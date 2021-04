Insändare. Noterat av DN:s läsare den 14 april 2021

Tack vare covid-19 vet vi numera vad som är livsviktigt för mänsklig existens: dricka öl på en pub, delta i ett raveparty, gå på fotboll och hockey, shoppa, flyga utomlands för att släppa loss, hångla offentligt och leva om utan hänsyn. När blev vi så kollektivt pubertala?

Nahide Hermansson, Skellefteå

De fakta som förmedlas av medier är att munskyddet främst skyddar omgivningen. Att bära munskydd betyder alltså att man bryr sig om sin omgivning. Konsekvensen blir att högst 5 procent av resenärerna i till exempel kollektivtrafiken bär munskydd. Ingen bryr sig. Om man kunde läsa att man även något skyddar sig själv kanske några fler skulle övervinna motståndet att bära munskydd?

Bo Kjellström, Järna

Att ha en person med underliggande sjukdom i familjen innebär att livet inte kan vara som vanligt. Varje gång barnen kommer hem från skolan kan de ha med sig en dödlig smitta. Varje gång jag går och handlar, trots att jag bara gör nödvändiga inköp själv sent på kvällen iförd munskydd, kan jag bli smittad och sprida smittan vidare inom familjen. Varje gång jag och barnen lämnar hemmet kan vara avgörande. Det är ingen överdriven oro. Det är en genuin rädsla inför ett reellt hot. Ju större allmän smittspridning av coronaviruset, desto större risk.

Monika Stenberg, arkitekt, Stockholm

Min dotters grannar i Skåne fick en förfrågan på skärtorsdagen om de ville ha vaccination på ett återbud. De tackade ja, åkte till vårdcentralen som var stängd, åkte hem igen och hade då haft inbrott. En historia som bör spridas i dessa tider.

Maj-Lis Westling, Stockholm

Det är ofattbart att Löfven och andra ansvariga bara sitter på arslet och gör absolut ingenting åt den galopperande smittspridningen. Hur kan man vara så oansvarig över människors liv? Löfven är den sämsta statsministern vi skådat men han kan väl ändå göra någonting. Eller det kan han inte för Löfven har hittills inte begripit någonting så varför skulle han fatta något nu? Stäng ner hela landet i en månad och se till att folk följer lagar och bestämmelser! Höga böter är också ett måste. Ta Norge som exempel med 20.000 kronor som påföljd. Men ovanstående är nog bara en utopi eftersom Löfven är för feg för att ingripa.

Peter Eriksson, Norrtälje

I SVT:s Aktuellt den 12 april nämndes kortfattat att de totala utsläppen av koldioxid översteg föregående års. Därefter följde glada nyheter om Sveriges förväntade tillväxt, högre än väntat. Intervju med finansministern, goda nyheter. Är det så att politiker, folkvalda som diktatorer, anser det viktigare att bli omvalda än att genom stora satsningar på allvar bekämpa klimathotet? Människan är en invasiv art ...

Margareta Sjöblom, Stockholm

Så har det inträffat ännu en rasistisk skandal i den oändliga rad som sker i Sverigedemokraterna. Ännu en person har uteslutits, eller petats, efter att media uppdagat det hela. Av någon besynnerlig anledning, eller ska vi kalla det medveten otur, lyckas inte SD, som vill ta hand om justitiedepartementet, själva upptäcka sådant. Ordföranden i Varberg säger tvärtom att personen i fråga varit ”bra och hjälpsam”. De mejl som har skickats från personen i fråga har varit prov på fruktansvärt grov rasism. Men han har alltså inte stuckit ut så att det märkts. Det borde säga en del. Eller vad säger ni, Liberalerna?

Ulf Fogelström, Nacka

Under Gunnar Heckschers tid hände det ibland att det gamla Högerpartiet visade prov på moderation . Men med dagens framtoning bör nog Moderata Samlingspartiet byta namn till Rabiata Samlingspartiet.

Hakon Malmborg, Bromma

Bo Karlberg, född 1940 i Skåne, visar (insändare den 11 april) på ett tydligt sätt den herrefolksattityd, som på många ställen är så rådande i det svenska samhället och som skapar tråkiga stämningar i grannländerna. Det fanns fantastiska insatser från enskilda svenskar, men det officiella Sverige förhöll sig nog i mångas tycke väl svalt. Tänk om Sverige kunde sträcka ut sin hand och i all ödmjukhet stryka texten ”Du tronar på minnen från fornstora dar” ur sin nationalsång. Mycket av svenskt välstånd beror på insatser från grannfolken.

Anita Enflo, född 1943 i Helsingfors

Det är förmodligen ingen i Sverige som vet vad som hände i norra Norge. Medan tyska nazister flörtade med svenska tjejer och fick fri lejd upp till Finland och Norge levde vi med packat resväska. 320 flyglarm, flest efter Malta. Det var bara att skynda sig till skyddsrummet. Vi hade 15.000 tyskar i Kirkenes. Vid krigsslutet, oktober 1944, bombade ryssarna viktiga tyska ställningar. Och tog sig in i byn. Befolkningen, 3.000-4.000 personer, hade evakuerats till en malmgruvgång. När ryssarna kom in i tunneln sjöng befolkningen ”Ja, vi elsker ...”. När föräldrarna kom ner till Toppenfjället kunde de se utöver en bränd by. Tyskarna brände ner hela norra Norge. Som min faster skrivit i en artikel i veckotidningen ”Hjemmet” 1989: ”När pappa gråter förstår jag att något förskräcklig har hänt.”

Lillebil Angelsen, Stockholm

Den tyskvänliga hållning som fanns i Sverige 1870-1943 och 1935-1943 i andra europeiska länder var en orsak till att Tyskland 1940-1945 enkelt kunde ockupera mer än halva Europa, exklusive tyskvänliga Italien och Spanien. Inte mycket till motstånd gavs när de flesta regimer hoppades att Tyskland skulle besegra kommunistiska Sovjetunionen. Förhållandet är sant, men skamligt och förnekas i eftertankens kranka blekhet.

Lars T Boman, Täby

Apropå Bildts tweet rekommenderar jag alla som vill få lite insikt i frågan att läsa boken ”Norge 9 april 1940” av Bjørn Bjørnsen. Då får man lite perspektiv på krigsberedskapen, åtminstone i Norge.

Rolf Orre, Söderhamn

Jag läser Aftonbladets och DN:s papperstidningar som e-tidningar. Allsvenska matcher som börjar 19 finns med i DN, men matcher som börjar 15 finns inte längre med i Aftonbladet dagen därpå. Kvällstidningen har blivit morgontidning och morgontidningen har blivit kvällstidning verkar det som.

Olle Gunnarsson, Umeå

Hur tänker de som tycker att fimpar och prillor är dekorativa element i naturen? Jag är så trött på att plocka upp efter andra, men jag gör det ändå för att jag vill att det ska vara fint i området där jag bor.

Elsa Magnuson, född -46 (som haltar och har ont efter en bruten höft)

Så syniskt av Åke Banksel (Noterat den 8 april) när det gäller innehav av dator och dess användning. Alla har faktiskt inte råd att äga en dator. För den som aldrig haft ett arbete där dator varit ett arbetsredskap kan det vara svårt att sätta sig in i den världen som äldre. Själv har jag både dator, iPad och smart mobiltelefon, men jag ”häcklar” inte de som är utan det.

Annchristin Alm, 73 år, Umeå

Dagens vers:

Vad i vårtalet till valborg vill vi höra?

Till midsommar kan alla som fått sin ”spruta”,

i dansen kring majstången varandra beröra.

Tillsammans av midsommarfesten njuta!

Claes Thulin, Ljungsbro

Dagens bildinsändare: Karl Stefan Stål, Malmö, om risker med vaccin.

Vill du också skicka in ett bidrag under vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen tisdag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag.