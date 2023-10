Insändare. Noterat av DN:s läsare den 16 oktober

Logga in

Logga in

Skulle man sjunka lika lågt som de som firat massmordet i Israel skulle man bege sig ut på gatorna och fira att civilbefolkningen i Gaza nu får lida. Det vore ett lika perverst beteende, som jag hoppas vi slipper bevittna.

Gunnar Kihlstedt

Låt Göran Persson, Ann Linde, Stefan Löfven, Alf Svensson och Carl Bildt medla fred mellan israeler och palestinier! Parterna i konflikten behöver ha hjälp av utomstående för att få igång en fredsprocess i regionen, få till stånd vapenvila och en rättvis fred med en tvåstatslösning som mål. Dessa svenska före detta politiker har ett brett internationellt kunnande, erfarenhet av fredsmäklande och mycket goda kontakter inom området. Dessutom är de alla respekterade och välkända runt om i världen. Denna medlarinsats skulle kunna vara en snabb och välmotiverad insats från Sverige som kan ge effekt inom en snar framtid, kallat Stockholmsinitiativet. Sverige kan göra skillnad!

Bernt Jakobson, Gärdet, Stockholm

De ukrainska förlusterna av människor och infrastruktur sedan den ryska storskaliga invasionen startade i februari 2022 är enorma. Trots det har Ukrainas vänner varit senfärdiga med det militära biståndet av rädsla för eskalering. Efter terrorgruppen Hamas massmord på civila israeler har uppmaningarna till israelisk återhållsamhet från Israels vänner inte varit lika framträdande. I stället har USA lovat bistå med alla vapen Israel behöver och sänt hangarfartyg till östra Medelhavet. Det finns flera förklaringar till omvärldens olika måttstockar för de två ländernas försvar. Men tusentals döda och skadade civila palestinier gynnar inte israelernas säkerhet på lång sikt. Eftersom civila offer föder ett hat som kan växa till nya hot via ökat stöd för våldslystna extremister. Israels vänner måste därför mana israelerna till ett försvar mot Hamas som inte orsakar än fler civila palestiniers död. Av samma skäl måste också palestiniernas demokratiska vänner uppmana dem att ta avstånd från Hamas terror. Palestinier och israeler måste gå samman med den demokratiska omvärlden mot extremisterna på bägge sidorna och arbeta för ett slut på palestiniernas fångenskap och för fredliga relationer.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Svar till Josefin Iziamo: Tack för en mycket bra insändare om den långvariga israeliska terrorn mot palestinierna! Det Hamas har gjort mot israelerna är fruktansvärt, liksom det Israel har gjort tidigare under 75 års tid. Det är rätt att det är vi i väst som är skyldiga till palestiniernas elände. Det rätta hade varit att ta samma yta av Tyskland och skapa ett Israel där. Att straffa palestinierna för att Tyskland försökte utrota judarna var helt fel. Läs gärna den israeliske statsvetenskapsprofessorns Ilan Pappes bok ”Den etniska rensningen av Palestina” för att förstå vilket förtryck de har levt under. Det har varit många massakrer som Israel gjort sig skyldiga till under dessa år!

Lars Stockstad, Stockholm

Terrorstaten Israel har slutgiltigt kastat masken och släppt alla hämningar. Det de nu gör är så nära ett folkmord man kan komma. Släppa bomber över skyddslösa människor och låta de som inte dör svälta eller törsta ihjäl. Detta kan komma att gå till historiens skräckkammare som bland det värsta mänskligheten har åstadkommit. Ett förfärligt minne hur ondskan firade sina triumfer under premiärminister Benjamin Netanyahu. Alla som tittar bort eller relativiserar är medskyldiga.

Peter Tornborg, Åmål

Rubrik på DN:s förstasida i lördags: ”Invånarna i norra Gaza fick ett dygn på sig att lämna”. Judarna som slaktades eller togs som gisslan hade gärna fått tio minuters varning! Sedan är det sorgligt att se hur det bara finns finns förlorare på båda sidor i detta senaste varv av våldsspiralen.

Rolf Hägglund

Nu skulle Gaza utrymmas på ett dygn, enligt krav från Israel. Jag har länge undrat varför inte världssamfundet krävt att Israel evakuerar bosättningarna på ockuperad mark med hot om repressalier. De kunde få 14 dagar på sig.

Kjell Jormfeldt, Össjöhult

Hamas är värd allt fördömande. Men Israels svar är precis detsamma som tyskarna gjorde mot judarna i ghettot i Warszawa. Stänger av vatten, el och matleveranser för 1,7 miljoner människor. Israel borde skämmas med sin egen historia i ryggen.

Sam Olzon, Sundbyberg

Tappa inte det sunda förnuftet och goda omdömet! Låt inte passionerna ta överhand i den överhettade situationen. Vanliga människors liv är för värdefulla för det.

Henrik Nilson

Alla krig har förlorare – och in­billade vinnare ...

Peter Pettersson, Hellvi

Tack Anita Goldman för din viktiga text på DN Kultur om Israel och Palestina i söndags!

Vi saknar ord i för det som händer, och ändå är dina ord så sanna och nödvändiga.

Gun-Britt Karlsson, Stigtomta

Så har återigen en tonåring häktats, denna gång misstänkt för tre mord. Denna person var tydligen på rymmen från ett så kallat hem. Han har begått brott i yngre år utan påföljd, eftersom han då var under femton. Vad är det för rättsväsende vi har som låter grovt kriminella slippa undan beroende på ålder? Kan man mörda oavsett egen ålder är man vuxen nog att få ett ”vuxenstraff”. Det värsta var tydligen att de tre mördade inte hade någon koppling till den grova gängkriminaliteten. Hade han låsts in före 15-årsåldern hade dessa tre förmodligen levt i dag. Att ”låsa” in på ett hem är bara löjligt. De kan rymma när de vill, vilket visar sig i nästan alla fall där en tonåring är en mördare. Ändra nu lagen om straffmyndighet ner till förslagsvis 12 år!

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Generalsekreteraren hos Bris (Barnens rätt i samhället) säger till TT att barn som vill lämna kriminella gäng behöver mycket stöd och hjälp och att det är samhällets ansvar att ge det. Det är väl i första hand föräldrarnas ansvar? Förmodligen behöver de samhällets hjälp, annars vore väl inte deras barn där de nu är. Men lägg inte det första och största ansvaret på Sverige! Kräv någon gång något av föräldrarna – och kanske också något av deras föräldrar. Krav är inte farliga, utan nödvändiga.

Barbro Eriksson

I lördags sköts två vargar på Linderödsåsen i Skåne efter att de ska ha attackerat jakthundar. ”Man kan tycka att det är anmärkningsvärt att två vargar skjutits för att freda jakthundar på samma dag, men vi behandlar det som två skilda ärenden”, säger Cajsa Söder, vilthandläggare på länsstyrelsen i Skåne, i ett pressmeddelande. Hur kan hundarna attackeras? Om de varit kopplade hade detta inte skett. Att bedriva löshundsjakt är detsamma som djurplågeri och ett sätt att bli av med rovdjur. Alla jägare på Lindaröåsens vargrevir vet vad det kan innebära att släppa hundar lösa i området. Men man har andra idéer om hur jakt skall bedrivas! Att släppa sitt husdjur utan uppsikt, kan väl tyckas vara oansvarigt, men vissa jägare bryr sig inte, samtidigt kan de få anledning att skjuta rovdjur som attackerar, tack vare paragraf 28: ”Om något av rovdjuren björn, varg, järv eller lo angriper tamdjur eller om det finns skälig anledning att befara ett sådant angrepp, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret. Rovdjuret får bara dödas när det inte går att skrämma bort rovdjuret eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.” Öppen fråga till vilthandläggaren Cajsa Söder på länsstyrelsen: Fanns det skador på hundarna och hur såg de ut och hur kunde ni se på hundarnas gps om de blev attackerade? I paragraf 28 står klart och tydligt skrämma bort, inte döda!

Mikael Beckman

Hur länge ska kulturen stå ut med Statens fastighetsverks fastighets­hets mot kulturen?

Stig Skoglund, Gräddö

Kommentar till Maria Anderssons insändare: Att vi har den regering vi har är ett resultat av ett demokratiskt val där många som lade sin röst på det parti som bland annat lovade lägre bränslepriser. I frågan om folk vill ha en förändring av vår klimat- och miljöpåverkan svarar flertalet ett rungande ja. Men frågar man i stället om folk är beredda att själva ändra sin livsstil blir det ofta nästan knäpptyst. Det är som du skriver, för våra barns skull som vi måste ändra oss. Därför bör var och en av oss själva ändra sig innan vi kräver ändringar av andra. Välj också med omtanke i nästa val det parti som driver de viktigaste frågorna.

Stig-Olof Olofsson, Sollentuna

Varför ersätts i medier, framför allt Sveriges Radio och Sveriges Television, det tydliga ordet ”om” ofta med ordet ”kring”? Det händer också ofta att ”med” och ”på” ersätts med ”kring”. Felaktigt och fult!

Göran Nilsson, civilekonom

Solcellsbidrag till villa­ägare – nya tidens socialbidrag?

Ulf Flood Sjöholm, Årsta

Regeringspartierna demolerar demo­kratin när de anförtror ord­förandeskapet i riks­dagens justitie­utskott till ett parti som vill införa livstidsstraff för barn.

Bengt Hjalmarson, Stockholm

Tar upp detta med pensionerna. Jag har många gånger skrivit till våra folkvalda politiker i riksdagen. Tror ni att någon har hört av sig? Knappast! Den tidigare S-ledaren Göran Persson var en av dessa politiker som var med att skapa det pensionssystem som vi nu har. Han har sagt att det systemet är det dags att göra om.

Margareta Eddeborn

Enligt Miljöpartiet ska Stockholm ska ha en bilfri zon i centrala delarna. Luften ska bli bättre för de gående. Det är jättebra, men vi som är handikappade behöver också ta oss fram. Färdtjänsten måste då ha elbilar annars är människor med handikapp utestängda. Får yrkestrafiken hjälp ekonomiskt med att skaffa dessa fordon? Tänker Miljöpartiet verka för att ge några rabatter för att underlätta för vanliga människor att köpa en elbil? De är ju inte gratis. Elladdningsstolpar behövs på fler ställen. Miljöpartiet påstår att det är för barnens skull man gör detta. Deras lungkapacitet är försämrad. Då undrar undertecknad följande: Vilka barn bor i detta område? De flesta bor faktiskt utanför stan. Någonstans blir det hela väldigt fel. Det är bra med gågator, men stora områden gör bara att butiker och restauranger och även människor som bor får det svårare att leva i stan. Ska Stockholm leva måste också människor ha valmöjligheter. Att kunna gå, ta buss, cykla och använda bil. Gör elbilar billigare! Vem har råd med 600 000 kronor?

Camilla Brolin, Solna

Jag läste i DN i dag att Sverige inte är självförsörjande på mjölk. Vad innebär självförsörjande, vilken mängd krävs? Längden på mejeridiskarna har bara vuxit och antalet sorters mejerivaror har utökats under åren. De flesta sorter fanns inte när jag växte upp. Jag undrar hur stor del av mjölken som blir fil, yoghurt, kvarg, crème fraiche och andra utvecklade produkter. Plus att det finns ett otal smaker på yoghurt, fil och annat. Jag tänker att i händelse av kris så kanske allt får användas till mjölk. Blir vi självförsörjande då?

Lena Insulander, pensionerad diabetessjuksköterska

Svar till Ricky Eriksson (Noterat den 12 oktober): Eftersom jag har sysslat med filosofiska frågor under många år av mitt liv känner jag mig tvungen att, utan att vilja framstå som besserwisser, motsäga Ricky Erikssons som använder Matteus ”Gyllene regel” för att svara på frågan om vilken linje den svenska idrottspampen Petra Sörling borde välja. Översatt till nuläget skulle det betyda: Om Ryssland ​​vill kunna delta i internationella tävlingar så borde ryssarna också öppna vägen för oss. Detta är inte imperativet som Immanuel Kant formulerade det. Kant ersatte granskningen om våra handlingar är sådana att vi själva önskar bli påverkade av dem med granskningen om man rimligen kan föreställa sig vår vilja som en lag för alla. Han krävde därför att slumpmässiga omständigheter och individuella intressen skulle åsidosättas vid moraliska beslut. I en fotnot till detta betonade Kant att detta imperativ inte var en intellektuell variant av ”Gyllene regeln”. Principen om ömsesidighet ”kan inte vara en allmän lag, eftersom den inte innehåller grunden för plikter mot oss själva, inte heller för plikter av kärlek mot andra och slutligen inte för vår plikt mot varandra”. Man skulle till exempel kunna undvika att återgälda välgörenhet genom att avvisa andras välvilja. Kants kritik ledde till att regeln gick tillbaka i den etiska diskursen i Europa.

Gottfried Klein, Svanskog

Tack för ett bra svar av Sofia Ridderstad på Eva Armanis insändare om prinsessan Estelles vackra klänning! Bilden av Estelle verkar inte vara en ” tjej i lyxförpackning”, utan en flicka i tiden. När man går på fest är de väl underbart att få vara finklädd? Inget konstigt med det! Hon är en bra förebild för unga flickor.

Eva Norman-Ericson, Dalarö

DN tycks ha en ambition att informera om klimatfrågor. Ställ krav på bilannonserna att koldioxid­värdet går att läsa!

Torbjörn Englund

Ett av världens största sport­evenemang pågår just nu i Frankrike, nämligen rugby-VM. I Sverige råder total tystnad i medierna om detta. Det vore fint om DN kunde skriva några rader om hur det går.

Jonas Borelius

Vill du också skicka in ett bidrag till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett mindre urval publiceras på insändarsidan i tidningen och ett större urval på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.