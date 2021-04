Insändare. Noterat av DN:s läsare den 12 april 2021

Region Stockholms information om vaccinering av åldersgruppen 65 år och uppåt lämnar mycket övrigt att önska. I stället för att som till exempel Region Gotland ordna med möjligheter till telefonkontakt har man valt ett för många äldre komplicerat sätt med användande av app och bank-id. Bortförklaringarna från regionens vaccinsamordnare är beklämmande.

Göran Lindmark, före detta informationsdirektör, Stockholm

Svaret på varför Sverige till skillnad från andra länder inte stoppar Astra Zenecas vaccin är pengar. Regeringen väljer hellre att offra några gamlingar framför att slänga redan inköpta vaccindoser – ett i deras tycke billigare alternativ. Andra länders regeringar gör andra prioriteringar. Vi har från första början av denna pandemi kört en egen svensk strategi så det gör vi nu med. Visst är det tryggt och härligt att vara svensk?

Ewa Andersson, Knivsta, 70-plussare, än så länge vid liv

Man kan jämföra olika risker i samhället. Vi börjar med covid-19. Där har ca 13.600 personer avlidit av bekräftad sjukdom på ett år. Det blir ca 135 döda per en miljon invånare i Sverige. I trafiken dör ca 250 personer per år i Sverige, vilket ger cirka 25 dödsfall per en miljon invånare. Av vaccin har kanske eventuellt ett 20-tal personer avlidit i Europa efter att ha tagit vaccin. Vaccin har getts i Europa till minst 20-30 miljoner människor (ungefärliga siffror). Mycket ungefärligt är då risken en på miljonen att avlida av vaccin. Slutsatsen är då att det är 135 gånger större risk att dö av covid-19 eller 25 gånger större risk att dö i trafiken än av vaccin. Sätt dessa siffror i relation till varandra vid tveksamhet om vaccinering.

Hans Lidén, Onsala

Hoppas att kommunerna förstår och tolkar signalerna från äldreboendena, många tomma lägenheter, på rätt sätt. Att en dödande pandemi skulle behövas är så sorgligt.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Att äldreomsorgen minskar med 8 procentenheter i Novus aprilundersökning om väljarnas viktigaste frågor visar inte ett skvatt. Endast att äldre fortfarande diskrimineras och knappt värda ett lingon. Därför behandlades de respektlöst och dog som flugor på äldreboenden. Inte förrän ansvariga i regionerna och läkarbolagen hamnar inför domstolen får vi en äldrevård värd namnet. Förr sade man ”dementa”, ”den stora proppen” och ”skröpliga”. Nu säger man ”våra äldre och mest sköra”. Det är samma diskriminerande ordval då som nu i synen på gamla människor.

Sven-Olof Ericsson, Enskede

När de främsta företrädarna för EU, Charles Michel och Ursula von der Leyen, mottogs i Turkiet av president Erdogan fick Charles Michel sitta nära den turkiske presidenten medan Ursula von der Leyen placerades på en soffa ett stycke därifrån. Det skulle vara klädsamt om Sveriges feministiska regering reagerade. Det har Italiens premiärminister gjort. Hans regering är inte uttalat feministisk.

Ulf Carlin, Ängelholm

Socialminister Lena Hallengrens styrka och sunt förtroendegivande framtoning har jag alltid imponerats av.

Stig Östlund, Rimbo, före detta sosse under några decennier

Är det inte dags att döpa om Kristdemokraterna till ”Bristdemokraterna”? Partiledaren Ebba Bush verkar – liksom Nyamko Sabuni (L) – ha tappat kontakten med värdegrunden i sitt parti.

Thomas Nilsson, Stockholm

Liberalernas medlemmar agerar som vore de ett majoritetsparti. Sanningen, som kan vara svår att se i vitögat, är att ert parti inte skulle komma in riksdagen om era väljarsiffror står sig till valet. Och vad kan ni då åstadkomma? Vänta till efter valet med era interna strider. Så har ni i alla fall möjligheten, om än liten, att fortsätta som ett riksdagsparti.

Lasse Gustavsson, Spånga

I ”Lördagsintervjun” i P1 den 10 april med Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni visade det sig bland annat att den mycket viktiga, och av Sabuni omtalade, ”röda linjen” gentemot Sverigedemokraterna inte utgör något problem – för den finns inte. Nu har väljarna fått besked om att samarbete med Sverigedemokraterna inte möter något som helst hinder. Genom att sälja sina ” heliga ” liberala värden till sin värsta ideologiska motståndare, Sverigedemokraterna, hoppas Liberalerna att de ska rädda sig kvar i riksdagen, inte genom egen kraft, utan med hjälp av stödröster från andra borgerliga väljare, inkluderande SD-sympatisörer. Om den väg Liberalerna valt är den rätta får väljarna avgöra vid 2022 års val.

Christer Lekander, Hammarby Sjöstad

Nu är det vår! Nej, det är min, sa moderaten.

Sören Hemmingsson, Vendelsö

När det gäller elbilar är det aldrig tal om den dödande rörelseenergin vid kollisioner (flera hundra kilo tyngre på grund batterier). Inte heller det ökade vägslitaget pga samma orsak. Viktiga fakta i debatten undanhålls!

L Sören Eriksson, Kungsängen

De som vill ha demokrati och en fri press tycks vara fler än de som vill betala för den …

Peter Pettersson, Hellvi

Kinas ambassad som leds av den i Sverige mediekände ambassadören Gui Congyou ”fördömer” nu uttalanden av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna om att dess ambassadör ska utvisas. Siktar ambassadören på en solokarriär som stå-upp-komiker?

Gunnar Andrén, Stocksund

Situationen med Kinas ambassadör är skrämmande! Att en person ska kunna hota och skrämma ett land som Sverige är inte acceptabelt

Camilla Brolin, Solna

Jag vill ställa en fråga till författarna till lördagens debattartikel i DN angående skogen och dess enorma betydelse för klimatet som kolsänka. Bland förslag till åtgärder för att minska läckaget av koldioxid till atmosfären skriver Forskarna Anders Lindroth och Lars Tranvif bland annat att vi snarast måste ”minska avverkningsnivåerna” av skogen. Min fråga: Är det inte dags att kräva ett moratorium för kalhyggesavverkning i Sverige, förslagsvis med statliga Sveaskog som föregångare?

Mats Hultman, Frösön

2.000-3.000 kronor per månad för en parkeringsplats i garage (utan laddstolpe). Noll krav på boendeparkeringsplatser i nya bostadsområden. Enligt trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) ska Stockholm därmed bli mer kreativt o levande!

Gunnar Johansson, före detta miljöpartist, Älta

Jag förstår att ett litet parti som Miljöpartiet inte hinner sätta sig in i så många politiska frågor. Det kanske är därför allt kvarvarande krut nu verkar vara inriktat på att ordna permanent uppehållstillstånd för de ensamkommande barn och ”barn” som kom hit från Afghanistan 2015?

Bertil Tornberg, Uppsala

Håller med Ulf Kristerssons och Elisabeth Svantessons förslag (i DN Debatt-artikeln ”Målet är att invandringen ska vara bra för Sverige” den 7 april) att boendesegregation kan brytas genom att ebo-lagen avskaffas. avskaffas. Men om invandrare inte ska bosätta sig i utsatta områden måste de bo någon annanstans. Samtidigt visar statistiken att över 70 procent av svenska folket tror att värdet på deras fastigheter kommer att sänkas om invandrare bosätter sig i deras bostadsområde. Men andra ord är de inte speciellt välkomna. Då måste man fråga sig var ska de bo. Vad tycker Kristersson och Svantesson?

Tomislav Tisljarec, Vällingby

Livet kan ibland vara komplicerat, men debatten om konstriktningar och estetik överträffar livet med råge. Inom detta gebit kan man blåsa upp sig med brösttoner och säga sanningar. Exempel: ”Brown Island” (konstnärskollektivet som vill byta namn på utställningslokalen ”Vita havet” på Konstfack) och ”Anonyma bildkonstnärer” (grupp som sänkte gipsbyst av Fredrik V i hamninloppet i Köpenhamn). Förresten, de anonyma bildkonstnärerna filmade allt och sig själva!

Ola Larsson, Bromma

Dagens bildinsändare: Uno Wikner, Ekerö, om hur 80-plussare kommer att minnas vintern 2020-2021.

