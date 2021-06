Insändare. Noterat av DN:s läsare den 10 juni 2021

På förekommen anledning: världen är inte digital.

Anna Birgitta Eriksson

Ebba Busch sjöng ”Always look on the bright side of life” under riksdagens partiledar­debatt riksdagen i onsdags. Här kommer ett förslag på ett nytt sångnummer till nästa debatt: ”34:an” (”Nu ska hela rasket rivas ...”).

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Hyresgäster emellan finns ingen laglig marknad, det får inte förekomma några pengar. Det som finns är ett bytestorg. Det som gärna kallas marknadshyra är den maximala hyra som en hyresvärd kan få ut på grund av den brist på hyresbostäder som råder. En av orsakerna till denna brist är utförsäljningen av allmännyttan.

Wolfgang Jedliczka, Sundbyberg

Har han alla hästar i stallet, Stefan Löfven? Gläds över att fler sitter i fängelse!

Lasse Gustavsson, Spånga

Apropå Rolf Hägglund (Noterat den 9 juni) om jurister: En advokat ska alltid tillvarata sin klients intressen i första hand. Om det, som i detta fall, betyder att klienten starkt ifrågasätter avlyssningen och hävdar att den är olaglig ska advokaten driva att den är olaglig, allt efter klientens intresse.

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

Lyssnade i dag på P1. En reporter kommenterade en partiledare som vass i repliken. Verkade vara positivt. Men jag tycker att det är tröttsamt med vassa, polariserande ”one-liners” och höga röstlägen. Vill ha sansade, eftertänksamma, lyssnande, empatiska politiker som inte vill strida för makt, utan för allas bästa. Som tonen utvecklar sig blir jag nog röstskolkare nästa val.

Ulla Gustafsson, 70-plussare

Jag undrar fortfarande vad som hände med de 200.000 ­doserna Astra Zeneca, som Norge så generöst och smart ­lånade ut till Sverige för att strax därefter själva sluta använda nämnda typ? Står Sverige som vanligt med Svarte Petter?

L Sören Eriksson, Kungsängen

I DN den 10/6 på sidan 16 förekommer i samma artikel sju olika benämningar på det som enligt e-hälsomyndigheten kallas covidbevis: vaccinpass, covid-19-certifikat, det gröna passet, det gröna intyget, passet, covidbevis och vaccinationsbevis. Detta underlättar inte för den ska skaffa covidbevis!

Øistein Nordengen, Vallentuna

Varför är Sverige så dåligt på att leverera coronastatistik för smittade och döda till worldometers.info? Kolumnerna för dagssiffror är nästan alltid blanka. Vill vi inte att jämförelser mellan länder ska kunna göras av allmänheten?

Torbjörn Lantto, Kiruna

Är det inte fotbolls-EM för herrar det handlar om? En eloge till Nyhetsmorgon i TV4 i onsdags som vid påannonseringen av fotbollsinslaget ­uttalade h-ordet. Evenemanget borde åtminstone ­beskrivas korrekt i rubriker, ingresser och påannonseringar.

Margareta Runqvist, ­Västerhaninge

