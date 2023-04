Insändare. Noterat av DN:s läsare den 13 april

En insändare den 13/4 varnar för att om vi fick utse vår statschef genom val och inte via avel skulle det föregås av ”politiska strider” och resultatet bli att någon knappt vinner, vilket gör invånarna missnöjda. Liknande argument kunde höras mot införandet av demokrati för över ett sekel sedan. Med samma logik skulle man kunna argumentera för att vi även borde avskaffa de allmänna valen, de föregås ju av livliga valdebatter och leder till att några vinner och andra förlorar. Med monarkistiska argument på den nivån kan landets republikaner se framtiden an med förtröstan.

Erik Åsard, Uppsala, professor emeritus i nordamerikastudier

Gör som Finland, inför höga ­bötesbelopp som skydd för fridlysta och hotade arter i Sverige.

Maja Granqvist, Täby

Nu kan vi verkligen tala om ett paradigmskifte! Regeringen slopar plastpåseskatten! Det är i klass med att slopa elskatten, fastighetsavgiften och inkomstskatten på ett bräde. Vilken fantastisk, handlingskraftig regering vi har fått – med SD:s hjälp.

Rolf Olofsson, Älta

Med stigande häpnad betraktar man nyhetsinslaget att Turkiet (det vill säga Erdogan) har inköpt ett jättelikt hangarfartyg – 234 meter långt. Hur var det med Turkiets dåliga ekonomi? Hur många miljarder har det skeppet kostat! Var är det byggt? Och framför allt: Borde inte Turkiet använda sina pengar till att bygga upp befolkningens bostäder efter den jättelika jordbävningen?

Per Jonasson, Solna

Med alla militära, ekonomiska och sociala kriser vi lider av i dag kan språket esperanto tjäna som ett smörjmedel för tolerans, goda mellanmänskliga relationer och fred på jorden. Genom att ha ett gemensamt språk kan många missförstånd och konflikter undvikas. Esperanto borde därför införas som ett tillval i skolan, för universitetsstudier och akademisk forskning. Världen integreras bättre och olika kulturer kommer varandra mycket närmre. För att ytterliga uppmärksamma esperanto borde ett pris instiftas i stil med ett Nobelpris. Alla fredsvänner borde bejaka esperantos freds­möjligheter!

Bernt Jakobson, Stockholm

Bengt Westerberg, kom tillbaka! Ta med dig Birgitta Ohlsson och några till och bilda partiet ”De liberala liberalerna”. Alla de nuvarande ”liberalerna” som är tveksamma till livet i SD-gänget kommer tillbaka, det blir regeringskris och nyval. Och ni får 10 procent, minst. Westerberg­effekten 2.0!

Ingemar Gustafson, ­Stockholm

I dessa tider då imperier vill expandera, blir jag illamående av att läsa Stockholms slogan: ”Stockholm the capital of Scandinavia”. Meningen är tydligen att vi skall dominera över Norge och Danmark. Tråkigt imperialistiskt tänkande. ”Moscow the capital of Ukraine”. ”Beijing the capital of Taiwan”. Hur känns det?

Sven Norén, Danderyd

Den 12/4 ville en ­insändarskribent ha samma totala cigarrettförbud som Nya Zeeland ska införa Det visar på både intolerans och en övertro på förbud. Sverige har ­redan för många förbud – till exempel rökförbud på uteserveringar. Ett förbud mot cigaretter skulle gynna kriminaliteten än mer. Vi har sedan länge tillbaka totalt förbud mot narkotika, och vi har ju inte heller någon narkotikarelaterad brottslighet i landet – eller?

Ulf Parde, Umeå

För flera sekler sedan tröttnade bonden på att för hand mosa sädeskorn mellan två tunga stenar. Då uppfann han väderkvarnen och blev glad varje dag han såg den ge honom den hjälp han så väl behövde. Nu behöver vi snabbt mer elkraft och vi vänder oss bland annat till havsvinden som många tyvärr av olika skäl klagar över. Försvaret vill vara hemliga - väntar attacker trots att vi har Nato åt alla håll. Landskapsskyddarna tycker att allt ska vara som förr och gillar inte tanken att det viftas vid eller bakom horisonten. Ornitologer oroar sig men många har beskrivit hur fågelsträcken liksom örnar lärt sig väja undan verken och de blir med tiden allt skickligare. Miljön för fiskarna blir bara bättre, då de får nya rev att hålla till invid snurrornas fundament, rev där heller ingen trålning sker. Det verkar som attityden från somliga måste ändras till att tänka som bonden; glädja sig och se till nyttan vi får då bladen snurrar!

Ronald Hedblad, Visby

Tack Bengt Westerberg för ditt kloka inlägg om vårt behov av invandrade människor! Här ett litet vittnesbörd: min man blev svårt sjuk i covid, men han överlevde. En effekt av sjukdomen var att sängen också blev toalett. Så många gånger som underbetalda undersköterskor från alla delar av världen fick tvåla in och duscha av hans nakna kropp - för att sedan klä honom och ta en liten svängom! Det senare gjorde ju situationen något mer uthärdlig. Välsignade vare alla utifrån kommande hjälpare - läkare, sköterskor och undersköterskor. Kanske även våra beslutsfattare kommer att behöva deras hjälp. Om en liten tid.

Elisabeth Edström, Tullinge

Vi har ju lärt oss att det mesta Donald Trump häver ur sig är lögn. Men nyligen sa han något som många av oss redan visste. Han sa att USA har blivit ett land i tredje världen. När man ser hur denna ”demokratins fyrbåk” år efter år blivit mer och mer bakåtsträvande är det bara att hålla med Trump. Detta land som varit ett föredöme för så många har med sin unkna religiositet och omänskliga nya lagar med all rätt blivit ett löjeväckande fördömande land. Ett land präglat av våld och hänsynslöshet. Många i USA säger sig leva efter vad Bibeln säger. Just nu verkar det som om de delar av Bibeln som förespråkar medmänsklighet och försoning och tolerans verkar vara de minst lästa. Jag hoppas att svenska ungdomar som har sett som sin högsta dröm att studera och bo i USA kommer att tänka en gång till innan de skuttar över Atlanten.

Stefan Hallin, Stockholm

Äntligen! Nu kommer svenskarnas ekonomi förbättras väsentligt, när skatten ändras på plastpåsar. Eller?

Jony Hanberg

