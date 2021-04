Insändare. Noterat av DN:s läsare den 1 april 2021

Att fisket efter sill i Östersjön ska ha någon framtid efter sett hur industritrålare drar upp tusentals ton, även när den leker, är snart en utopi. Havs- och vattenmyndigheten konstaterar på sin hemsida att beståndet av sill minskar. Detta är inte så konstigt när industrifiskebåtar från flera länder tar upp i stort sett upp och dammsuger beståndet av sill. Här måste regeringen sluta att visa flathet gentemot EU och flytta ut trålgränsen om det över huvud taget ska finnas någon sill i vårt innanhav i framtiden. Det verkar inte som om man ser detta som ett problem, men när sillen är slut märks det säkert och vi får betydligt mer av olika sorters odlad fisk i våra handlares kyldiskar. Vi måste rädda vårt kustnära fiske nu – vi kan inte vänta!

Ulf Svensson, Centerpartiet, Sölvesborg

Förslaget att medborgarna i riksdagsvalet också ska kunna rösta på ett parti i andra hand (se Björn Bernhardsons insändare i DN den 30 mars och flera inlägg radions ”Ring P1” i veckan) har framförts tidigare, men obegripligt nog inte diskuterats på allvar. Med en sådan möjlighet skulle allt taktikröstande bli onödigt och vi skulle slippa dessa oändliga diskussioner om vad som kommer att hända om ett eller flera partier inte når upp till riksdagsspärren. Ett sådant röstförfarande skulle stärka och fördjupa vår demokrati, eftersom inga röster skulle vara bortkastade. Vem kan ha något att invända mot detta?

Martin Ström, Täby

Kommunalpolitiken är den enda riktiga demokratirepresentanten. Där enas partierna om det bästa för kommunen, till skillnad från riksdagen där man i första hand gör det bästa för partiet. Vore inte kommunerna värda en egen valdag (som förut) där just de kommunala frågorna kunde behandlas? I demokratins namn.

Olov Furberg, Järfälla

Liberalerna är ”ett meningslöst parti”, som inte fyller någon större funktion och det vore bättre att fördela Liberalernas mandat på de andra partierna. Så säger partiledaren för Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson om Liberalerna som har tagit beslut om att kunna ta stöd av SD efter nästa val. Men Liberalernas väljare behöver inte vara oroliga för partiledaren Nyamko Sabuni har, med partiets 2,8 procent i opinionsstöd, dragit upp en röd linje mot Sverigedemokraterna. Hur den linjen är dragen får väljarna inte se, men det spelar nog ingen större roll eftersom det nya samarbetspartiet SD har genom sina uttalande gjort denna linje ganska tydlig. Säger bara till Liberalerna: Lycka till!

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Håller med ledaren i DN 31/3 att Löfvens uttalande om VPK var bisarrt eller åtminstone häpnadsväckande. Visserligen kan det hända att kommunisterna redan under VPK-tiden kallade sig demokrater, men det gör ju i så fall SD också. Däremot tycker jag inte att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är jämförbara i nutid. Har inte ett enda minne av något rasistiskt eller antisemitiskt uttalande från Jonas Sjöstedt, Ulla Andersson eller någon annan vänsterpolitiker de senaste 20 åren! Inte heller minns jag att de sagt att de har en diktatur eller diktator som förebild. Så försök inte sudda ut vad SD-politiker sagt i nutid genom att dra fram Vänsterpartiets förflutna! Går man ännu längre tillbaka i tiden var inte heller Sverige demokratiskt. Inte förrän 1921 fick Sverige kvinnlig rösträtt. Sedan hade vi också Ådalen 1931... Och en stor andel svenskar var nazistsympatisörer under och en lång tid efter andra världskriget. Först med Gösta Bohman i mitten av 1970-talet började högern anses rumsren. Demokratin har växt sig starkare och starkare under flera decennier, men nu är den illa ute igen i hela västvärlden!

Ann-Mari Lindgren, Eskilstuna

Inte nog med byggsäckar, hundbajs, fimpar, flygande plast- och papperspåsar, take away-förpackningar med inkluderande matrester med mera. Nu plussar vi på med munskydd och plasthandskar som förfular Stockholm än mer.

Kickan Wahlberg, Vasastan

Grovt rattfull man avslutar två människors liv genom att med drygt två promille i blodet köra 135 kilometer i timmen på en 70-väg och får knappt tre års fängelse. Är jag ensam att se det orimliga i detta? Varför saknas det debatt om den tragiskt låga straffskalan för rattfyllerister?

Jonas Lenander, Tyresö

Swedbank ber oss att inte besöka bank­kontor under pandemin, utan mejla eller ringa. Jag har försökt med båda, men när man tragglat sig fram till rätt kö var väntetiden över en timme. Då mejlade jag och fick besked om att de skulle svara om cirka fem dagar. Tycker Swedbank att detta är ok? Hade kunnat fråga banken direkt, men det är som sagt svårt att komma fram.

Jan Egert Eriksson, Tyresö

Svar till Lars Wikander (insändare i DN den 30 mars): Vi får också en massa papperskassar över då vi mathandlar på nätet. Ett tips: skänk kassarna till Röda korset, Stadsmissionen eller någon annan volontärorganisation! Det gör vi och de blir jätteglada.

Gunilla Imberg, Gustavsberg

Heja, Benke! Läste din artikel (DN Kultur den 29 mars) om Bulletin där du framförde många tänkvärda åsikter. Bland annat skrev du att klimatfrågan tråkar ut dig och hur många är vi inte som bara vill hålla med? Är inte detta ämne färdigtröskat på både längden och tvären och kan vi inte få ta del av fler artiklar och diskussioner som berör alla människor? Ja, som din artikel om jobberbjudandet från Bulletin, Benke, och de själsvåndor det orsakade dig. Eller det du skrev i en krönika för inte länge sedan: hur förbannat irriterande det kan vara när tågresenärer inte kan visa hänsyn för sina läsande medmänniskor, ja eller för dig då, Benke!

Göran Ahlberg, Vadstena

En eloge till Boo vårdcentral för det välorganiserade och vänliga bemötandet när mängder av gråhåriga invaderade mottagningen. Tydliga och klara klara riktlinjer skapade en lugn atmosfär och många leenden bakom ansiktsmaskerna kunde anas.

Ordning och reda!

Ann-Catrin Malmlöf, Saltsjö-Boo

Har nyligen på Youtube sett Stefan Sauk som moderator för sex eminenta läkare/ forskare/professorer diskutera coronasituationen i Sverige. Deltagarna är sex av de 22 forskare som tidigare skrev en kritisk debattartikel i DN (den 14 april 2020) om Sveriges coronastrategi. Mycket lärorik och mycket bra! Se hearingen på Youtube!

Yvonne Lindau, Solna

Dagens bildinsändare: Ingemar Nilsson, Skarpnäck, om Göran Lambertz presskonferens.

Vill du också skicka in ett bidrag under vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen tisdag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.