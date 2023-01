Insändare. Noterat av DN:s läsare den 10 januari

Att få en månadsräkning från Vattenfall på 30 759 kronor för en decemberförbrukning på cirka 7 000 kilowattimmar känns, även om man blivit förvarnad, som ett slags fullbordat övergrepp. När man sedan med flackande blick söker tyda de många raderna i specifikationen kan man till sin lättnad konstatera att av totalbeloppet utgörs 8 589 kr av energiskatt och moms. Det känns tryggt att veta att jag ger energiminister Ebba Busch (KD) ett rejält bidrag så att hon sedan i vår, förhoppningsvis, kan ge mig ett bidrag.

Tommy Falk, Stallarholmen

Så kom då elräkningen, dubbelt så hög som förra månaden. Men det mest anmärkningsvärda är momsen. Staten tjänar ordentligt på detta. Borde detta inte diskuteras ..?

Lotta Forslund, pensionär

Ibland tar det lång tid innan man inser sina misstag, men det kanske inte är så konstigt, det verkar ju vara rena hönsgården på energi- och näringsdepartementet. Det känns emellertid bra att man äntligen har förstått att även hushåll i den nordliga delen av landet behöver elstöd. Sent ska syndaren vakna.

Pererik Holmbom, Upplands Väsby

Kan Sveriges energiplanerare informera oss om hur länge vi kommer att få leva med höga energikostnader vintertid? Är det 5, 10 eller 15 år? Att bygga ut elnätet och bygga nya kärnkraftverk kommer att ta mycket lång tid, det förstår vi. En ”återgång” till import av rysk gas till Europa som tidigare, kommer knappast att ske igen. Att alla fordon i en snar framtid ska vara eldrivna verkar under rådande förhållande mindre realistiskt.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Energiminister Ebba Buschs förklaring till varför regeringen inte tänker offentliggöra vilka som får elstöd kanske inte var helt kristallklar: ”Det finns ingen som har tecknat ett avtal med ett elhandelsbolag som har en viss förbrukning som därmed har godkänt att det här är en förbrukning som hela övriga svenska folket ska ta del av.” Men vad ska man då säga om S-ledaren Magdalena Anderssons sura uppstötning till kommentar: ”Jag menar varje gång du får lön och sen betalar skatt på den så blir ju det offentligt. Det är ingenting som du har godkänt heller. Så fungerar ju offentlighetsprincipen. Det är lite det som är poängen med offentlighetsprincipen att man inte godkänner varje gång det blir offentligt.” Någon som hajar?

Lasse Gustavsson, Spånga

Hur många gånger får regeringen ljuga innan man kan begära nyval?

Monica Björnberg, Gräddö

Regeringen ska utreda om en minskning av modersmålsundervisningen får konsekvenser för inlärningen av svenska. En beställning från SD som ju vill slopa den undervisningen helt. Varför utreda något som de flesta redan vet? Utan ett fungerande förstaspråk är det mycket svårt att lära sig ett annat språk. När Tornedalen skulle försvenskas förbjöds barnen att tala meänkieli i skolan. Resultatet blev att barnen, i stället för att bli tvåspråkiga, blev ”halvspråkiga”. Är det vad man önskar uppnå?

Anders Sjöberg, Uppsala

Kungen verkar upprörd över att tronföljdsordningen en gång ändrades. I detta sammanhang kan det tyckas mycket märkligt att någon över huvud taget i en modern demokrati kan födas till ett ämbete där hen inte kan lagföras och dömas för brott .Kungar, prinsessor och prinsar hör hemma I sagoböcker, precis ovanför pekboksstadiet.

Torbjörn Johansson, Huddinge

Apropå legalisering av narkotika: Ska vi kanske ta och legalisera vapen, för att få stopp på den illegala vapenhandeln?

Åsa Nilsson, Gnesta

Nej, skolminister Lotta Edholm (L), grundproblemet är inte lärarbristen, utan den usla arbetsmiljön där lärare tvingas vara mer administratörer än undervisare. Det är orsaken till att så många hoppar av eller inte väljer yrket.

Bengt Svenson

Anita Sand (Noterat den 9 januari) föreslår att man ska kunna köpa gran på rot för att sedan återplantera den – för klimatets skull. När man nu efter jul ser de sorgliga högarna av mer eller mindre avbarrade granar så undrar man varför den gamla ­seden finns kvar bland oss moderna människor. Till påsk tar vi in lite björkris och sätter i vatten. Vi tar inte in hela björken. Man kan tänka likadant till jul och ta in några gran- eller tallkvistar, för det är väl inte så många som dansar runt granen längre ...

Agneta Fagerström

Intressant förslag från Johan Croneman att kungahuset borde avknoppas och finansieras frivilligt av rojalister. Finansieringsmodellen kunde med fördel tillämpas även på public service och kanske Systembolaget. Gamla apoteket tycks ju klara sig i konkurrens med andra. Ökade försvarsanslag föreslås betalas av de ”rika” genom en ny värnskatt. Även denna kunde göras frivillig som insamlingen 1912 till pansarskeppet Sverige.

Ola Dalström, Stockholm

Så trist ni strukit receptspalten – en fantastisk tillgång. Snabb koll, ”ja, den tar vi i dag”. Matredaktören Elin Peters skriver (Noterat den 9 januari) att Allt om Mat inte kan leverera och uppmanar att gå in på en hemsida. ”Visst är det lite krångligare” – ja, och då blir det inte av. Hur svårt kan det va att länka från deras ”Middagstips”, så att det blir en spalt som vanligt?

Gunnar Tiger, Umeå, prenumerant i 52 år

