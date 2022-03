Insändare. Noterat av DN:s läsare den 14 mars 2022

Det är en förödande klimatpolitik med en generell skattesänkning på diesel och bensin och kontant bidrag till alla fordonsägare. Rik som fattig. Stadsbo som glesbygdsbo. En klimatsmartare åtgärd vore att bekosta avgiftsfri kollektivtrafik som skulle gynna klimatet och låginkomsttagare kompletterat med utökade reseavdrag för glesbygdsbor som inte har fungerande kollektivtrafik.

Bernhard Borgström, Tyresö

I den bästa av världar hade FN kunnat hämta Vladimir Putin till Haag-domstolen där han skulle ställas till svars för sina krigsbrott. Men en sådan verklighet kan vi bara drömma om . För Sveriges del har Ryssland nu synat vår neutralitetsbluff och det återstår endast att gå med i Nato. Men på några års sikt är inte heller Nato tillräckligt skyddat av USA och därför måste EU bygga upp ett eget militärt försvar.

Kjell Nordenstam, Solna

Ett effektivt sätt att bryta kriminella mönster i tidig ålder vore obligatorisk 100-procentig mönstring (inte acceptabelt med 86,5 procent) och obligatorisk värnplikt.

Bernhard Borgström, Norrtälje

Samma piloter som bombade bostadshus och sjukhus i Syrien bombar nu liknande mål i Ukraina. Enligt SD är de som flyr från Ukraina ”riktiga” flyktingar, medan de som flytt Syrien inte är det. Försöker förgäves förstå logiken.

Torbjörn Larsson, Stockholm

Lika energiskt som vi vill ha lägre priser på bensin och diesel borde politiker besluta om stödpaket så att det vid husknuten blir möjligt att omvandla vindkraft, solkraft, geoenergi och liknande till energi lagrad i batterier eller vätgas.

Mikael Rosén, Varberg

Promenerade förbi fackföreningsägda Skåvsjöholm och tänkte att just nu behövs den väl inte så mycket för sammankomster när viktigare saker händer. Sova i tält har nämnts som logimöjlighet för flyktingar, men det är en dålig idé när det finns massor av kursgårdar i landet. Alla måste hjälpa till!

Anita och Torbjörn Lindborg, Åkersberga

Putin våldtar Ukraina. Han dödar Rysslands broderfolk. Ett ofattbart lidande. Traumatiserade och förstörda liv för miljoner ukrainare som bara ville leva sina egna liv. Hatet mot de skyldiga kommer att vara gränslöst.

Börje Ståhl, Stockholm

Sverige kan visa sin solidaritet med Ukraina genom att hissa den svenska och Ukrainska flaggan varje dag på officiella platser i landet så länge kriget pågår. Uppmana alla andra länder som tar avstånd från Rysslands anfallskrig att göra detsamma!

Saga Broström, Stockholm

Tvåprocentsmålet för att stärka försvaret kan enkelt finansieras genom att slopa den vansinniga idén om en höghastighetsjärnväg Stockholm-Göteborg-Malmö som skulle kosta cirka 100 miljarder kronor.

Björn Lilienberg, Norrtälje

Ta bort kommuners rätt att säga nej till vindkraft! Det liknar rörelsen ­”Nimby”, Not in my backyard (Inte på min bakgård), som ofta ­klagar på detaljplaner. Ska vi minska energiberoendet gäller många bäckar små, vind, sol och vattenkraft.

Birgitta Stenbäck, Stockholm

Man kan kanske starta kärnkraften igen? Om det finns möjlighet att införskaffa bränsle utan Ryssland vore det glädjande och bra.

Rolf Sivert Törnqvist, Norrtälje

För att än mer förmörka till­varon läser jag att en textilaffär rear mörkläggningsgardiner med 30 procent.

Rolf Broberg, Stockholm

Vad gjorde vi svenskar när ukrainska barnsjukhus bombades? Jo, vi satt som vanligt som dumma fån och glodde på Mello, för ingenting får distrahera oss när vi intar vår årliga överdos av enfaldig schlagerpop.

Gunnar Kihlstedt, Hägersten

En minister som är förbannad är en dålig minister. En minister ska vara diplomatisk, saklig och söka lugn i situationer, inte ösa bensin på brasan som utrikesminister Ann Linde (S) gör i en DN-intervju. Mycket dåligt!

Miodrag Todorovic, pensionär, Stockholm

Vi saknar dig Maj Britt Theorin! Maj Britt Theorin arbetade som socialdemokratisk politiker för fred och nedrustning. Hon gick bort april 2021. Det har ännu inte gått ett år, men vi börjar redan att tala om medlemskap i Nato. Nato betyder tillgång till kärnvapen som en resurs vid krig. Vi skall inte medverka till ett kärnvapenkrig. Även om ett krig pågår mot Ukraina och världsfreden är hotat ska vi arbeta för fred och nedrustning.

Solweig Johansson, Karlstad

Tsar Putin fick fel information. Projektet gick snett. Han påminner om en annan imperiebyggare. Skeppet Vasa konstaterades vara instabilt redan vid kajen. Men ingen vågade föra det vidare till Konungen. Tyst, tyst, han kan bli ledsen och det vill väl ingen!

Hakon Malmborg, Bromma

Put out Putin!

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Undrar om det är enligt reglerna för hur reklam får visas i tv under Discoverys sportsändningar. Det är så nervpåfrestande på gränsen till skadligt med alla dessa avbrott i tid och otid.

Bo Forsell, Solna

SVT, ni lyckades även förstöra ”Mästarnas mästare” med bakgrundsmusik. Har ni aldrig tänkt på att det är en fördel att kunna höra vad en människa säger? Ni har missuppfattat detta med musik.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Svar till Lasse Gustavsson (Noterat den 11 mars): Det är inte första gången våra politiker blir tagna på sängen. Samma förlamande beteende har vi sett under början av pandemin! Det är tyvärr samma sak med de kriminella gäng som regerar i vårt land. Vårt försvar, elförsörjningen och sjukvården. De tar för lång tid, dessa långdragna utredningar. Jag undrar varför vår statsminister väljer att behålla Morgan Johansson.

Camilla Brolin, Solna

