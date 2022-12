Insändare. Noterat av DN:s läsare den 15 december

Elbolagen gör miljardvinster. Icahandlarna lägger på och höjer priserna och gör miljardvinster. Riksbanken höjer räntan och bankerna höjer bolånen och gör miljardvinster. Bensinbolagen och staten gör miljardvinster. Inflationen stiger. Förr kallades de för procentare och var olagliga. Människor lider!

Lena Lang, Åkersberga

Såg på tv i morse om mina idéer att stora utländska ägare av Sveriges energi slag inte har något intresse av låga priser, utan bara hög avkastning. Detta är väl en skandal? Varför har inte politiker och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bevakat detta? Vindkraftverken borde som jag skrev i ett svar på en insändare ägas av staten och allmänna pensionsfonder. Gör en stor grej av detta och väck politiker till en debatt!

Stefan Möllerberg, pensionär

Jag har inget emot Sverigedemokraterna. Bara de inte är skattefinansierade! Detta apropå att SD inte har något emot män i kvinnokläder som läser sagor, bara de inte är skattefinansierade.

Lars Svenson, Helsingborg

Enligt DN:s Bengt Ohlsson är Ebba Busch mobbad, en främmande fågel. En glättigt leende person med frejdigt självförtroende. Någon som skulle ha gått hur långt som helst i USA. Enligt min mening borde hon varje dag bli påmind om sina populistiska korvar, dammsugare och påståendet att den dåvarande regeringen med berått mod velat släppa covid-19-smittan fri. Det är dags att begära sansade och vuxna samtal om hur landet ska regeras. Busch tillhör en politikertyp som ställer föraktet på sin spets. Exportera henne till USA om detta är en förebild!

Rolf Johansson, Sala

Angående mobbning av KD-ledaren Ebba Bush: Som man bäddar, får man ligga!

Ingvar Modin

Jag har en stilla undran. Varför kommer inte Linda Staaf att få sin nya tjänst på justitiedepartementet? Uppenbarligen har hon fått den på sina meriter. Varför ska hon drabbas som har blivit utsatt för så mycket obehag? Och det är märkligt att ta upp en anställning som skedde för sju år sedan. I arbetslivet förekommer det att arbetsgivare säger att ”man måste ha tur också” och väljer ut en av de sökande. Övriga hamnar i arkivet (papperskorgen). Jag förstår att hennes nya tjänst fördröjs under utredning, men den borde rimligen vara kvar. Nu är hon ju redan dömd på förhand!

Annica Larsson, en tjej som jobbat i en manlig bransch ...

Intervjuad i en artikel i DN säger en tidigare svensk ambassadör i Turkiet att vår nuvarande regerings omfattande löften till Turkiet blir ”en styrande kappa” för Ulf Kristerssons ministär. Då känner han väl sig som hemma, för här dikterar SD ganska mycket och de sitter inte heller i regeringen.

Gunilla Sparre, Vikeboda

Apropå de schimpanser som rymde och avlivades i Furuviksparken i Gävle har en person som arbetat med dessa sagt att hon stod dem nära. Charles Darwin hade alltså rätt.

Peter Hansson, Stockholm

Ta bort alla exotiska djur från våra djurparker! Gör om dessa till rekreationsområden för barn och vuxna. Varför inte mini-Skansen för byggnader med historiskt värde för bygden? Skapa en vacker trädgård och gärna svenska djur som getter, får, kor, hästar och kaniner. Men exotiska djur hör inte hemma i vårt land.

Camilla Brolin, Solna

I DN:s arkiv kan man lätt söka fram gamla artiklar om till exempel Sverigedemokraterna. Lacken har snyggats upp, men det är inte så stor förändring över tid. I DN den 3 augusti 1989 kan man läsa att ”invandrarna är ett onaturligt inslag”, enligt SD:s dåvarande partiprogram. Partiet begärde bland annat att skattemedel ska reserveras för svenskar och att vår drottning möjligen kan ”godtas” som invandrare.

Dick Andersson, Stockholm

Alla som är missnöjda med de fördubblade militärutgifterna får väl trösta sig med att hälften tidigare sparades ...

Peter Pettersson, Hellvi

Hur länge ska TV4 nonchaleras tittarna? Vi får aldrig se eller höra men än högst halva nationalsången eller laguppställningarna när de gäller fotboll. Inte konstigt att tittarna flyr kanalen. Hur ska de kunna sälja reklam när tittarna är borta?

Arne Andersson, Skutskär

Vad är det för konstig mekanism som sätts igång hos vissa personer när man börjar tala om fotboll, idrott eller sport över huvud taget? En del regerar som om man hade anklagat dem för något. De skrattar hånfullt eller till och tittar på en som om man vore en idiot. Det de vill utstråla är ”hur kan du tro att någon som jag skulle titta på något sådant?”. Då brukar jag be om ursäkt både för mig själv och de 3–4 miljarder andra som också såg matchen eller loppet, hoppet eller vad det nu var för något och säga att jag naturligtvis borde vetat bättre. Det är plågsamt att möta den typen av översittarattityd när man vet vilken glädje idrott bereder för så många.

Stefan Hallin på Tomtebogatan i Stockholm

Svar till Ingrid Grönvall Hagstrand: Jag håller med dig, men varför skriver du ”animerad” ordväxling i stället för ”livlig”?

Kerstin Hedström, Sollentuna

Ingrid Grönvall Hagstrand, tack snälla för ditt inlägg! Klockrent.

Inga-Lill Nyberg

Svar till Ingrid Grönvall Hagstrand: Håller till fullo med dig om att det finns diverse uttryck som är lika härliga att lyssna till som skolkritans skrap på svarta tavlan, däribland de missuppfattade ”eld och lågor” och ”björntjänst” som du nämner. Men att i samma stycke ondgöra sig över att folk verkar vilja prata lite fint för att sedan själv använda ordet ”animerad” om en ordväxling tycks mig lite lustigt. Vad gäller det engelska uttrycket comfort zone finns på svenska ypperliga trygghets- eller bekvämlighetszon som åtminstone jag använt i många år.

Maria Timashans, Trångsund

I dagens insändare om språket beklagar sig Ingrid Grönvall Hagstrand över användningen av ”fina” utländska ord i stället för svenska. Hennes eget exempel om en ”animerad ordväxling vid skilsmässa” får mig att tänka på ett ofta citerat uttryck som påstås komma från den legendariske finnansministern Gunnar Sträng: ”Jag använder inte utrikiska ord när det finns adekvat svensk vokabulär.” Enligt synonymer.se betyder animerad ”glad/livlig”, vilket knappast brukar känneteckna diskussioner inför skilsmässor. Jag skulle tro att det svenska ordet upprörd hade passat bättre i det här sammanhanget (kontexten!). Det hade i alla fall gjort det lättare för mig att förstå.

Ove Albertsson

Kära Ingrid Grönvall Hagstrand, tack för din insändare! Jag blev så glad som man blir när man upptäcker att man inte är ensam. Jag hade tidigare på morgonen klagat på en vän som skrev ”kontext”. Förr sade jag om någon använde konstiga ord: ”Jag är inte korpulent nog att förstå när du försöker importera på mig.” Men det börjar bli lite uttjatat. Din fråga om comfort zone, vad är det för fel med ”bekvämlighetszon”? Dessvärre tror jag att du har rätt då du tror att många inte läser längre. Vi har en uppgift. Vi är inte bara gnällkärringar, vi är jordens salt och måste arbeta för ökat läsande i skola och i livet. Kämpa på!

Elisabet Finné, pensionerad/passionerad läkare

Som komplement till Ingrid Grönvall Hagstrands insändare: Jag beundrar politikers och verkschefers förmåga att ge ”klara besked” på frågor. Här är några av deras vanligaste svar:

”Vi ska titta på det här.”

”Vi arbetar med det.”

”Vi ser allvarligt på problemet.”

”Jag är glad att du tog upp frågan.”

”Det är ett av våra prioriterade ärenden.”

”Vi har en lösning inom räckhåll.”

”Det blir klart så fort som möjligt.”

”Vi ska tillsätta en utredning.”

”Det är oroväckande.”

”Det är oacceptabelt.”

”Vi jobbar stenhårt med frågan.”

”Låt mig vara tydlig med det här.”

”Jag skulle vilja säga så här ...”

Rune Winter, Hässelby

Ett stort tack till DN:s ledarsida för klarläggandet av hur nedläggningen av kärnkraften gått till och vilka som har stått bakom de olika besluten! Jag hoppas att ni journalister ska fortsätta att visa att våra politiker ljuger om både det ena och andra. Politiker av alla färger använder sig av den beprövade metoden ”om att bara jag upprepar en lögn tillräckligt länge så blir den till slut sanning”. I Expressen skriver Lotta Gröning en debattartikel på samma tema som DN, men hon blickade något längre tillbaka i tiden. Än en gång framgår det att de flesta partier har varit inblandade i att stänga ner kärnkraften. Det som i sammanhanget sällan nämns är att det finns en folkomröstning i frågan där utslaget 1980 blev att kärnkraften skulle läggas ner.

Lennart Andersson, Bålsta

Med en bildinsändare (Noterat den 12 december) förfasade sig Kola Krauze över så kallade högerextrema i Sveriges riksdag. Jag hävdar att det finns fler Putinkramare och kommunister i riksdagen, som strävar efter att alla ska vara lika fattiga.

Christer Roos, pensionär, Vintrosa

Stina Otterberg Engdahl reagerar i en artikel på DN Kultur mot att många, ”som har formella roller och funktioner framme på podiet” vid utdelningen av Nobelpriserna, inte sjunger med i ”Kungssången”. De utpekade får tala för sig själva. Själv har jag förståelse för att man kan känna undran inför texten: ”Var honom trofast och hans ätt, gör kronan på hans hjässa lätt, och all din tro till honom sätt ...” Vad menas, egentligen? Samma med: ”Då ärat ditt namn flög över jorden”. Har det med idrott eller forskarbragder att göra? Eller vad?

Åke Sintring, Laholm

Birgitta Carlsson (Noterat den 13 december) frågar varför Nobelpristagare besöker Rinkeby bibliotek varje år. Det korta svaret är att de tackar ja till vår inbjudan. Det längre svaret är att traditionen i Rinkeby och Tensta började 1988. Då fick Naguib Mahfouz från Egypten litteraturpriset. Några arabisktalande barn gjorde ett vackert häfte till honom på svenska och arabiska med sina lärare, författaren Gunilla Lundgren och kulturvetaren Elly Berg. Sedan dess olika skolor i Rinkeby, och numera även grannstadsdelen Tensta, fortsatt att arbeta med Nobelpriset varje höst. Eleverna studerar alla pristagarna, läser verk av litteraturpristagaren, skriver och tecknar. De flesta av barnen är flerspråkiga och uppvuxna i en internationell stadsdel, vilket passar bra eftersom Nobelpriset, i enlighet med Alfred Nobels önskan, är ett internationellt pris. Arbetet görs i samarbete med lärare, bibliotekarier, författare och bildkonstnärer och sammanställs i ett flerspråkigt häfte, som under högtidliga former presenteras och överlämnas till pristagaren på Rinkeby bibliotek. Under besöket serveras te och sötsaker, och vid ett särskilt bord sitter pristagaren och samtalar med barnen. Den senaste i raden av Nobelpristagare som har kommit till Rinkeby för att möta barn och ungdomar är årets litteraturpristagare Annie Ernaux. I en intervju efteråt sade hon: ”Det är helt klart det lyckligaste ögonblick under mitt besök i Stockholm.” Kanske är det därför Nobelpristagare, år efter år, väljer att besöka Rinkeby bibliotek. För den som hyser oro för att inte fler skolor får möta Nobelpristagare ger Nobelprismuseet lugnande besked: i år fick elever från 15 skolor träffa en Nobelpristagare, bland annat Södra Latin, Norra Real, Östra Real och Danderyds gymnasium. Franska skolan fick besök av inte mindre än tre Nobelpristagare – Annie Ernaux, Alain Aspect och Emmanuelle Charpentier.

Annelie Drewsen och Gunilla Lundgren, författare och projektledare för Nobel i Rinkeby och Tensta

