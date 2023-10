Insändare. Noterat av DN:s läsare den 17 oktober

Logga in

Logga in

Det är en tragik att två oskyldiga fotbollsfans har blivit brutalt mördade. De mördades troligen bara för att de var svenskar. Nu ser vi ­resultatet av förvaltnings­domstolens galna beslut att inte tillåta polisen att stoppa koranbränningar och också regeringens oförmåga att stoppa eländet. Nu finns det akuta risker med liknande mord på andra platser. Vem vet, kanske samma sak sker i Sverige? Ska vi nu börja se oss över axeln? Jag blir nu rädd att behöva visa mig ute.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Det är uppenbart att ”nya” SD bara är en tunn fernissa. Den krackelerar med jämna mellanrum och fram kliver Söder, Jomshof och Stegrud.

Andreas Fischer, Vallentuna

Rubrik på DN:s förstasida i lördags: ”Invånarna i norra Gaza fick ett dygn på sig att lämna”. Judarna som slaktades eller togs som ­gisslan hade gärna fått tio minuters varning! Sedan är det sorgligt att se hur det bara finns finns förlorare på båda sidor i detta senaste varv av våldsspiralen.

Rolf Hägglund

Nu skulle Gaza utrymmas på ett dygn, enligt krav från Israel. Jag har länge undrat varför inte världssamfundet krävt att Israel evakuerar bosättningarna på ockuperad mark med hot om repressalier. De kunde få 14 dagar på sig.

Kjell Jormfeldt, Össjöhult

Till Liberalerna och till hela vår regering! Jag är fruktansvärt upprörd över uttalandet i SVT av Johan Pehrson, minister i Sveriges regering. Det gäller hans åsikt beträffande hanteringen av de människor som bor i det stängda Gazaområdet. Terrororganisationen Hamas måste naturligtvis fördömas och straffas. Men Israel kan väl ändå inte tillåtas stänga in 2 miljoner människor, människor som saknar mat, vatten och el? De kommer inte att överleva om ingen öppnar porten ut ur Gaza. Israel har all rätt att straffa Hamas, men inte att utsätta hela Gazas befolkning (varav en tredjedel är barn) för detta, något som verkar närma sig ett dödsstraff för hela befolkningen. Pehrson var noga med att betona hur rätt detta förfarande var. Han upprepade åsikten flera gånger, hade inga krav på att Israel skulle avvakta med bombningar, vänta med att stänga av vatten och el till dess att Gazaboende människor hunnit rädda sig undan. Visst är jag upprörd över vad Hamas har gjort och gör. Grymheterna var oförlåtliga och kräver utredningar och straff av de ansvariga. Men det viktiga nu är väl ändå att man räddar alla oskyldiga människor i Gaza. Spädbarn klarar inte att vara utan vätska under en längre period. Det är bråttom att lösa detta. Redan nu har ett alltför stort antal människor dödats! Pehrson försvarar Israels regering: ”Israel kan inte göra på något annat sätt.” Det kan naturligtvis Israel. Håller hela vår regering med Johan Pehrson?

Solveig Quensel, Stockholm

Johan Pehrsons Liberalerna vill vara riksdagens varmaste vänner av Israel. Det hade partiet kunnat vara även om han i SVT:s Aktuellt (16/10) sagt att det var oacceptabelt av israelerna att bomba i det tätbefolkade och omslutna Gaza med stora civila offer som följd. Respekt för den humanitära rätten som skyddar icke-stridande och humanitära insatser i krig, och som aldrig får inskränkas, står inte i konflikt med rätten till självförsvar. Och kanske är ett mindre urskillningslöst självförsvar effektivare i längden. Åtminstone för den regering som vill främja sin befolknings säkerhet mer än att av inrikespolitiska skäl hämnas terrorgruppen Hamas urskillningslösa massmord. Det hade en vän av Israel också kunnat framföra.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Per Eriksson (Noterat den 16 oktober) bemöter min insändare (Noterat den 12 oktober) om det pausade biståndet till palestinska och israeliska organisationer. Han menar att folket i Gaza valt Hamas. Men påståendet haltar eftersom det inte hållits parlamentsval sedan 2006. Gazaborna är Hamas gisslan i ett gigantiskt fängelse där Israel släck lyset och blockerar tillförseln av förnödenheter, samtidigt som det bombas sönder. Det är resultatet av parternas och världssamfundets misslyckanden. Resultatet av att extremister på båda sidor har för stort inflytande. På den israeliska sidan innebär det en långvarig illegal ockupation och bosättarpolitik. Det är här biståndets bidrag till ett starkt oberoende civilsamhälle med fredssträvande organisationer på båda sidor har en viktig roll att fylla. Det är det som regeringen på ett fegt och kontraproduktivt sätt väljer att pausa.

Fredrik Svensson, Rotebro

Skatteverket har lämnat ett förslag till regeringen om att boende på en adress ska informeras innan någon annan kan bli skriven på samma adress. Det är alltså rätt att man nu via Skatteverket kan skydda sin identitet, men inte sin adress? Man får tacka för den föreslagna informationsplikten.

Barbro Eriksson

Tack, Göran Nilsson, för din insändare (Noterat den 16 oktober)! Du förekom mig, för jag är också oändligt trött på det luddiga ordet ”kring” som blivit journalisternas universalersättning för inte bara ”om” utan alla möjliga andra prepositioner – som till exempel att ”fundera kring”, inte på, något. Även i DN denna dag grasserar detta otyg till modeord.

Bengt Edman, Täby

Svar till Gunhild Kallenberg (Noterat den 6 oktober) som på en bild visade upp två hjälpmedel för att öppna runda plastkorkar på mejeriförpackningar: Tycker du på fullt allvar att man ska behövs ett tillhygge för att öppna en förpackning med plastkork?

Marita Rosenqvist, Lidingö

Vill du också skicka in ett bidrag till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett mindre urval publiceras på insändarsidan i tidningen och ett större urval på dn.se/insandare måndag-fredag. Redaktör: Mats J Larsson. Mer om insändare i DN kan du läsa här.