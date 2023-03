Insändare. Noterat av DN:s läsare den 17 mars

Har landets livsmedelshandlare en speciell algoritm, som gör att nästan alla varor åsätts ett pris som slutar på 90 öre? Vill de få oss att tro att exempelvis 24:90 är väldigt mycket billigare än 25 kronor jämnt? Eller lägger de helt automatiskt på 90 öre på varje vara och hoppas att kunderna inte ska märka något? Det blir i så fall många 90-öringar i handlarens plånbok. Detta gäller hela branschen. Kanske någon vågar förklara. Att försvara oskicket torde däremot vara svårt.

Bosse Tolander, Nyköping

Undrar var den regering som vann valet har tagit vägen? Har någon sett till den så hör av er. Den mest osynliga regering vi haft i mannaminne.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Jag hörde av en representant för Ica att en stor del – cirka 10 procent – av de ökade matpriserna i Sverige beror på valutakursen. Om man tar kursen för ett halvår sedan så är den faktiska siffran 4,5 procent. Hur kommer det sig att exempelvis isbergssallad med dagens kurs kostar cirka 22 kronor/kg i en livsmedelsbutik i södra Spanien när samma pris på Ica är runt 60–80 kronor/kg? Vilka är dom stora kostnaderna som gör att isbergssalladen är tre till fyra gånger dyrare i Sverige än i Spanien?

Björn Bengtsson, pensionär, Huddinge

Jag hakar mig ständigt upp på ordet ’självmordsdrönare’ eller ’kamikazedrönare’. Vad skiljer en vanlig drönare från en kamikazedrönare? Vem eller vad begår självmord? Eller har någon tryckt i små gubbar i drönarna?

Thomas Pauly, Simrishamn

Regeringen vill kunna stoppa utländska investeringar i skyddsvärd verksamhet, uppger SVT. Då kan man ju fråga sig varför ett stort bolag, som till större delen ägs av Hongkong SAR (Special Administrative Region) och därmed av kinesiska staten, får hantera större delen av Stockholmsregionens kollektivtrafik, en verksamhet som väl i högsta grad får anses skyddsvärd.

Göran Samuelson, Bagarmossen

Jag blev imponerad av Ardalan Shekarabi (S) i SVT:s ”30 minuter” (16/3). En lugn, saklig och skicklig politiker som svarade på frågor på ett omdömesgillt och respektfullt sätt. Jag har aldrig tidigare hört en politiker så tydligt markera och poängtera sitt eget partis tillkortakommanden i olika frågor. Sådan öppenhet visar på en mogen och mycket önskvärd politiker. Jag har sällan hört någon så tydligt, självkritiskt och konkret berätta vad som måste göras framåt. Fler politiker likt Ardalan Shekarabi är både önskvärt och nödvändigt.

Mikael Holewa, Tungelsta

”Wild kids” och ”Underdogs” – är dessa program i svensk television? Denna avgudadyrkan av det engelska språket är patetisk och borde få ett slut. Liksom den språkliga ohyran av uttryck som ”i nuläget”, ”för nu” och ”narrativ” – för att bara nämna några exempel.

Bengt Edman, Täby

Jag är 65 år gammal nu och jag undrar om jag får leva länge nog för att förstå vad som menas med att ”vapen inte ska användas i krig”? Varför tillverkas vapen? För att användas till vad?

Dana Micu, Skarpnäck

Någon på Sveriges Radio har, till mångas irritation, fått för sig att ta bort namnet ”Dagens eko” vid påannonseringen av kvart i fem-Ekot och i stället använda det sedan 1930-talet inarbetade namnet på en podd som publiceras kl 07 på morgonen – när dagen inte ens börjat! Det vore mer logiskt att döpa om podden till ”Nattens eko”, och låta ”Dagens eko” vara kvar där det logiskt hör hemma, kvart i fem!

Eva Ottoson, Stockholm

Har vi fått en fifflande regering, som mörkar hur skattebetalarnas pengar används och därmed gynnar korruption? Någon har fått 773 669 kronor i elstöd och flera mer än 330 000 kronor. Eftersom man döljer vem som fått dessa kan vi befara mygel och korruption. Ändra lagstiftningen så att vi slipper den övertygelsen! Andra i elområde 1 och 2 har inte alls fått del av det senaste elstödet. Beror det på att vår energiminister Ebba Busch (KD) tror att dessa områden har kortare vintrar med varmare temperaturer? Eller bor alla hennes vänner i södra Sverige? Privatpersoner med elräkningar över 100 000 kronor bör inte få elstöd över huvud taget. De bör kunna energispara. Samma sak gäller privata skolor som betalas med skattepengar. De bör behandlas som kommunala skolor med samma redovisningsplikt som dessa och redovisa sina vinster. Har man inget att dölja finns det ingen orsak till att inte vara öppen och redovisa sin ekonomi och vinst.

Gunilla Alex, Kramfors

”Låt kvinnor själva välja hur de ska klä sig” säger Durre Sheman Malik, företrädare för islam och muslimska kvinnor (DN 17 mars). Den uppmaningen tycker jag han ska sända till ledarna i de islamiska länderna.

Rune Winter, Hässelby

Bitte Engzell – som jag gissar själv är nämndeman – har svarat på min insändare (Noterat 16 mars) och kommit med följande invändningar.

● Alla vuxna svenska medborgare kan anmäla intresse för nämndemannauppdrag till ett parti.

Jag kanske uttryckte mig oklart, men det är precis det som är problemet. Varför ska den som vill bli nämndeman behöva söka medlemskap i ett politiskt parti när det enda formella kravet för att bli nämndeman är att vederbörande är myndig svensk medborgare? Och hur kan man försvara ett system där man utser nämndemän från ett urval av svenska medborgare – ett politikerfrälse – som är mindre än 5 procent av den vuxna befolkningen och i praktiken utestänger de 95 procent som inte är medlemmar. Svaret på den frågan är gissningsvis att ingen politiker oavsett partifärg vill ändra på systemet. Politiker tycker uppenbarligen att det är bra att politiker utser politiker. Om man vill behålla detta förlegade system borde man låta opolitiska myndigheter som t ex domstolsverket eller länsstyrelserna utse och tillsätta nämndemän.

● Även juristdomare har politiska värderingar.

Självfallet har även juristdomare politiska värderingar – liksom alla vi andra. Juristdomarna är dock anställda vid domstolen till skillnad från lekmännen som är valda av partikamrater och som har en uttalad politisk uppfattning. Juristdomarna har under en lång utbildning och praktik tränats i att döma i enlighet med gällande lagstiftning och praxis och det är högst osannolikt att dessa skulle låta personliga politiska uppfattningar påverka ett domslut. Dessutom bör väl nämnas, att det bara är våra bästa jurister som får anställning i våra domstolar.

● Ett fall av hundratusentals domar fäller inget system.

Nej det gör det inte. Å andra sidan är det här fallet inte den enda incidenten. Vi har haft åtskilliga under årens lopp, men jag vill inte tynga texten med att nämna flera. Vill bara erinra om ett enda fall från Sigtuna där jag vill minnas att två centerpartistiska nämndemän överröstade juristdomaren och friade en man eftersom han var ”av god familj”.

● Det finns ett demokratiskt behov av insyn.

Jag vill återigen peka på vad som hände med våra taxeringsnämnder. Man har uppenbarligen klarat sig alldeles utmärkt utan den information som ledamöterna i våra taxeringsnämnder tidigare bidrog med. Min egen erfarenhet av dessa är att de oftast bestod anekdotisk information som inte tillförde något i sak. Jag är för min del därför övertygad att våra domstolar skulle klara sig utmärkt utan dagens politiskt valda nämndledamöter.

Hans Fjellman, Stockholm

Vägen till fred är fred, inte krig! Pågående satsning på krigsmakt och vapen gör inte Sverige säkrare. Därför hoppas jag att Sverige inte ska bli insläppt i Nato.

Gun-Britt Karlsson, Stigtomta

Hur kommer det sig att rulltrappor och skjutdörrar på pendeltågsstationer är felanmälda? Dessa fel har ofta varit under lång tid. Viljan att underhålla och reparera verkar bristfällig.

Thomas Holmström, Älvsjö

Bästa gubbar och gummor i Upplands Väsby – nu får ni ta er i kragen och inse att en världsgrupp vuxit upp i kommunen och nu är värd en staty eller två på väl synlig plats. Europe lade världen för sina fötter när de släppte monsterhiten ”The final countdown” 1986. Många vet inte att alltsammans började i Upplands Väsby. Killarna är värda all uppmärksamhet de kan få från sin hemkommun, som så vitt känt endast satt upp en enkel skylt som visar var det hela började. Det är för snålt. Se ut en bra plats för en staty, hitta en lämplig konstnär och bjud in gruppen till en pampig invigning – och ni har succén som i en liten ask. Upplands Väsby ruvar på en klenod utan att förstå det tydligen. Skärpning!

Mats Sjöberg, Stockholm

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen och på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.