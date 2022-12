Insändare. Noterat av DN:s läsare den 13 december

I stället för att stå och skylla på varann eller på tidigare regeringar borde våra folkvalda politiker se vad som påverkar de flestas liv just nu. Kostnaderna för elen är prio ett. Som god tvåa tror jag att matpriserna kommer. De senare går inte att göra så mycket åt, men elpriserna gör det. Om regeringen verkligen vill skulle det gå att sänka priserna ganska rejält. Sluta och sälj el till andra länder! All el som produceras i Sverige ska stanna här, så får EU säga vad de vill. Nooshi Dadgostar var inte helt fel ute när hon ville ha ˝”Sverigepriser”. Allt detta kräver handlingskraft av politikerna, så det är väl att be om för mycket.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Frikoppla prissättningen på el i Sverige! Den bör inte styras av maxpriserna på elmarknaden i Europa.

Anders Larsen, Lagos, Portugal

Vattenfall njuter väl i fulla drag nu när de räknar intäkterna. Tiodubbla elpriser i norr och samma produktionskostnader på vattenkraften som vanligt.

Thomas Enqvist, Lindesberg

DN upprepar, nu senast på ledarplats, att kärnkraften fasades ut för att den blev olönsam och inte har något att göra med vår nuvarande elkraftsbrist. Men man förtiger att olönsamheten berodde på politisk vilja och politiska beslut. Politikerna höjde medvetet säkerhetskraven så mycket att verksamheten säkert skulle bli olönsam. I min barndom i skolan kunde vi få räkneuppgifter i stil med ”om 5 man gräver 20 meters dike på två dagar, hur många man behövs det för att gräva 60 meter dike på samma tid?” I dag kunde skolelever få ett modernare räkneexempel: ”Om ett kärnkraftverk producerar 1,4 TWh, hur många behövs det då för att producera 5,6 TWh?.

Ralf Sandman, Norrköping

När miljödomstolen gör politiska bedömningar om samhällsbehovet av cement, vem tar då det juridiska ansvaret för miljön?

Peter Pettersson, Hellvi

Hur har halva svenska folket kunnat välja denna repressiva, inhumana och miljöomedvetna politik? Är det cynism, okunnighet eller obegåvning? Jag tror det har sin grund i att svensk dagspress till nästan 100 procent är borgerlig och att borgerliga så kallade tankesmedjor med gott om pengar ges stort utrymme i media. Sammantaget måste denna obalans betraktas som ett stort demokratiproblem.

Per Demérus, pensionär

Migrationsverkets paragrafrytteri slår nya rekord när man utvisar en 10-årig skolflicka ensam till Nicaragua, trots att hennes föräldrar har arbete och uppehållstillstånd i Sverige, på grund av teknikaliteter som att hennes pass gått ut och ansökan om förnyat uppehållstillstånd därigenom inte kunde lämnas in i tid. Men det är väl för mycket att hoppas på att den nya SD-styrda regeringen ska ingripa mot Migrationsverkets inhumana beslut.

Åke Johansson, Vallentuna

Igen och igen. Nyss var det en i Sverige gift rysk regimkritisk kvinnlig skribent som skulle utvisas till Putins Ryssland. Nu är det en 10-årig flicka som ska skiljas från sina föräldrar och skickas till Nicaragua. Ambassaden i Tyskland hade inte gjort sig någon brådska att utfärda nytt pass inom två månader. Det tog sju månader och därför kom intyget för sent. Att fördröjningen låg utanför föräldrarnas kontroll brydde sig inte Migrationsverket om. Man rider på byråkratins hästar med skygglappar. Här var det alltså möjligt att utvisa en 10-åring och kanske skulle man då också bli av med hennes föräldrar som har arbeten i Sverige. Man följer lagen. Det är naturligtvis omöjligt att skriva lagar som tar hänsyn till alla eventualiteter. Man måste lita till att lagar tolkas med förnuft. Men byråkrati saknar förnuft. Blir det kaffe och tårta på Migrationsverket om man lyckas utvisa 10-åringen?

Rolf Söderberg, pensionerad journalist

Migrationsverket har blivit något av en cancer i samhällskroppen med sin förfärande brist på medmänsklighet och sunt förnuft. Återigen får vi läsa om ett barn som ska utvisas trots att föräldrarna har arbete och uppehållstillstånd i Sverige. En ren teknikalitet uppges vara ”problemet”: en 10-årig flicka, väl integrerad bland lärare och elever i en skola där hon för första gången får det stöd hon behöver och mår bra, ska utvisas till Nicaragua på grund av att hennes ansökan om förlängt uppehållstillstånd inte kom in i tid. Inte på grund av slarv från föräldrarnas sida, utan därför att Nicaraguas närmaste ambassad ligger i Tyskland och processen tog sju månader. Enligt DN anser Migrationsverket dessutom att föräldrarna inte är flickans anknytningspersoner ”eftersom de enbart har uppehållstillstånd genom arbete (!)”. Va? Sverige har skrivit på FN:s barnkonvention som numera också blivit en del av svensk lagstiftning. Det innebär bl a att myndigheter i sina beslut måste ta hänsyn till barns bästa. Att skilja ett barn från sina föräldrar kan bara i undantagsfall sägas vara för barns bästa. I detta falls sätter byråkratisk kyla och dumhet återigen konventionen ur spel.

Anita Lilburn, Rönninge

SVT:s ”Agenda” bör upphöra med partiledardebatter i sin nuvarande form. Det är bara deprimerande och inte uppbyggligt på något vis att titta och höra på politikerna som bara åsiktspositionerar sig i stället för att samarbeta för att lösa problemen i vårt land. Försök att tillsammans att lösa problemen med elsituationen, inflationen och andra akuta problem som gängkriminaliteten! Föregå med gott exempel och visa att ni kan samarbeta, utnyttja varandras bästa sidor och bete er som vuxna människor!

Ulla-Britt Ahlström, socionom och legitimerad psykoterapeut

Politiker borde hålla sig till sanningen om de inte har något bättre att komma med.

Peter Hansson, Stockholm

Jag har funderat mycket på vad som skulle kunna vara ett lämpligt valspråk för vår nya regering. Ett liberalt ”Före valet säger vi ett, efter gör vi ett annat” eller ett moderat ”Gör vi det, så gör vi det” med en lätt axelryckning. Men med tanke på hur brutal verkligheten kan vara även mot de skarpaste vallöften, att lärare och vårdpersonal inte vill omskolas till poliser som vaktpartiet, det parti vars politik ska genomföras, vill, och att näringslivet har en helt annan uppfattning om vindkraft och klimat- och miljöpolitik än näringsministern, så är mitt förslag: ”Det får bli som det blir.” Det blir ”bättre”.

Gunnar Eriksson, Stockholm

Ser på ”Luciamorgon från Gräfsnäs” på SVT och reflekterar över några saker. Varför ska man krångla till dessa luciamorgnar? Lucian har inte röda band runt midjan, utan gröna. Traditionella julsånger framförs inte i kör, utan instrumentellt. Musik som inte direkt förknippas med jul framförs. Ska det vara så svårt att producera en jul och luciakonsert på det traditionella sättet? Är det inte just traditioner vi längtar efter i juletid?

Maria Lindström, Tyresö

Som jag förstått det besöks alltid skolor och andra ställen som biblio­tek i Stockholmsförorterna och utanförskapsområdena Tensta och Rinkeby varje år av en eller flera Nobelpristagare. Varför får enbart dessa skolor besök? Detta beundransvärda initiativ borde kanske få komma barn och ungdomar på andra skolor och orter till del också kan jag tycka.

Birgitta Carlsson, Stockholm

I DN Kultur skriver Stina Otterberg Engdahl att hon tycker det är pinsamt att gästerna inte kunde, eller inte ville, sjunga med i ”Kungssången” under Nobelmiddagen. Vidare tycker hon att man som gäst ska hedra årets pristagare, och att sjunga ”Kungssången” inte ”handlar om hur man ställer sig till kungahuset”. Där menar jag att hon begår en tankevurpa. Om man läser första strofen inser man direkt att den inte på något sätt handlar om att hedra Nobelpristagarna, utan just kungen och ”hans ätt”, det vill säga kungahuset. Det måste anses vara upp till var och en om man vill det, för symbolbetydelsen av denna sång kan ju inte undgå någon, allt annat vore just pinsamt.

Peter Bubak, Stockholm

Läste häromdagen Johan Cronemans tv-krönika om betydelsen av Glenn Strömberg. Nej, det finns säkert de som kan täcka upp minst lika bra där. Och senare i krönikan tar Croneman upp problemet med de varumärkesbyggande evigt pladdrande experter som befolkar tv-studion och som ofta är levande reklampolare för allt möjligt, även något så diaboliskt som spelbolag! Och apropå reklam i tv, så ser man fånigt påklistrade dekaler på utrustningen när skidskyttarna intervjuas. Och det i SVT. Man häpnar!

Sören Dahlberg, Järfälla

Jag kommer inte att läsa Tidöavtalet, men som jag förstår finns det ett avsnitt som handlar om ”armlängds avstånd” mellan politiker och kultur. Nu har det rapporterats flera grova brott mot detta avtal senast i Trelleborg där Sverigedemokraterna har stoppat sagostunder för barn på bibliotek. Som tidigare rör det sig om utklädda personer som skulle glädja barnen med sagoläsning. Har inte de tre andra (än så länge anständiga) partierna civilkurage att reagera mot detta flagranta brott mot den viktigaste delen av avtalet när det gäller relationen till SD? Hur länge ska de låta SD förstöra vår kultur och dessutom ägna sig åt hat och hot mot dem som ska utöva den?

Harald Frisk, Floda

Nu gäller det att protestera och sluta att mumla! Irans avrättningar måste stoppas omedelbart. Att dessa präster får härja fritt är omänskligt. Vad är det för religion de använder för att rättfärdiga detta? Inför omedelbara sanktioner! Hjälp det iranska folket – nu!

Camilla Brolin, Solna

Svar till Kjell Forsström (Noterat den 12 december): Att skicka oönskade personliga brev till en insändarskribent som man inte känner och kalla det för att ”utbyta åsikter” och ”uttrycka sin åsikt” angående någon annans åsikter, eller känsla inför något, är absolut inget friskhetstecken. Att i en insändare uppmana mottagaren (mig) att skriva ett ”försvarsbrev” och ”dra dit pepparn växer”? Nej, tack! Det har absolut ingenting med ”demokratisk öppenhet” att göra , att skicka oönskade brev till en främmande person. Det är bara otrevligt och inte efterfrågat. Insändarskribenter borde nöja sig med redaktörens val ”av skjorta” när de gäller vad som tas in.

Eva Norman-Ericson, Dalarö

”Give peace a chance”, för länge, länge sen

John Lennons vädjade om fred i stället för krig som det i Vietnam

Nu pratar presidenten i USA

om ”Harmagedon” ifall Ryssland använder kärnvapen i Ukraina

EU:s utrikeschef pratar om att då

”förinta den ryska armén”

Likt en zombie rör sig EU/Nato allt närmare katastrofen

En zombie

Beväpnad till tänderna av politiker

Runtom i Europa

Vapenindustrin går på högvarv

John Lennons röst hörs allt svagare

”Give peace a chance!”

Börje Ståhl, Stockholm

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen och på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här