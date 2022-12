Insändare. Noterat av DN:s läsare den 12 december

Apropå söndagens partiledar­debatt i SVT: M, KD, och L hävdar ofta att de fått mandat från väljarna att lägga om politiken. Rätt är att SD ökade med 3 procent­enheter, medan alla regeringspartier backade jämfört med valet 2018. C och V gick också tillbaka, medan S och MP ökade.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Per Bolund (MP) och andra, sluta att kritisera den svenska sjukvården i tv-debatterna! Den är fantastisk. Min kära hustru har under en tid vårdats på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Vi har mötts av den allra bästa vården som kan tänkas av kompetents, vänlig och omsorgsfull personal med professionell omvårdnad.

Bertil Lundbeck, Älvsjö

Det är skamligt av vänstersidan att neka till att den tidigare regeringen Löfven – påhejad av Sveriges farligaste parti, Miljöpartiet, försämrade förutsättningarna för kärnkraftsel så till den milda grad att ägarna inte såg någon annan utväg än att avveckla. Men de svär sig fria med hänvisning att det var ”marknaden” som var ansvarig. Att se MP-språkröret Per Bolund stå och hånflina och neka till sanningen borde göra de flesta förbenade. Om det fanns lite skamkänsla hos Socialdemokraterna skulle de nu erkänna hur det låg till och omedelbart sätta sig ner med regeringen och komma fram till förslag och lagändringar för att öppna alla dörrar som finns för att bygga ny kärnkraft. Vi som utsätts för denna katastrofala energipolitik kräver att politikerna agerar – nu! Politikerna borde sluta med pajkastningen och göra det de är satta att göra, nämligen ge medborgarna rimliga förutsättningar att leva sina liv på ett godtagbart sätt. Men det är väl att be om för mycket. Undra på att politikerföraktet lever och frodas.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Vi har inte problem med en alltför liten elproduktion i Sverige. Vi har problem med europeisk elmarknad som är beroende av svensk elproduktion för sin egen vinning.

Janne Wancke, Solna

Hur kan vårt Sverige, så fyllt av förtroende för total frihet från ”svågerpolitik” och korruption, nu plötsligt befläckas av turerna i den högsta polisledningen? Jag har alltid, även som ”icke troende”, hyllat begreppet etik och moral som främsta ledstjärna. Snälla, DN, lyft detta!

Peter Lindqvist

Är Migrationsverket fyllt av sverige­demokratiskt dompterade tjänstemän som anser det rätt och nödvändigt att utvisa en tioårig flicka och skilja henne från sina bio­logiska föräldrar med uppehållstillstånd?

Peter Pettersson, Hellvi

Tioårig flicka utvisas. Föräldrarna får stanna. Finns det verkligen i Sverige?

Elizabeth Mohlin, Haninge

Hallå där byråkrater! Utvisa inte den lilla flickan som hittat sin plats här och har det bra här!

Anneli Olofsson, Göteborg

Hatkampanjer, historieförfalskning, konspirationsteorier och ”alternativa fakta” flödar på sociala medier. Asociala medier vore ett mer passande namn.

Jens Busch, Stockholm

Postnord erbjuder nu gratis frakt av hjälppaket till Ukraina. Skicka ett eller två paket själv eller med hjälp av familj eller vänner eller varför inte arbetskamrater eller en skolklass. Lägg gärna ner en hälsning, en teckning, en julklapp, allt är säkert väldigt välkommet! Folket i Ukraina krigar för vår frihet och vår demokrati!

Mårten Sjöstedt, Varberg

Jag håller med SVT Sports Bobby Baksi som i ett svar på en insändare skriver att det är individuellt hur mycket prat och text som behövs vid sändning av sport tv. Det borde vara tekniskt enkelt att tillgodose alla önskemål. Varför inte ha en funktion där man kan välja sin egen mix, ungefär som man väljer till undertexter via text-tv?

Christer Windén, Västerås

Vi har massor av nyhetsappar att välja mellan. En sak som slår mig är Expressens. Tidningen var en gång i världen en nyhetstidning. Men vad sjutton har det blivit? En app full med skvaller och sex, hur olika kändisar är i sängen, vem har legat med vem, skvaller om skilsmässor och hur mycket kändisar tjänar. Ganska idéfattig skulle jag vilja påstå. Hur i hela världen blev det så och vem har varit framme och försämrat en hyfsat bra tidning till det sämre? Sorgligt är vad det är.

Camilla Brolin, Solna

Eva Norman-Ericson (Noterat den 9 december) förfasar sig över att det finns personer som skrivit brev till henne med åsikter om hennes insändare i DN. Detta tycker hon är ”riktigt otrevligt”. Jag är en av dem som uttryckt en åsikt på detta sätt. Det har jag gjort på ett vänligt och korrekt sätt. De åsikter som framförs på insändarsidan är ofta korta av det enkla skälet att man vill få in så många som möjligt. Om jag då får ett brev från en okänd person, med en korrekt avsändaradress, är det ju bara att skriva ett försvarsbrev och sedan be vederbörande att dra dit pepparn växer ... Jag trodde i min enfald att utbyte av åsikter är ett friskhetstecken. Nu avgör ju insändarredaktören vilka som kommer in och gillar han inte färgen på min skjorta så får jag aldrig in något. Personligen tycker jag om en demokratisk öppenhet, vilket dock Eva Norman-Ericson tycker är ”riktigt otrevligt” ...

Kjell Forsström

