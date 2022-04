Insändare. Noterat av DN:s läsare den 12 april 2022

Varför är det inga journalister i tidningar, radio och tv som tar upp frågan om att vi eventuellt ska ha en folkomröstning angående ett Natomedlemskap? Borde inte folkets röst få avgöra? Jämför med historiska händelser som högertrafik (1955), pensionssystemet (1957), kärnkraft (1980), EU (1994) och euron (2003). Ska riksdag och regering avgöra vårt medlemskap?

Björn Ljunggren

Strutsen Sverige måste nu dra upp huvudet ur sanden och se verkligheten. Vi har under många år haft regeringar som varit försiktiga in absurdum, för att inte säga fega. Göran Persson sålde ut Försvarsmakten och Reinfeldt följde efter. Löfven vågade inte fatta ett beslut under pandemin, utan lät Tegnell styra landet. Det är dags nu att vakna! Sossarna har på många år inte vågat fatta beslut som kan reta upp till exempel Putin. Se och lär hur världen ser ut utanför fårhagen. Finland är ett föredöme på alla sätt. Man har erfarenhet av sin granne i öster – dåliga sådana, tyvärr. Finland lät sig inte titta i det blå ,utan har fortsatt att stärka sitt försvar. Man har beredskapslager som räcker länge. Persson och Reinfeldt dränerade Sverige på allt som gick att kasta bort. Nu sitter vi med ändan bar om Putin vill ha en längre semester på Gotland. Om sossarna nu tänkte med den del som sitter ovanför axlarna och inte den del man sitter på är alternativet glasklart. Säg ja till Nato fortsatt möjligt! Sedan kan Löfven stå och ynka sig bäst han kan.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Att Socialdemokraterna inte vill att Nato blir en valfråga är inget bra argument för att gå med. Ett så stort beslut ska inte tas i panik och argumenten för alliansfrihet håller fortfarande.

Fredrik Svensson, Rotebro

Många svenska socialdemokrater ställer sig den trångsynta frågan: Vad är bäst för Sverige? Den större frågan är: Hur bemöter vi bäst en grym och vettlös diktators expansionism? Svar: I samarbete mellan länder. I allians.

Svante Brandänge, Stockholm

Om man vill säkerställa två saker i dessa krigs och orostider, och samtidigt värna om Sveriges demokrati, finns det egentligen bara ett alternativ som säkrar båda, nämligen en samlingsregering med åtminstone Socialdemokraterna och Moderaterna inkluderade. Man slipper då debatten om SD:s förflutna och vad SD står för. Och man kan få en bred uppslutning i regering och riksdag om Nato anslutning eller inte. Vi riskerar annars ett ett ytterst osäkert parlamentariskt läge och en eventuell svekdebatt kring Nato. Självklart är det ur parlamentarisk synpunkt inte idealiskt på sikt, men i nuvarande läge kan jag inte finna någon bättre lösning för Sverige. Det är min förhoppning att medier snarast ordnar debatter och skriver kring detta.

Mikael Josephson, Stockholm

Svar till Peter Carlsson (Noterat den 11 april): Jag förstår ditt resonemang. Men även om kriget i Ukraina pågår och det faktum att Filmstaden tydligen är Kinaägt gör att det bra att medier tar upp översitteriet och förbudet omkring medhavt godis på deras biografer. Vart är vi på väg? Det är ett stort problem att Kina så osynligt styr i stort och smått i Sverige. Och hör och häpna, man kommer inte straffa någon och kontroller kommer inte införas! Än så länge?! Sänkta godispriser kanske kunde vara en väg att gå? Jag kommer ha svårt att gå till Filmstaden framöver.

Eva Norman-Ericson, Dalarö

Jag håller med Uno Tidén (Noterat den 11 april): Byt namn på Liberalerna till Nya Folkpartiet! Namnet Liberalerna är vagt och intetsägande. Tyvärr tror jag att det är för sent för att rädda partiet kvar i riksdagen.

Camilla Brolin, Solna

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett mindre urval publiceras på insändarsidan i tidningen och ett större urval på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson.