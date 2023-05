Insändare. Noterat av DN:s läsare den 15 maj

Logga in

Jag förstår inte varför Finland och Norge klagar på resultatet i Eurovision. Loreen var bäst, deras låtar höll inte måttet, enligt min smak. Sammanräkningen gick till helt enligt reglerna. Förresten, drabbades inte John Lundvik av samma sak 2019, fast då åt andra hållet?

Christer Magnusson, Sollentuna

Att komma etta, tvåa och trea i den mördande konkurrens som Eurovision är, är en fantastisk bedrift. Att ”slå” stora länder som Storbritannien Frankrike och Italien är en stor bedrift. De tre små länderna har det gemensamt att de är öppna demokratier, leder innovationsutvecklingen av varor och tjänster och skapar ständigt nya arbetstillfällen i sina länder. Jag lyfter på hatten för Sverige, Finland och Israel.

Bernt Jakobson, Gärdet, Stockholm

Vissa klagar på att det finska bidraget, som fick fler tittarröster än Loreen, inte vann. Om tittarrösterna ska vara helt avgörande måste den löjliga regeln att man får ringa och rösta 20 gånger ändras till en telefon en röst. Många ungdomar ringde nog in och röstade många gånger på det finska bidraget, medan vi äldre nöjer oss med att rösta en gång. Om Eurovision hade infört regeln ”en telefon, en röst” är jag övertygad om att Loreen skulle ha vunnit överlägset när det gäller tittarröster också.

Peter Samiotakis, Bandhagen

Synd att de svenska kommentatorerna Edward af Sillén och Måns Zelmerlöw hela tiden överröstade det roliga programledarparet Hannah Waddingham och Graham Norton i Euro­visionsschlagerfinalen.

Roland Wadling, Uppsala

Förr räckte det med att kunna sjunga lite för att vinna Melodifestivalen...

Peter Pettersson, Hellvi

Min mardröm är inte alls den SD-ledaren Jimmie Åkesson tror att jag och resten av svenska folket lider av (”Mångkulturen har varit ett politiskt övergrepp”, debatt­artikel i Expressen). Den är mycket värre. Min mardröm är att Sverige­demokraterna ska få fortsätta att förstöra vårt land. De förstör det med sitt vetenskapsförakt, sitt ”kulturkrig” och sin rasism. Det är SD som står för den polarisering de så gärna skyller på andra.

Jörgen Bengtsson, Stockholm

Jag vill inte bo i ett land bestående av enbart etniska svennar. Fy så tråkigt och trist det skulle vara!

Jan Lindberg, Kungsängen

Jag förstår inte att S-ledaren Magdalena Andersson ska behöva åka till USA för att lära sig hur man sanningslöst förtalar sina politiska motståndare? Det kan väl inte ha undgått någon levande själ att hon till fulländning besitter den färdigheten.

Lasse Gustavsson, Spånga

Läser i dagens tidning att stödet för KD-ledaren Ebba Busch är starkt i partiet: ”Hon kommer att sitta stark som partiledare I många år”. Men, folket, räknas inte det? Hennes låga sympatisiffror pekar på ett helt annat förhållande. Jag levde i den tron att det faktiskt är viktigare. Finns inte stödet hos folket kommer inte partiet finnas kvar. Det är kanske dags att lyssna utanför partitoppen och höra vad folket tycker?

Camilla Brolin, Solna

I SVT:s ”30 minuter” påstår Johan Pehrson (L) att Cecilia Malmströms avhopp beror på att vissa inte tycker om att man har bildat en annan regering som satt vänsterpopulismen i opposition. Vilken planet lever Pehrson på? Hans tomtuggande saknar verklighetsförankring och övergår till ren dumhet. Den totala intellektuella härdsmältan är här. Liberalerna har sålt ut över 100 års kamp för anständighet, humanism och liberalism. Sluta vanära liberalismen på detta sätt och kalla er i så fall något annat!

Nils Löfgren, Sundsvall

Kan jag bara i all enkelhet och välvilja få framföra en önskan om att det parti som i dag kallar sig Liberalerna byter namn. Att behålla det nuvarande namnet är ett hån mot alla som vill kalla sig liberala väljare. Det finns inget av liberalism i den politik som Johan Pehrson ger sitt stöd åt, inget som har något gemensamt med den grund som ett allvarligt menat liberalt parti bör stå för. Maktbegär får inte medföra att man gör avkall på alla sina ideal.

Rolf Olofsson, Älta

Lurig rubrik på DN.se om inflationen: ”Inflationen fortsatte att minska i april”. Den första känslan man får är ju att priserna sjunkit i april, men icke sa Nicke: prisökningarna var bara 10,5 procent mot 10,6 procent i mars! Hurra! Bättre rubrik: ”Inflationen något lägre i april”.

Staffan Sundin, Stockholm

Så har då effekterna av fuskbetygen visat sig. Studenter kommer in på universitets- och högskoleutbildningar de inte har nödvändiga förkunskaper för, och såväl studenter som lärosäten ställs inför en omöjlig uppgift. Detta på kort sikt. På längre sikt riskerar det att leda till en utarmning av hela vårt kunskapssamhälle. De gymnasieskolor som ägnar sig åt betygsfuskande hamnar i skamvrån, men i dagens läge är detta inte någon större belastning eftersom skam inte längre verkar tas på allvar utan som något man lätt skakar av sig. Således måste vi hitta andra metoder för att stävja fuskandet. Om en student inte har de kunskaper som examinerande gymnasieskola med sina betyg har intygar, vore det då inte rimligt att skolan får betala tillbaka den skolpeng som eleven fört med sig under sina tre gymnasieår?

Lasse Brandt, Skarpnäck

När Putin kom till makten i Ryssland i början av 2000-talet fick franska journalister ett bekymmer. Man kunde ju inte gärna skriva ”Den ryska horan (putin är hora på franska) kommer på statsbesök i Frankrike”. Man löste problemet genom att sätta in ett o före u:et i efternamnet och fick då ou som uttalas o på franska. Till resten av ordet -ain – som uttalas ä (uppe i näsan) – tog man bort a:et och la till feminin-ändelsen e så att uttalet blev -in = Poutine. Elegant fransk lösning! Nu hör det till saken att putain på franska också betyder ”jävlig”. När Zlatan spelade i PSG i Paris var han vid ett tillfälle förbannad på franska domare och dömde ut hela landet Frankrike med ”Frankrike är jävla land!” Marine le Pen frågade en journalist vad Zlatan hade sagt och fick till svar: ”La France est un pays putain”. Med tanke på vad Putin ställt till med skulle man kanske fundera på om man inte ska gå tillbaka till den ursprungliga stavningen Putin på franska.

Per Jonasson, Solna

En allt galnare värld: Inte nog med att klimatförändringarna förrycker årstiderna. Nu ska man tydligen spela hockey allt längre in på sommaren också.

Ronald Hedblad, Visby

Hur kommer det sig att man fortfarande inte kan få bukt med alla bengaler på fotbollsmatcher? Förekomsten av dessa (nödljus) är en miljöfråga för alla närvarande i publiken, eftersom röken inte är kontrollerad och kan sprida sig åt alla möjliga håll. Det finns miljövänliga alternativ, men det är inte klackarna intresserade av. En tidningsreporter blev avklädd inpå bara skinnet inför en fotbollsmatch, men bengalerna kommer ändå in … Bedrövligt! Men jag har ett förslag: ställ upp en brandbil på varje kortsida (där klackarna står) och så fort det tänds en bengal så … Ja, ni förstår säkert vad jag menar. Men vi är i Sverige. Där gör man inte så. Därför att vi är mesiga.

Mats Grape, Sollentuna

Tyvärr blev det inga diskussioner om skolan i SVT:s partiledardebatt. Jag noterade dock att SD-ledaren Jimmie Åkesson tyckte att skolan i Sverige ”är fantastisk”. Vad är fantastiskt? Att 26 procent av eleverna i årskurs 9 under vårterminen 2022 inte nådde godkänt i ett eller flera ämnen? Att 4,6 miljarder kronor delades ut till vinst i fyra privata skolbolag under fem år? Att den genomsnittliga månadslönen för lärare i grundskolan är omkring hälften av en riksdagsledamots månadsarvode? (På 1960-talet var ersättningarna nästan lika.)

Kjell Göransson, Kallhäll

Beträffande Arne Söderqvist svar (Noterat en 11 maj) på mitt inlägg (Noterat den 10 maj) om Leif GW Perssons snusande i teve: Vad är det som säger att snusande skulle vara hälsosammare än rökning? Och om det mot förmodan skulle vara så som Arne Söderqvist påstår är det inte trevligt med snusande framför kameran, utan rent opassande. Jag tycker nog att man ska uppträda med något så när hyfs och respekt i teve. Visst minns jag Putte Kock med sin cigarr, men jag har för mig att han inte hade fyr på den. Jag kan ju ha fel. Men trots Putte Kock och hans cigarr tycker jag inte att Leif GW Persson kan uppträda hur som helst i TV4 år 2023.

Ulf Henry Ekman, Tumba

Svar till William Wall: att sänka reduktionsplikten är dåligt för både ägare till bensinbilar och diselbilar eftersom de försämrar klimatet, miljön och hälsan för alla, även för människor utan bil. Reduktionsplikten är inte ett straff för bilägare med bensinbilar. Politiker som vill sänka reduktionspriset är populister, som lockar med billiga drivmedel för att få sitta vid maktens grytor. De vet att bensinpriset är bara hälften mot vad det var för 30 år sedan.

Gunilla Alex, Kramfors

