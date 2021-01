Insändare. Noterat av DN:s läsare den 18 januari 2021

Pulkaåkning i Skogskyrkogården: Respekt saknas – egoism finns i överflöd.

Bengt Arne Persson, Danderyd

I USA ställs den avgående presidenten Donald Trump inför riksrätt åtalad för ”anstiftan till våld mot den amerikanska staten”. Denna riksrätt är en följd av stormningen av Kapitolium, då en ”lynchmobb ”ockuperade kongressbyggnaden. Något liknande kan väl inte hända i Sverige? Eller?

Christer Lekander, Hammarby sjöstad

President Trump hade nog inte anat att hans önskan om att bygga en mur skulle uppfyllas. Men i stället för en mur mot gränsen till Mexiko blev det i stället ett stängsel i Washington, byggt för att hålla hans följare ute.

Joakim Frostne, Handen

Jag saknade en fråga till statsepidemiolog Anders Tegnell i söndagskvällens ”Agenda”: Varför såg du inte till att pandemin inte kom in i Sverige?

Monica Björnberg, Gräddö

Coronautfrågningen i söndags kväll var ett under av bortförklaringar. Bagdad Bob kunde inte gjort det bättre. De ansvariga hade inte ”sett det komma”. ”Vi hade inte en aning”. ”Det vara någon annan som gjorde fel.” Största gapskrattet från mig kom när statsminister Stefan Löfven hävdade att han haft ansvaret hela tiden. Löfven var livrädd för att ta beslut i många månader. Han lät Folkhälsomyndigheten styra och ställa som de ville med känt katastrofalt resultat. Statsepidemiolog Anders Tegnells och socialminister Lena Hallengrens bortförklaringar var bara pinsamma. Ingen av de utfrågade kunde erkänna att det haft totalt fel, vilket är ynkligt. Men jag är inte förvånad eftersom det stod klart att de lever i en annan värld än vi övriga, vanliga, utsatta.

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Alla frågor till Tegnell besvaras med exempel på andra länders som har haft ett sämre utfall än Sverige. En fråga om varför smittan kommit in på äldreboende besvaras med hur det gått i Tyskland eller något annat land som det har sämre utfall. Men de nordiska ländernas utfall förbises. Vi får aldrig ett rakt svar om hur varför det ser ut i Sverige.

Lars Andersson, Bromma

Efter söndagens ”Agenda” vill jag gärna säga följande: När coronasmittan vällde in i Sverige i mars i fjol var Sveriges Television huvudansvarig för sändning av Melodifestivalens final på Friends Arena den 6 och 7 mars med tiotusentals åskådare. Hur många smittades där? Varför stoppade SVT inte detta? Vore kanske dags för lite självkritik också i SVT? Danmark och Norge klarade ju det.

Bertil Stockhaus, Stockholm

Vad många personer missar i sin kritik av programledaren Anna Hedenmo och hennes intervju med Mattias Karlsson i SVT-programmet ''Min sanning'' är att Karlsson använde uttrycket ”kulturmarxism”, som är en välkänd antisemitisk konspirationsteori. Sedan när är det tillåtet att hundvissla anti-semitisk budskap i public service utan att ställas till svars?

Robert Grünholz, Stockholm

Läser att kungaparet vaccinerats. Jag bor i samma kommun som kungaparet, vi tillhör samma region. Jag är 80-plussare med underliggande sjukdomar, men klarar mig utan hjälp från kommunen, betalar naturligtvis skatt. Jag förutsätter att någon förklarar rättvisan i denna fråga.

Barbro Eriksson, Stenhamra

Först: ”Kungaparet måste vaccineras först. Det blir ett före­döme för alla som är skeptiska inför vaccinationer.” Sedan: ”Va! Har kungaparet fått gå före i vaccinationskön? Det är ju orättvist!”

Eva Larsson, Stockholm

Kungaparet har trängt sig före i vaccinationskön. Vilka signaler sänder det? Inga medier har reagerat – kungafjäsk!

Kjell Asplund, Stockholm

Självfallet ska kungen vaccineras först av alla! Kungahuset är ju både en krisgrupp och ett äldreboende.

J Peter Larsson, Täby

Det finns ingen anledning att kungaparet ska smita före alla andra 70-plussare och bli vaccinerade före vanliga människor. Eller kallas Stenhamra slott för äldreboende, kanske?

Catarina Persson

Kungen är vaccinerad. Han tränger sig först i kön, trots sin privilegierade isolation på slott.

Mikael Albinson, Täby

Läser med förskräckelse att statsminister Stefan Löfven ska vaccinera sig efter Folkhälsomyndighetens ”allmänna” prioriteringsregler. Detta är oerhört fel. Vi satsar stort på försvaret. Ska vi då inte också satsa en spruta på landets ledning? Det vore inte bra med en försvars- eller statsminister i respirator vid ett eventuellt anfall. Detta bara som ett exempel.

Mats Svennebring, Tyresö

Det är mycket kattrakande just nu om prioriteringar till coronavaccinering. Därför betraktar vi det som självklart att ställa våra platser till vårdpersonalens förfogande. Om vi har hållit oss undan sedan mars i fjol ska vi nog klara en eller ett par månader till. Vilka ska annars ta hand om oss om vi blir sjuka?

Marianne (78 år) och Jan Landqvist (80 år), Gustavsberg

Jag förstår att vissa är skeptiska till vaccinerna mot covid-19, speciellt efter myndigheternas schabbel med Pandemrix som orsakade narkolepsi för tio år sedan. Vi skulle skyddas mot svininfluensan, med flera hundra fick narkolepsi i stället. Och våra ansvariga myndigheter duckade för allt ansvar. Har någon ansvarig ens bett om ursäkt än till alla som fått detta livslånga lidande?

Rolf Hägglund, Västerhaninge

Ni har era pressträffar, men ingenting händer. Det går alldeles för segt, och även ert tal är segt. Nu gäller det att ställa upp för oss och rappa på, så sätt fart använd vårdcentraler och militärer samt apotekspersonal.

Eva Olofsson, Tullinge

En nedlåtande syn på äldre möjliggjorde den diskriminerande och uteslutande vård som drabbade de äldre på boenden i landet under våren 2020. Inte ens den mest basala vård kom de i åtnjutande av. Ett telefonsamtal ansågs som god omvårdnad, men med förödande resultat, vilket de höga dödstalen är bevis för.

Sven-Olof Ericsson, Enskede

Det är mycket märkligt att det måste påpekas för medarbetare inom public service att kravet på deras opartiskhet inte gäller i frågor om demokrati. Där ska de tvärtom vara ohejdat partiska till förmån för demokratiska värden, mänskliga rättigheter och icke-rasism, och även tillrättavisa medverkande som uttrycker sig i strid mot sådana.

Mikaël Wenger, Jönköping

De finns de som tycker att det inte är ok att stänga ner vissa konton på sociala medier. Yttrandefriheten ska värnas. Men hur kan det vara ok att sprida lögner om corona, valet i USA, vaccinationer med mera? Och att uppmana till terror? Vad är det för värld vi lever i? Hur uppfostrar vi våra barn om att det ok att ljuga? Visst, vi ska ha olika åsikter om saker och ting, men rena lögner är inte ok.

Camilla Brolin, Solna

Hoppas innerligt att Region Stockholm lyssnar på oppositionen och inte låter Kry ta över 1177! Jag ser det som en katastrof om privata intressen ska äta sig in i sjukvården. Då gäller enbart ekonomiska vinstintressen.

Christina Ögren, Stockholm

Daniel Forslund (L) ser ingen intressekonflikt om Kry får ta över sjukvårdsrådgivningen 1177 i Region Stockholm. Han måste vara rikets mest naiva människa.

Fredrik Svensson, Rotebro

Liberalernas nuvarande 2,6 procent i senaste opinionsmätningen från SVT/Novus riskerar på grund av riksdagsspärren att kastas bort i det kommande valet. Enklast att få dessa röster att räknas borde vara att de liberaler som kan tänkas samarbeta med Sverigedemokraterna röstar på Moderaterna och de som inte vill röstar på Centerpartiet. Då blir deras röster i alla fall inte bortkastade. Hur svårt kan det vara?

Mikael Holewa, Tungelsta

Varför är det så många bedrägerier med assistanshjälpen? Låt tre opartiska läkare undersöka den assistansbehövande individen. Och det bör vara läkare som kan skilja på en frisk och en sjuk person.

Anders Nord, Enebyberg

Problemet med assistansbolag är lätt att lösa. Se till att staten tar över ansvaret så att inte lycksökarna kan berika sig.

Sam Olzon, Sundbyberg

I SVT:s nya polisserie ”Tunna blå linjen” talar större delen av deltagarna dåligt artikulerad skånska. Hur ska vi åldringar, ofta med nedsatt hörsel, kunna hänga med? Det är dåligt, speciellt nu när nästan alla måste stanna inne på grund av coronan.

Kerstin Strand, Solna

Äntligen har beslut fattats om att flytta årets ishockey-VM från Belarus. Nu väntar vi bara på att Internationella olympiska kommittén ska besluta flytta vinter-OS 2022 från Kina som är en kanske ännu värre diktatur än Alexandr Lukasjenkos land.

Lennart Näsström, Ängelholm

Särskilt nu när vårt land inte har någon utförsåkare av högsta klass borde SVT dra in på sina alpina sändningar? Utrymmet som då ges bör kunna fyllas av någon värlssport som till exempel fotboll.

Stig Östlund, skidentusiast

Fader vår (i ny tolkning):

Fader Stefan som är i riksdagen.

Helgade varde dina beslut.

Tillkomme dina ministrar.

Ske din vilja, såsom i partiet

så ock i Sverige.

Vårt dagliga vaccin giv oss i dag,

och förlåt oss våra galleribesök,

såsom ock vi förlåta dem som resa till Spanien,

och inled oss icke i munskydds frestelse

utan fräls oss ifrån tvetalan.

Ty riket är ditt och viruset och de döda

i evighet.

Amen.

Torgny Wiik, Köping

Jag blir så glad när jag ser alla kändisar och wannabes i sina trasiga jeans. En fin solidaritetshandling för de mindre lyckligt lottade i samhället.

Sören Hemmingsson, Vendelsö

Tack till Margareta Burman för insändaren (DN den 13 januari 2020) om den ”presentationsteknik” som ”används” av Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap! Grundläggande för overhead är att största möjliga yta nyttjas för diagram eller det man vill visa. Förklaringar, stödtext, loggor placeras så att den viktiga informationen inte störs. Inte ens grundskolenivå uppnås ...

Bo Petersson, Vendelsö

