxas upp. Men jag är hungrig så jag tar emot papperspåsen med tre torra skivor bröd, två små marmeladförpackningar och en yoghurt.

I testkön dag tre står en tjej från Danmark. Hon har ett bra chefsjobb i Norge men ska flytta tillbaka till Danmark, säger hon, hon har fått nog. 15.000 kronor har det kostat henne att hälsa på sin sjuka mamma som bor i Danmark och som hon inte har sett på sju månader.

Test före inresa kostar, hotellet kostar – 500 norska kronor per dag. ”Egenandel” kallar den norska staten det för. Javisst, vi får tre måltider om dagen, levererade utanför dörren, inpackade i plast. Kvällsmaten brukar vara varm, frukost och lunch består av smörgåsar och frukt. Vi betalar alltså för vår egen internering.

Inte har vi begått något brott, inte har vi fått någon dom och för övrigt betalar inte ens fängelsekunder för sitt uppehälle. Är detta rättssäkerhet? Är Norge en demokrati? Följer Norge den europeiska konventionen för skydd av de mänskliga rättigheterna, som sedan några år är inkorporerade i deras egen grundlag? Jag har svaret färdigt och det är ett rungande nej.

Hon har tydligen blivit ännu mer illa behandlad än vi. Jag hade nästan glömt – skrämmande i sig själv vad förtryck gör med oss människor – hur hotellvakten första dagen här röt åt mig att sätta på munskyddet. Att två andra vakter ropade efter mig när jag gick ut via hotellutgången i stället för genom dörren till rastgården. ”Du får inte gå ut där!” Jo, det får jag. Jag har rätt att röra mig fritt, jag har rätt att åka hem till mitt eget hem, jag har rätt att inte använda munskydd, så länge jag inte är nära någon, närmare än två meter i mer än femton minuter. Jag har läst lagen. Eller föreskriften, ska jag väl säga, för covid-19-forskriften är inte en lag, tekniskt sett.

Den har sin grund, som alla föreskrifter måste ha, denna gång i Smittevernloven, men det är ytterst tveksamt om det finns grundlag för alla bestämmelser som har förts in i covid-19-föreskriften. Till och med duktiga jurister, några få fritänkare, har sagt att karantänhotell, praktiserat som i dag, är att gå för långt. Men justitiedepartementet slår dövörat till, statsminister Erna Solberg går på sushifest och deklarerar att hon minsann ska åka till Bergen under påsklovet, under en period när resor inom landet inte skulle göras – enligt norska regeringen.

Hur kunde det bli så här? Smittan vid tidpunkten för vår inresa är cirka 1,5 promille i Sverige, baserat på analyserade tester de senaste fjorton dagarna (enligt Johns Hopkins University). Vi är dubbeltestade och nu trippeltestade. Vi ska sitta i karantän i totalt tio dagar, tack och lov kan vi sitta av de sista dagarna hemma i vårt eget hus – om vi testar negativt.

Så klart vi gör det. Hur skulle vi ha kunnat bli smittade, med ansiktsmask, snäva regler för utevistelse (med ansiktsmask), uppmanade att vara på rummet ensamma? Enda möjligheten är att någon av de hundratals människor som har hanterat oss sedan vi landade hade corona. En paradox i sig själv.

Hade vi åkt direkt hem hade vi inte riskerat att någon som är smittad tar i tallrikar eller den gemensamma kaffeautomaten på gången eller toapappret eller handtaget till rastgården eller alla papper vi behöver fylla i … Även om risken är minimal så är sannolikheten för att bli smittad av ett virus av vilken sort som helst större när vi interagerar med så enormt många människor än om vi hade interagerat med bara oss själva.

”De kunde åtminstone behandla oss som människor”, säger den danska tjejen uppgivet. ”Vakterna på flygplatsen skrek åt mig: flytta dig, rör inte bagaget!” ”När jag frågade vart vi skulle på bussen hit, så fick jag svaret att ”det får du se”. Hon har fått nog.

Jag har också fått nog. Inte ens Kafka hade kunnat hitta på en historia som ens avlägset liknar den som pågår i Norge. Statsmakter låser in folk utan dom och tvingar dem att betala för det. Ett Nationellt kontrollcenter ringer en dag efter ankomst till Norge och förhör en om man är där man har uppgett i sitt inreseformulär.

Ja, jag är registrerad på hotellet och den registreringen har gått till Kontrollcentret. Ja, jag vet att jag får 20 000 kronor i böter om jag avviker. Ja, jag vet att jag ska hålla mig på hotellet/hemma i tio dagar.

Vi väljer att inte svara när Kontrollcentret ringer. Tjejen från Danmark svarade och blev utsatt för ett regelrätt förhör.

Kontroll, översitteri, att inte informera om vart någon ska eller när, att påstå att vi inte får röra oss fritt ute på gatan – allt detta är helt utanför den europeiska människorättskonventionen, särskilt artikel 5 och 8 om rätten till frihet och säkerhet samt rätten till respekt för privatliv och familjeliv. Helt utanför de förpliktelser som Norge har åtagit sig att följa i och med sitt medlemskap i EES. Helt utanför det som är nedtecknat i Kongeriket Norges Grunnlov.

Och vi är så små, så små i detta. Som skalbaggar. Vi är lika hjälplösa som Gregor Samsa när han vaknar liggande på rygg och inte kan vända sig, inte ta sig upp och ut från rummet. När verkligheten är vänd upp och ner och vi är fångade i en mardrömsvärld, en surrealistisk spegling av det som en gång var. Vet vi inte längre vilka vi är utan att staten talar om det för oss.