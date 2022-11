Insändare. Noterat av DN:s läsare den 11 november 2022

Att en av de två bröder som misstänks ha spionerat för Ryssland kunde hålla på i tio år kan förklaras av att Säpo och Must har haft honom som anställd. Detta bör inte anföras som ett slags försvar av spionen in spe, utan som klander mot Säpo och Must i en senare förhandling.

Peter Hansson, Stockholm

Polen har tagit emot flera miljoner krigsflyktingar från Ukraina. I Sverige utvisar vi en 87-åriga Ukrainaflykting till Ryssland. Det har blivit skamligt att vara svensk!

Jens Busch, Lidingö

Hur står det till med Jimmie Åkessons och SD:s eventuella fortsatta diktaturkramande? Har han och SD tydligt tagit avstånd från Putin och Orbán på senare tid? Det vore i så fall tvärtemot hur partiet uttryckt gillande under många år bakåt i tiden. Något jag missat?

Mikael Albinson, demokrat, Täby

Med åren har min hjärna fått allt svårare att komma ihåg saker och ting. Det gäller verkligen inte bara namn, men senaste tiden har jag flera gånger frågat mig ”Vad är det vår nya statsminister heter?” Ibland har jag kunnat konstatera, när det gäller namn, att förnamnet har räckt för att efternamnet ska komma. Men hur kan jag använda de tre bokstäverna, så att förnamnet fastnar? Jo, statsminister Ulf Kristersson är: Utan Lämplig Framtidssyn. Som jag ser det, är risken för en klimatkris eller klimatkatastrof stor.

Lennart Larsson, pensionär i Falun

Nu, när SD väl anser att de vunnit, kan de öppet släppa fram sina åsikter i vår tids ödesfråga. Klimatkrisen. SD:s riksdagskvinna Angelica Bengtsson berättade i SVT:s Rapport den 10 november öppet hur hon vetenskapligt gör sin analys av frågan. (7.40 in i programmet). Hon har ”tryckt sig vidare i frågan”. Och i samma nyhetsprogram får hon fullt stöd av sin partiledare. Han avfärdar ödesfrågan som ”religion”. Övriga Tidö-partier vågar väl inte säga emot. Inte den här gången heller. Det är skönt att få reda på SD:s verkliga agendor och därmed regeringens. Men borde de inte berättat om dem före den 11 september?

Lasse Thulin, Skärholmen

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson fick avfärda vetenskapliga rön om klimatet som ”religion” i SVT:s Rapport (10/11). Någon kris för klimatet existerar inte, enligt Åkesson. Det hade varit på sin plats att fråga honom vad han sitter inne med för fakta som forskarna missat, men inte. I stället fick hans vetenskapsfientliga tyckande bli slutordet i ett i övrigt intressant inslag. Dålig journalistik!

Peter Nilsson, Göteborg

Uppmaning till regeringen: Undvik aktivt all information om klimatet. Radera omedelbart all kunskap som försöker påverka er. Annars riskerar ni att drabbas av schizofreni.

Jan Berg, Falun

Varför tycker ­regeringen att det vore bra om tyska företag bygger nya kärnkraftverk i Sverige för att kunna sälja el till Tyskland, som stänger sina kärnkraftverk för att det anses vara för stor risk för allvarliga olyckor och problem med säkerhet, både i drift och kring lagring av avfallet? Risken för olyckor och risken med radioaktivt avfall är lika stor här. Varför ­ställer inga journalister den frågan till politiker?

Björn Persson

Kan någon förklara för mig på vilket sätt inblandning av biodrivmedel i bilbränsle minskar utsläppet av koldioxid? I många fall drar bilarna med inblandningen mer bränsle och släpper alltså ut mer koldioxid. I bl and annat DN hävdas ofta att denna inblandning minskar koldioxidutsläppet med upp till 10 procent. Har man då betänkt tidsaspekten? Använder man skog tar det vid pass 50–100 år innan den nyplanterade skogen har kompenserat. Jag trodde i min enfald att det var nu det gällde!

Gustaf Eklöf

Svar till Magnus Andersson (Noterat den 10 november): Håller fulltständigt med dig angående teaterns kris. Senast vi gick i pausen var när vi såg ”Mandomsprovet”. Jag kände mig lite dum som hade köpt biljetter, förstår inte varför den spelas över huvud taget. Ett annat exempel är ”Mina drömmars stad” för några år sedan. Den hade moderniserats till oigenkännlighet, vi var många som gick i pausen. Tänk om man kunde få se en riktig scenografi och en klassiker som spelas som en klassiker!

Marja Häkämies, Skarpnäck

Angående L Sören Erikssons kommentar i Noterat den 9 november om världens elände som fyller DN: Och sockra med Rapport!

Arne Brandel, Björkhagen

