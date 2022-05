Insändare. Noterat av DN:s läsare den 17 maj 2022

President Putin säger att Finlands och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato inte är något ”omedelbart hot” mot Ryssland. Samtidigt hävdar Tur­kiets president Erdogan att det är ett problem. Putin har väl inte viskat Erdogan i örat om att lägga in sitt veto mot de båda ländernas ansökan om medlemskap? Så låg är väl inte en hög ”kreml­olog”?

Claes Thulin, Ljungsbro

Vi blev på smällen med Ukraina efter ett one-night-stand den 24/2 2022, och tvingades ta ut lysning och gifta oss utan äktenskapsförord i mitten på maj. Har vi tur lever vi lyckliga i alla våra dagar, men vill det sig illa slutar det med bitter skilsmässa och oförsonlig vårdnadstvist med utfärdat besöksförbud av domare Erdogan. Snipp snapp snut, så var Natosagan slut!

Björn Calander, Kalmar

Det viktiga är inte om vi kommer med i Nato, utan att vi ansökt om att få gå med.

Herman Gyllenhaal, före detta pressråd på utrikesdepartementet

Så kommer Turkiet att neka Sverige och Finland som Natomedlemmar. Egentligen föga förvånande eftersom Putin och Erdogan är goda vänner. USA får väl skruva åt Turkiet lite extra då. Sista ordet är inte sagt i den frågan ännu.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Nu står det sista hoppet till att Turkiet och Kroatien och förhoppningsvis även några andra länder håller vad de sagt och röstar mot att ta emot Sverige och Finland som medlemsstater i Nato. Som vanligt måste vi lita till att några andra gör jobbet åt oss.

Stefan Hallin, Stockholm

När Putin kommenterade Sverige och Finlands ansökan om Natomedlemskap verkade han ovanligt lugn och nedtonad. Borta var alla hot om att vidtaga åtgärder om vi vågade göra något som Ryssland upplevde som ovänligt eller fientligt. Man fick onekligen intrycket att Putin redan hade försäkrat sig om att ansökan skulle bli blockerad.

Bosse Almén, Jordbro

Först hotar Putin och sedan inte. På Sovjettiden kunde KGB ta in dig för förhör och sedan släppa dig med ett hot: ”Vi får se.” Dess mål var att skrämma, att du skulle skaka av rädsla för vad de kanske kunde göra dig nästa gång. Din fantasi garanterar lydnad. I dag hotar den föredetta KGB-mannen Putin Sverige och Finland med Sovjettidens gamla mantra: ”Vi får se ...”

George Varcoe, Österskär

Vad skiljer Danmark, Norge och Finland från Sverige? Jo, de tre första har i modern tid upplevt helvetet med krig och ockupationer. Sverige har glidit på en räkmacka i 200 år. Det har gett oss självbilden att vi är finare och märkvärdigare än andra länder. Och tror att vi alltid kan medla. Det senare ska helst sägas med en gammal mans darr på stämman, kanske som när en ärrad diplomat som Pierre Schori kindpussar Putin och förhandlar fram evig fred. För det kommer väl hända?

Lasse Thulin, Skärholmen

Svar till Per Abrahamsson: Vi lever under andra förhållanden nu än när vi kunde vara alliansfria. Från 1950-talet fram till 1968 hade vi ett starkt försvar. I och med 1968 års försvarsbeslut vidtogs en drastisk nedskärning. Vi har i dag inte kraft nog att ensamma försvara oss mot en diktator som inte drar sig för att anfalla neutrala och alliansfria nationer. Det råa överfallet av Ukraina är ett bevis på detta. Nu har vi inget val. Vi hinner inte upprusta i den takt som skulle behövas. Om vi vill fortsätta att tillhöra den fria och demokratiska världen måste vi alliera oss med dessa länder.

Rune Winter, Hässelby

Tur att Nooshi Dadgostar inte jobbar på SOS Alarm. ”Bör vi skicka en ambulans till en patient med misstänkt hjärtinfarkt?” ”Nu ska vi inte fatta några förhastade beslut. Vi röstar om det på nästa personalmöte.”

Andreas Fischer, Vallentuna

Det borde vara under DN:s värdighet att publicera insändare (Noterat den 16 maj) om gangsterkapitalisten Putin som ”naturlig” kompis för ett vänsterparti. Insändaren är djupt obildad och DN borde hålla sig för goda att sprida rent nonsens.

Eva Bohlin

Låt ”Anthem” av Andersson, Rice och Ulvaeus bli Ukrainas segersång med denna modifierade text:

”No man, no madness,though their sad power may prevail, can possess,

conquer my country´s heart, they rise to fail.

Ukraine is eternal long before nation´s lines were drawn.

When no flags flew, when no armies stood, my land was born.

And you ask me why I loved Ukraine through wars,death and despair,

Ukraine the constant, we who don´t care.

And you wonder will I leave Ukraine but how ?

I cross over borders but I´m still there now.

How can I leave Ukraine? Where would I start.

Let Putin´s petty nations tear them selves apart

My land´s only borders lie around my heart.”

Den blir pampig och bra med ytterst små ändringar. Mest nöjd blir man med ”Putin's petty ..”.

Lexikon tyder ordet så här: obetydlig, liten, oväsentlig, småsint, småaktig, underordnad, av lägre rang med mera. Och Tommy Körberg få gärna sjunga den!

Almlöws, Kungsholmen

