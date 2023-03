Insändare. Noterat av DN:s läsare den 16 mars

Till skillnad från världskrigen behöver ingen nu ursäkta sig med att ”vi inget visste” ...

Peter Pettersson, Hellvi

Polisen gör stor sak av att de utmäter värdefulla saker av kriminella. Detta tog politikerna i Sverige över 90 år att fatta efter att Al Capone fick 11 års fängelse för skattebrott, trots annan omfattande brottslighet.

Sam Olzon, Sundbyberg

Jag förstår inte varför momsen på mat och andra nödvändiga kostnader som el inte diskuteras mer. Som det är nu är staten den största vinnaren: ju högre priser, desto högre skatt. Sänkt moms skulle kunna ge snabb hjälp till hushållen i stället för meningslösa debatter med handlarna.

Lotta Forslund, pensionär

Att höja räntorna för att komma åt inflationen verkar snarare höja den. Inflationen beror till stor del på höjda priser i handeln. Höjda räntor lär inte sänka priserna. Detaljister, grossister, producenter och även transportsektorn har också räntor att betala och får dessa högre ränteutgifter så lär inte detta ge lägre priser för konsumenterna utan högre och därmed stigande inflation i stället för fallande.

Björn Wahrby, Norrköping

Jag håller med Sten A Öhman om att man kan hålla nere sina matkostnader genom att tillaga god mat av billiga basvaror och att baka själv. Jag har själv funderat mycket över det stora utbudet av en mängd produkter. Det behövs inte och mycket skulle antagligen inte saknas om man drog ner. Dessutom undrar jag ofta över svinnet. Det är bra att man tar tillvara varor med ”utgångna datum” som är fullt ätbara.

Eva Norman-Ericson, Dalarö

Fundering efter läsning av Göran Greiders artikel på DN Kultur om ekonomisk ojämlikhet och riksbankschefen Erik Thedéens månadslön på 262 000 kronor: Vad gör han med alla pengarna? Han kan ju inte mer än äta sig mätt.

Inga Gustafsson, Järna

Den 15/12 hade jag denna insändare publicerad i Noterat av DN:s läsare: ”Elbolag gör miljardvinster. Icahandlare lägger på och gör miljardvinster. Riksbanken höjer räntan, bankerna höjer bolånen och gör miljardvinster. Bensinbolagen och staten gör miljardvinster. Inflationen stiger. Människor lider!” Varför har ingenting hänt på tre månader? Angående matbutikerna borde man ha kontrollerat och jämfört inköpspris med försäljningspris. Jämför bankens in- och utlåning, el och bensin.

Lena Lang, Åkersberga

Bönderna har fått mindre för mjölken igen. Har ni märkt något på mejerivarorna den här gången? Handlarna ger även mindre för vetet, men vi kunder får inte någon glädje av det. Bönderna blir inte glada, inte heller vi som kunder. Men handlarna kan fylla sin pengapung. De blir nog glada.

Gunilla Sparre, Vikeboda, Valdemarsvik

Apropå ”Sverige möts”: Varför kom det inte fram hur ett elstöd på bortåt 800 000 kronor kunde betalas ut?

Hans Callergård

Allting blir nu dyrare som alla vet. DN kan dock inte bli dyrare än vad den redan är ...

Peter Hansson, Stockholm

Det var fel av polisen att ställa in den koranbränning som den högerextreme politikern Rasmus Paludans ville genomföra i Norrköping förra året. Det slår kammarrätten fast i en dom och upphäver nu i efterhand beslutet. Som jurist hoppas jag polisen i Norrköping låter Högsta förvaltningsrätten pröva detta. Om polisen inte på grund av befarade ordningstörning och pågående bilbränder får ställa in en sammankomst och grov provaktion (Hets not folkgrupp, Brottsbalken 16:8) behöver lagen ändras. Hur kan vi undvika annars kravaller om inte polisen och Säpo har rätt att bedöma detta?

Stefan Fuchs, jurist, Nora

Förundersökningen mot Paludan om ”hets mot folkgrupp” är viktig för att klarlägga det juridiska läget i frågan, särskilt eftersom hans koranbränning fick så tragiska konsekvenser med upplopp, stenkastning och mängder av skadade poliser. Om koranbränning enligt svensk lag är att betrakta som ”hets mot folkgrupp” så kommer ju sådan i fortsättningen inte att vara tillåten och inte heller möjlig att försvara med yttrandefrihetsargument.

Kjell Nordenstam, Solna

Angående nämndemän: När man – som jag – kommer från ett demokratiskt land som Kanada verkar inte svenska rättegångar ha något med rättvisa att göra. De är politiska tribunaler.

George Varcoe, Österskär

Hans Fjällman och Kjell Rundkvist (Noterat den 15 mars) vill se bara jurister som domare. Jag vill påpeka:

● Ett fall av 100 000-tals domar fäller inget system.

● Alla vuxna svenska medborgare kan anmäla intresse för nämndemannauppdrag till ett parti.

● Det finns ett demokratiskt behov av insyn och en breddad diskussion i domstolarna utifrån många sociala perspektiv.

● Olika erfarenheter kan påverka bevisvärdering och bedömning, vilket är en styrka.

● Även juristdomare har politiska värderingar.

● Våra domstolar har hög legitimitet och öppenhet.

Bitte Engzell

Svar till Kjell Rundqvist (Noterat den 15 mars): Medlemskap i ett politiskt parti visar att man stödjer partiets värde­grund och arbete i vårt demokratiska styressätt. Det visar att en person stödjer det riksdagen beslutat, att domstolarna är en grundpelare i vår demokrati med systemet med nämndemän som ska bidra till förtroendet för domstolarna. Nämndemän är representanter för befolkningen. Syftet är att ge allmänheten insyn i domstolarnas verksamhet. De ska bidra med sunt förnuft och erfarenhet från olika områden. Sedan är det naturligt att partierna tydligt informerar de som vill vara nämndemän att uppdraget är ett helt opolitiskt förtroendeuppdrag.

Hans-Ove Görtz, nämndeman sedan 2007

Jag håller med Stefan Möllerberg om att det behövs fler fartkameror, men varför ska man varna före med skylt om att det kommer en fartkamera? Därmed kan fortkörare komma undan. Vill vi ha en förändring i trafiken, så ta bort alla förvarningstavlor innan en fartkamera så kanske vi kan komma åt kroniska fortkörare. Ta också bort möjligheten till elektroniska apparater som varnar för fartkameror!

Lars Aleberg, pensionär, Åkersberga

I avsikt att minska problemen med pendeltågen avser tågoperatören MTR att reducera trafiken med 25 procent mot nuvarande 17 procent. Enligt denna logik kommer inga problem att uppstå om trafiken skulle reduceras med 100 procent..

Jan Zethzon, Tungelsta

Tack, Hanne Kjöller, för din kolumn om minskat matsvinn i DN den 16 mars! Nu vet jag att det behövs välutbildad sjukvårdspersonal för att mäta och dokumentera sjukhusens matrester. Inte undra på att det saknas personal för intensivvård när skattemedel används på detta skandallösa sätt. Med bättre mat och individuella portioner behövs inga mättekniker.

Inger Persson Bergvall, Hägersten

