Insändare. Noterat av DN:s läsare den 17 april

Det är ett underkännande av alla medverkande parter som leder att lokförare tar till strejk utanför fackets och arbetsgivarens samverkansformer. Själva kärnfrågan om tågvärdar behövs borde ha lösts i förhandlingar och inte med vild strejk. Förr fanns faktiskt tågvakter även i tunnelbanan, men det är nog ingen som saknar dem i dag.

Carl-Johan Nordahl, Solna

Fackförbundet Sekos kommunikationschef Jonas Pettersson säger till DN angående vild lokförarstrejk att det inte hör hemma på svensk arbetsmarknad. Det finns det mer som inte gör. Exempelvis arbetsvillkoren som lokförarna protesterat mot, länge. Vad har Seko gjort beträffande dem under den tiden? Rent konkret?

Alma Gibson, stockholmare

Att många blir irriterade över L-ledaren Jan Pehrsons tweet om att med regeringens politik ”kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös” är förvånande. Det är väl vad man kan förvänta sig från företrädaren för ett marknadsorienterat liberalt parti. Men det som är än mer förvånande är att han ens ger sig in i debatten om tåg och tågresande över huvud taget – ett trafikslag som varit på dekis länge i avregleringens namn. Tidöpartierna gör nu vad de kan för att minska det trafikslaget till förmån för fossila alternativ genom till exempel minskad reduktionsplikt. Det som är ännu mer konstigt är att han vill gå in med hugg och slag när det närmaste alternativet för en liberal i en marknadsekonomi med obalans i tillgång och efterfrågan borde vara morot istället. Med högre lön och bättre arbetsvillkor kanske fler blir intresserade att utbilda sig till lokförare eller vad säger ”marknaden”?

Nils Morén, Uppsala

”Med regeringens politik kommer det inte vara lika fett att vara arbetslös.” Uttalandet från den liberala partiledaren Johan Pehrson är unikt att ett liberalt parti slår mot de svaga och utsatta i samhället. Var finns arvet från det socialliberala Folkpartiet?

Göran Dahlstrand, uppväxt med socialliberalismen

När man ser liberalen Johan Pehrson i uppknäppt kavaj, för att ge fritt spelrum för sin jättemage, är det lätt att avgöra vem som har det fetast. Den arbetslöse eller den som innehar ett av Sveriges högsta förtroendeuppdrag!

Stig Skoglund, Gräddö

Nu är de arbetslösas feta sötebrödsdagar med varm korv och senap ett liberalt minne blott ...

Peter Pettersson, Hellvi

Den svenska moralen och framtidstron har nu nått bottennivå. Tack, Elisabeth Svantesson! Budgeten gav oss ett besked. Nyval, eller åtminstone blir det inga borgliga röster framöver. Som pensionär är jag djupt besviken.

Camilla Brolin, Solna

Politiker i vars cv det går att utläsa att de tidigare varit med i Livets ord ­eller andra sekter kommer jag aldrig att kunna lita på. Detta eftersom jag anser att hjärntvätt av människor är farligt.

Peter Hansson, Stockholm

EU-parlamentarikern Sara Skyttedal (KD) har övervägt att sluta då priset man betalar inom politiken är väldigt högt. Vilket inte kommer att ske då lönen är ännu högre: 1 miljon 230 tusen kronor om året.

Sam Olzon, Sundbyberg

Den hårdföra agitatorn KD:s Sara Skyttedal har växlat spår till att nu försöka inta positionen som offerkofta. Det privilegierade livet i Bryssel må ha kommit till vägs ände. Slut på orgier i sprit och narkotika?

Mikael Albinson, Täby

När myndigheter ser väldigt allvarligt på en händelse eller brott undrar man vilka de är man ser väldigt lätt på.

Marita Riese, Solna

Under 1930-talets början rensade nazisterna ut politiska motståndare och oliktänkande. Nu har vår regering på SD:s initiativ börjat rensa ut generaldirektörer och styrelseledamöter i statliga bolag som inte passar deras politik. Känns historiens vingslag igen?

Sam Olzon, Sundbyberg

Läser med viss förvåning om ett förslag att avsluta den långa perioden av Ålands unika situation som en fredens ö i Östersjön. Varför inte göra tvärtom och utöka antalet fredens öar och förvandla hela Östersjön till ett fredens hav? Demilitarisera såväl Gotland som Borgholm! Ett långsiktigt mål måste vara nedrustning. Varför inte börja med Östersjön?

Bertil Wallgren, Floby

Den ökande militära rustningen i världen – inklusive vår egen för inträde i Nato – är kontraproduktiv vad gäller våra försök att lösa klimatkrisen. Om politiker världen över har den insikten kan det bli den fyrbåk som leder fram till ett uppdaterat FN med verklig makt att ingripa i konflikter. Ett havererat klimat är lika med en havererad mänsklighet.

Ronald Hedblad, Visby

Ryssland statuerar exempel för att skrämma sitt folk till tystnad. En oppositionell journalist har nu dömts till ett 25-årigt fängelsestraff för att ha yttrat sig regimkritiskt. Oppositionspolitikern Vladimir Kara Murzas kritiska yttranden betecknas som landsförräderi med ryska mått mätt. Det borde väl få de som vill inskränka yttrandefriheten även i vårt land att tänka om?

Claes Thulin, Ljungsbro

Återigen kunde vi i söndagens DN läsa att utländska byggjobbare lurats på delar av sin lön. Efter decennier av fusk är det hög tid att huvudentreprenörerna görs ansvariga för arbetsvillkoren för alla anställda – även om det så är i tionde entreprenörsledet. Ansvaret bör vara hundraprocentigt och förenat med höga böter. Även de inblandade ansvariga bör ges ett vitesföreläggande. Vid upprepade förseelser från en entreprenör ska den uteslutas från att delta i offentliga upphandlingar. Ett sådant system skulle bli självreglerande och vi slipper situationer där det offentliga och andra välmenande beställare göder kriminella.

Gustav Friberg, Hässelby

På väg hem hamnar jag i en lång bilkö som rör sig i 30 kilometer i timmen. Eventuell omkörning sker med livet som insats. En sportbilsförare anser ändå att det kan vara värt det. Längst fram befinner sig en utövare av den starkt växande epa-kulturen. Sorterar trafiksäkerhetsfrågor numera under kultur­departementet? Det känns inte så tryggt.

Ingvar Holtz, Mariefred

Om ryska idrottare ska få delta i OS är det bättre låta dem gå under sin egen flagga och inte gömma sig under den olympiska. Då plötsligt ser vi kopplingen mellan soldaterna i ryska uniformer som våldtar, torterar, mördar och idrottarna med ledare som stolt och öppet stödjer det blodiga kriget.

Lars Eyrich, Bjärred

Ingenting är omöjligt, påstås det. Nähä? Men att slå på radion eller teven eller öppna en tidning utan att Mark Levengood ges plats för att yttra något måste vara så nära det går att komma.

Mats Rosin, Umeå

Kravmärkta åsikter: Heter man Carola, vars ord vägs på guldvåg, och uttalar något som man utan att ha onda avsikter knappast kan uppfatta som kontroversiellt – men som inte faller självutnämnda kulturelitister på läppen, vilka under hela hennes karriär sett på henne med föraktfulla ögon och bara väntar på att få sätta dit henne – blåser den politiskt korrekta topplockspackningen.

Lasse Gustavsson, Spånga

Kan någon förklara för mig vad vitsen är med alla dessa slow motion-inslag i SVT:s program ”Trädgårdstider”? Är det något speciellt med Tareq Taylors sätt att skära en fänkål som jag inte borde missa?

Lars-Olof Sarin, Stockholm

FN:s klimatpanel och Naturvårdsverket är tydliga i sina slutsatser: Sverige för just nu en politik som är precis motsatsen till vad planeten behöver. Våra barn som föds 2020 och framåt kommer att få ett liv som präglas av den globala uppvärmningen. Den borgerliga regeringen måste våga vara ”den vuxne i rummet”, tuffa till sig mot SD och inte behandla medborgarna som barn som måste mutas med kortsiktigt godis som billig bensin.

Kjell Nordenstam, Solna

Om man betänker livets alla skeenden,

är det lätt att förlora sig i aspekter på sättet att leva.

Livet i sig bryr sig inte.

Det rullar på oavsett vad som händer och vad vi gör.

Det är det som är det värsta – det syns inte överallt … ännu.

Men just vad vi gör, är det väsentliga!

Om vi ska med gott samvete kunna lämna över denna vår jord,

till våra efterkommande, innebär det att vi var och en, efter förmåga,

bidrar till ett minskat klimatavtryck jämfört med vårt tidigare liv.

Om vi kan förändra någonting i tillvaron från minus till plus,

är det så mycket värt!

Tänk, att det här gör inte bara jag, utan grannen, vännerna, grupperna du kanske tillhör.

Fundera en stund över just ditt klimatavtryck, för att förändra,

och förbättra för allas vår vällevnad.

Mats Grape, biolog och legitimerad fysioterapeut, Sollentuna

