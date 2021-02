Insändare. Noterat av DN:s läsare den 10 februari 2021

I onsdagens DN kunde jag läsa om det vaccin som är planerat att komma under februari. Närmare en miljon doser, tydligen. Då kanske ett stort antal människor kan få sitt vaccin. Men hej, vad fel det blev. Man han inte ens läsa färdigt då det framkom att så skulle det inte bli. Modernas vaccin halverades och försenades med flera veckor. Var resten av det utlovade finns är oklart. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) kan det nu ta fram till midsommar innan fas 2 hinner bli klar. Det framgår med all tydlighet att Folkhälsomyndigheten fått information av vaccinsamordnaren, men inte fattat att det skulle vara lämpligt att informera SKR om detta. Folkhälsomyndigheten framstår som inkompetent. Denna inkompetens bidrar till att många mister livet i onödan.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Det är alltför tydligt att det är alldeles för många inblandade i vaccinhanterandet: EU, samordnare, SKR och regionerna – men inte regeringen. Informationen verkar falla mellan alla stolar. Respektlöst mot oss alla, utom de många smitarna.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Vaccinsamordnaren Rickard Bergström är den enda som är nöjd, trots att godkännande försenas och vaccinet olämpligt för vissa åldersgrupper, vaccinleveranser halveras. Allt kommer att gå enligt tidsplan, försäkrar han.

Lars Andersson, Bromma

Är det så konstigt att folk går före i vaccinkön när självaste kungen visade vägen?

Fredrik Svensson, Rotebro

Vår coronastrategi var och är rätt säger Stefan Löfven. Sicken tur då. För hur många fler än de mer 12.000 svenskar som hitintills dött i corona skulle ha dött om inte regeringens coronastrategi varit så framgångsrik?

Lasse Gustavsson, Spånga

Det är inte bara pandemihanteringen som är senfärdig och långsam. Varför finns det ingen mer handfast tidplan när det gäller utfasningen av fossila bränslen? Ingen bortre tidplan varken för tillverkning eller bruk av fossila fordon. Inte ens för fossila leksaker finns någon bortre gräns. Sätt ett stoppdatum för vrålande, blårökstinkande snöskotrar, isbaneracing och annan racing, vattenskotrar med mera! Endast en tidsgräns skulle få fart på tillverkarna.

Gunilla Mattsson, Sollentuna

Varför är regeringen så förvånad över att behöriga lärare har svårt att få jobb? De har ju fått hiskeliga löneökningar de senaste åren. Skolorna vill ha behöriga lärare men har inte råd. För att jämföra har de nästan dubbelt så mycket i lön som en sjuksköterska. Nu vill liberalerna att regeringen ska använda piskan för att tvinga fram rekrytering av fler behöriga lärare. Det är fel väg att gå. Lönerna får normalisera sig i stället.

Ulrika Fjelner, Sollentuna

Som mor och farmor blir jag både arg och ledsen när två flickor ska utvisas tillsammans med sin psykiskt sjuka mor. Läste häromdagen om en våldtäktsman som slapp utvisning på grund av sin anknytning till Sverige. Detta hände på småländska höglandet. Dessa flickor och deras sjuka mor har inte gjort något orätt. Låt dem stanna i Sverige!

Gunvor Persson, Stockaryd

Om pandemin har försämrat för ensamkommande att skaffa arbete inom sex månader så bör gymnasielagen justeras. Varför säger Centerpartiet och Liberalerna nej? Hoppas de ta röster från SD? I varje fall förlorar de min röst.

Erik Hansson, Säffle

KD-ledaren Ebba Busch har huggit ner träd på 81-årige Esbjörns tomt. Nästa gång Ebba Busch hugger ned träd på denna tomt, kanske hon skall tänka på det gamla ordspråket ”man ska inte såga av den gren man själv sitter på”.

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Häromdagen stod vi åtskilliga seniorer som vanligt klockan 09.10 klädda i gympakläder för att möta Sofia i ”Hemmagympa”. Utan förannonsering dyker Vinterstudion upp på vår gympatid. Så många besvikna seniorer som blev utan Sofias gympa denna dag. Varför i hela friden får sport alltid tränga ut andras intressen? Detta är faktiskt också en jämställdhetsfråga. SVT, skärp er!

Karin Hegert-Eklund, 78 år

Fantastiskt! 7,3 miljoner svenskar tittade inte på Melodifestivalen i lördags. En makalös siffra. Vilken utskåpning!

Stefan Hallin, Stockholm

Journalistfråga som kanske snart kommer på någon av alla dessa presskonferenser med statsepidemiolog Anders Tegnell: Varför blev vi inte vaccinerade innan pandemin bröt ut?

Hans Lindström, Öregrund

Svar till ”Vi ska vara rädda om allemansrätten på stränder” (svar på insändare i DN den 9 februari): Att tillåta en strandtomt vid en sjö är oåterkalleligt. Det går i princip inte att återta en strandremsa som privatiserats. Med strandskydd har inte bara ett fåtal tillgång, utan alla människor, nu och i framtiden.

Roland Cox, Södertälje och Bergslagen

Reaktion på Stockholms trafikdirektör Gunilla Glantz svar på en insändare i DN om snöröjningen: Hur tänker du när du skriver att man inte kan ploga med plogbladet direkt mot underlaget? Plogar har fjädrande plogstål vilket minimerar skador på maskiner och underlag. Om man inte tar bort all snö inom kontrakterad tid är det stor risk att det bildas is. Is ska rivas eller hackas bort, då är det mycket större risk att underlaget skadas. Problemet som jag ser det är alla hinder, till exempel reklamskyltar, cyklar av alla de slag och byggsäckar. Hinder ska rapporteras av entreprenören.

Lars Lalander, Hässelby

Dagens bildinsändare: Karl Stefan Stål, Malmö, om det ryska vaccinet Sputnik V.

