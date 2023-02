Insändare. Noterat av DN:s läsare den 15 februari

De som vill ha ett förbud mot att bränna Koranen bör fundera på vad ett sådant i förlängningen kan leda till. Kommer man få slänga en koran i soporna, radera en på sin dator eller bära en t-tröja med en brinnande koran? Och till sist – kommer man att få kritisera islam, andra religioner och andra livsåskådningar?

Sören Johansson, Bromma

En afghan som kastar Koranen i golvet kan bli dömd till döden i sitt land. Anser Kim Brising att den som gör samma sak i Sverige ska anses skyldig till hets mot folkgrupp? Missaktning för folkgrupp är och ska vara förbjuden i vår lagstiftning. Missaktning för trosbekännelse måste däremot vara tillåten av samma skäl som missaktning av politisk åsikt är tillåten.

Anders Nordlund, Uppsala

Blir på dåligt humör när jag läser i DN om en mamma med två barn som ska utvisas till Ryssland. Pappan strider i Ukraina mot Ryssland. I onsdagens utrikespolitiska debatt i riksdagen hörde jag inte ett ord om att stoppa denna inhumana utvisning. Skärpning, Sverige! Stoppa utvisningen!

Knut Jonsson, Lidingö

Efter att ha läst de välskrivna och sakliga reportagen från Ukraina i DN (del 1 och del 2) tycker jag att det kan vara lämpligt med en jämförelse. Under de ryska anfallen på Finland under andra världskriget, hade ryssarna fyra gånger fler stupade. Och de använde femtio gånger så mycket ammunition. Samma förhållanden gällde för övrigt för den ryska västfronten under första världskriget. Finland fick, liksom Ukraina, viss hjälp utifrån, bland annat svenska frivilliga och tyskt flygunderstöd. Men på lång sikt hade Finland haft det svårt att klara sig. Kremls källor att ösa ny kanonmat ur är – nu som då – näst intill oändliga. Främsta skälet till att Finland blev självständigt var att Stalin tvingades koncentrera sig på att bekämpa Hitler. För Ukraina är det svårare. Putin har ingen Hitler att tampas med. Och om han vinner, så står andra grannar på tur. Därför är det oerhört viktigt att vi med alla medel stöder Ukraina, både som stat och som privatpersoner. När mobiliseringar och usel statsekonomi når den ryska eliten, börjar det hända saker.

Ralf Sandman

Utrikesminister Tobias Billström (M) har rätt i att demokrati kan mätas på olika vis och att Turkiet kan beskrivas som en demokrati (med brister) eftersom där hålls allmänna val. Men det kräver en för västerländsk demokratitradition så minimal definition av demokrati att begreppet urvattnas. Billströms beskrivning får inte minsta stöd från en expert som Staffan I Lindberg som startade forskningsprojetet Varieties of Democracy (V-Dem) vid Göteborgs universitet som mäter demokratin i världens länder. Det ska bli intressant att se ifall utrikesdepartementets kommande rapport om Turkiet färgas av utrikesministerns beskrivning av president Erdogans regim. Den senaste rapporten från maj 2021 säger: ”Respekten för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer urholkas fortlöpande.”

Niclas Kuoppa, Stockholm

Genom att stryka uppdraget om offentlighetsprincipen för friskolor i en redan långt gången utredning visar regeringen med all önskvärd tydlighet att den inte står på elevers, lärares och föräldrars sida, utan på friskoleindustrins.

Fredrik Svensson, Rotebro

Brottsdömda personer som har kostat staten pengar i form av exempelvis domstolsförfaranden och fängelse bör få en innestående skuld som dras av när de fängslas och sedan släpps fria på grund av bristande bevis. Nu betalas stora skadestånd ut när de suttit ”oskyldigt” frihetsberövade, trots att de kostat stora pengar för staten i andra dömda brottsgärningar.

Anita Gustafsson

Att ersättningen, enligt frihetsberövandelagen, för anhållen/häktad är så hög som 20 000–30 000 kronor per månad kan få mången fattigpensionär att överväga ett förnyat ”yrkesliv”.

Marita Riese

Kan inte någon bildad och pedagogiskt lagd person i Regeringskansliet förklara för Ebba Busch (KD), Maria Malmer Stenergard (M) och andra ministrar att de ska sluta använda ordet ”paradigmskifte”, även om det låter klämmigt och kraftfullt, eftersom de inte verkar förstå ordets egentliga mening. Paradigmskiften torde bara kunna konstateras i efterhand och brukar röra större sammanhang än smärre insnålningar och lagförslag. Acceptansen av att jorden inte var universums centrum är ett exempel på ett paradigmskifte.

Ulf Arborelius, Nacka

Kunskapskraven tycks vara obefintliga för att få arbeta som klimat- och miljöminister. Är detta en del av regeringens paradigmskifte?

Tomas Jonsson, pensionär, Tullinge

DN:s ledarskribent Erik Helmerson uppger att han skulle bära hijab om han vore en svensk muslimsk kvinna. Hans huvudargument är att 1) visa sin grupptillhörighet och 2) markera att ”hon” tar sin tro på allvar. Men är det inte märkligt att det bara är kvinnor som ska visa och markera sin tro på detta sätt? Varför ska inte motsvarande gälla för troende män? Problemet med slöja/hijab är att det i många fall är tvingande och gäller enbart för kvinnor. Det är därför som vi måste hålla debatten om kvinnoförtryck i alla former levande. Avarter av alla slag bör bekämpas med fredliga medel (jag vill till exempel inte se nakna kvinnor och inte heller heltäckta i våra kyrkor). Sedan framhåller Helmerson att detta är en motståndshandling (bara från kvinnor?) att visa att man väljer en annan väg i det sekulära Sverige genom att lägga sitt liv i händerna på något mycket större än vi andras (=sekulära) arbetsgivare, socialbyråer och partihögkvarter. Jag anser att det största man kan göra som människa är att ta ansvar för sitt eget liv och inte lägga över ansvaret på andra (verkliga eller fiktiva personer). Det som många religiösa kvinnor (muslimer och mormoner med flera) gör är att lägga över sitt liv i händerna på gud men på jorden har de lagt sina liv i händerna på förtryckande män.

Lennart Wahlgren, Sundbyberg

Håller med Johan Croneman om att skidskyttekommentatorernas insatser ligger på kalkonnivå. Men till Björn Ferrys försvar, liksom många andra experter vid SVT:s idrottsbevakningar, är det uppenbart att han försöker rädda huvudkalkonen.

Sören Dahlberg, Järfälla

Svar till Leif Westermark (Noterat den 14 februari): Så länge man har tillstånd är det i sin ordning att elda på allmän plats. Ett tillstånd som brukar vara populärt att exempelvis ge inför valborg men givetvis även ska kunna ges vid andra datum.

Johnny Rönnberg, Sollentuna

