Insändare. Noterat av DN:s läsare den 10 maj

Logga in

Logga in

Gång efter annan uppmärksammas hur miljonbidrag ”hamnar” fel, nu senast i DN. Det märkliga är att det är journalister som upptäcker detta, inte den myndighet som betalar ut bidragen. Borde man inte kunna utkräva ansvar av dem som uppenbarligen missar att kontrollera var bidragen hamnar? Är det så att några myndigheter har en olämplig ledning eller en skev värdegrund? Den primära uppgiften för dessa myndigheter måste ändå vara att se till att bidragen hamnar rätt.

Stig-Olof Olofsson (skattebetalare i 60 år), Sollentuna

Vissa blåögda myndigheter vräker ut skattepengar på diverse suspekta organisationer. Nu senast ett antal romska föreningar som knappt existerar. Den mest blåögda myndigheten är MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som hanterar våra skattepengar helt vårdslöst. Det är lätt att ge bort pengar när det är någon annans, nämligen dina och mina pengar. Det är på tok för lätt att skapa föreningar som saknar substans och sedan begära bidrag från i första hand MUCF. Hur många kriminella göder inte våra myndigheter? En myndighet heter Nämnden för hemslöjdsfrågor, som verkar delar ut pengar utan någon större kontroll. När blev hemslöjd en så stor fråga att det behövs en gen myndighet för det. När kommer en myndighet för humlors trångboddhet? Det kanske redan finns?

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Det är tid att låta Tidöavtalet dö, för Sveriges skull, men även för M, KD och L om de verkligen vill Sveriges bästa. En bred mittenregering är vad som nu behövs när landet står inför svåra utmaningar. Och då har SD ingen plats.

Jan Jansen, Vallsta

Om regeringen plus SD verkligen brydde sig om barnfamiljer skulle de inte kladda med reduktionsplikten, utan se till att 100 procent av skolpengen används till utbildning och inte till vinstuttag i skolkoncerner.

Sören Johansson, Bromma

Jubel i bilköerna, både in och ut ur stan! Soppapriset sänks.

Bengt Öhman, Ekerö

För inte så länge sedan hade de så kallade Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson svårighet att välja mellan Putins regim och demokratins franske president. Nu har de även felbedömt opinionen för Sveriges medlemskap i EU i sin strävan att värva röster. SD antyder ett swexit, likt brexit. Det senare har med facit varit en katastrof för Storbritannien.

Mikael Albinson, demokrat och Sverigevän, därför ej sverigedemokrat

Som antirasist sedan min ungdom, för 60 år sedan, menar jag att S-ledaren Magdalena Anderssons debattartikel i DN den 7 maj med rubriken ”SD:s högerregim hotar grunderna i vår demokrati” är det riktigaste och viktigaste som skrivits de senaste åren.

Göran Salomonsson, Kalmar

Nu debatteras i pressen huruvida Kristdemokraterna ska byta partiledare. Det finns just nu två partier som antagligen skulle tjäna på detta, KD och även MP. Att ha två språkrör där ingen av dem är bra borde verkligen ändras på. Det låga väljarstödet pekar på detta. Byt till en partiledare! KD:s låga siffror tyder på att de borde göra likadant. Här har man en utmärkt kandidat för jobbet i Jakob Forssmed – en lugn och stabil person. Inget hattande. Verkar trovärdig. Vi behöver lite motvikt som gör politiken lite mera intressant! Det är för mycket lova runt och hålla tunt i dagens politik. För ett Sverige i framtiden, gör något snabbt!

Camilla Brolin, Solna

Matkedjorna prioriterar än mer sina egna varumärken i inflationens spår. De är oftast billigare. Men som konsument måste man kolla innehållet och finner nästan alltid sämre kvalitet än hos etablerade märken. Ofta är det mer vatten och sämre hållbarhet när man handlar billigare varor. Ica agerar korrekt och informerar att deras egen skinkpaj innehåller fläsksvål. Låter det gott? Nej, absolut inte.

Roger Lundberg, Falköping

Det är ingen bra idé att som i Stockholm ha ett system för lånecyklar. De kastas huller om buller, vandaliseras och försvinner. Knappast bra för miljön, då de får utstå ovarsam behandling, ständiga reparationer och stölder, vilket leder till kort livslängd. Köp din egen cykel i stället! Sälj de elcyklar som nu finns till de som är intresserade. Ett kollektivt lånesystem är en fin tanke, men fungerar tyvärr inte.

Lasse Brodén, Skarpnäck

I Sverige är vi snabba på att skapa regler och stifta lagar, men att se till att dessa regler och lagar efterlevs är vi riktigt dåliga på. Det är förbjudet att skräpa ner, men det är sällan som de som skräpar ner bötfälls. Nej! I stället föreslås att fabrikanter till de produkter som vanligen förekommer som skräp ska betala en avgift. Då får ju staten in pengar och slipper jaga dem som skräpar ner. Det blir ju ”rättvist”. Inte undra på att förtroendet för svenskt rättsväsende sjunker när man låter andra stå för kostnader som lagbrytarna förorsakar.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Är det bara jag som reagerar på Leif GW Perssons snusande i tv? Hur kan TV4 tillåta att detta, i mina ögon sett, ohyfsade beteende få förekomma framför tv-kamerorna? Om nu mannen är så starkt beroende av sitt snus kan han väl sätta in sin prilla under reklampauserna. Det verkar som om producenterna på TV4 är rädda för Leif GW och låter honom styra och ställa som han vill. Lite hyfs och fason kan man väl ändå förvänta sig i tv-rutan? Blir nästa steg att TV4 låter en alkoholist eller narkoman under en intervju få tillgodose sina behov framför kameran?

Ulf Henry Ekman, Tumba

Fredrik Eriksson påstår (Noterat den 9 maj) att Sveriges regeringar har ökat landets befolkning de senaste 50 åren. Vad jag minns var bara jag och en till – icke regeringsmedlem! – inblandad i tillkomsten av mina söner. Staten var dock behjälplig vid leveransen.

Torkel Borelius

Kommentar till Anna Zettersten, SVT, som svarade på den döva tv-tittaren Marga Margulies insändare angående den bristfälliga textningen av program: Vi hade sett fram emot att se ”Strandhotellet”, men det programmet var inte textat. Vår digitalbox tillåter inte text-tv. Trots hörapparater gick det inte att höra skådespelarna. Varför envisas SVT med att sända utan text? Och TV4 har ofta en stor vit text i bildens underkant som effektivt döljer viktig information. Otroligt dåligt med denna urusla ”service”!

Erik Jakobsson, Södertälje

Håller fullständigt med Marga Margulies insändare angående den undermåliga textningen på TV4. Detta är oacceptabelt! Vi betalar för vårt tv-tittande som alla hörande personer, men vi får inte ut något som hörselskadad eller döv. Repriserna ska självklart också textas. Skärpning! Detta borde kunna lösas med lite god vilja.

Veronica Larsson

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett mindre urval publiceras på insändarsidan i tidningen och ett större urval på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.