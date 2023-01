Insändare. Noterat av DN:s läsare den 18 januari

Självklart vill inte statsminister Ulf Kristersson (M) och hans gäng att allmänheten ska få reda på hur mycket de ger sig själva i elstöd.

Jens Busch, Lidingö

Regeringen ska styra landet med hänsyn tagen till hela befolkningen och göra det som är bäst för Sverige. Regeringen är inte till för Sverigedemokraterna, som har ett flertal förslag som är vansinniga och en katastrof för landet, bland annat inom klimat, miljö, ekonomi och migration. Det måste väl finnas kloka och förståndiga personer inom regeringen som kan få stopp på SD:s dåliga och ogenomtänkta förslag? SD kan inte få styra politiken.

Börje Österdahl, Köping

Israel fortsätter att befästa sin position som en av världens värsta terrorstater. Köp aldrig israeliska varor! Fortsätt bojkotten!

Stig Skoglund, Gräddö

I många år arbetade jag i huset bredvid Sheraton på Tegelbacken i Stockholm – ett utmärkt hus. Jag fick höra att organisationen Sveriges kommuner och regioner köpt huset och börjat riva det. De ska bygga en ny byråkratborg där för 2,1 miljarder kronor. Säkert kommer notan att bli betydligt högre innan bygget blir klart. Det här är en prakt­skandal. Varför används inte pengarna i stället i vården och omsorgen? Där behövs det alltid mer pengar.

Anders Sjöberg, fil mag, Stockholm

Nu har det hänt för femte gången att mitt bankbetalkort kopplats till matbutikkedjan Hemköp för inköpsregistrering, utan mitt medgivande. Samma sak har skett andra jag känner. Inget id-kort krävs, bara ett snabbt kassörsfinger på kassaapparaten, trots att jag varje gång svarat nej på frågan. Det kan dröja länge innan man upptäcker det. Jag anser att de kapar mitt kort. Jobbet att häva det faller på mig eftersom det är kunden och inte affären som måste kontakta kundtjänsten. Ingen koppling utan legitimation, kräver jag. Kolla om du är ofrivilligt kopplad nästa gång du handlar på Hemköp!

Birgitta Pettersson, Sköndal

Vad håller SVT på med? Varför ska vi tittare lösa dålig ljudkvalitet genom att använda funktionen ”Tydligare tal”? Gör rätt från början i stället för att låtsas att tittarna hör dåligt. Finns det inga utbildade ljudtekniker längre som vet vad det innebär med bra mikrofoner och dialogljud som inte dränks i musik? Det är skrattretande att tittarna ska fixa ljudkvaliteten. Vad blir nästa steg – ska vi ställa in oskarpa bilder också? En grundläggande idé hos public service kanske borde vara att leverera kvalitet?

Gunilla Schönning

Såg att Kanal 5 ska väcka liv i det förr så trevliga och bildande ”Jeopardy”. Men av vilken anledning är det kändisar som ska stå i pultarna? Till råga på allt samma personer som förekommer överallt annars, som till exempel i ”Alla mot alla” som sänds i samma kanal. Är det kanalledningens sätt att tjata ut dem? Eftersom det är frågor och svar vi är intresserade av, vill vi – som på Magnus Härenstams tid – ha okända personer som kan få en chans att visa sina kunskaper. De som ska delta nu brukar i andra sammanhang mest skrika i mun på varandra, och det är bara tröttsamt.

Bibi Öhrlund, Stockholm

Det kan bli längdskidor från OS 2026 med Anders Blomqvist och Jacob Hård igen. Men SVT brukar sätta stopp för medarbetare som fyllt 67. Skid- och friidrottskommentatorn Jacob Hård har fyllt 71 om tre år. Vem kommenterar i stället om SVT är konsekvent i sin åldersdiskriminering?

Olle Gunnarsson, Umeå

Svar till Gun Frank: Instämmer! Anglicismerna blir allt vanligare i SVT, liksom svengelskan. I fotbolls-VM nyligen hade kommentatorerna förälskat sig i uttrycket ”gå för det”. Känner man inte till engelska go for it blir det svårbegripligt. Är det inte en uppgift för public service att slå vakt om det svenska språket? I vart fall borde det vara så.

Åke Törnqvist, Saltsjöbaden

Svar till Kjell Nordenstam (Noterat den 17 jabuari): Redan på 1990-talet delade mc-gäng upp Sverige och Norden efter flera uppmärksammade dödsskjutningar och påtryckningar från moderorganisationerna i USA. Till slut insåg de att det är dåligt för affärerna att skjuta varandra. Det vi ser nu är väl mer en naturlig fortsättning, då det kommit i nya aktörer.

Och vad menar Peter Rockström (Noterat den 17 januari) med en uniform utbildning? Det kallas prognoser av en anledning, men han kanske även utgår från att två kockar med exakt samma utbildning tillagar exakt samma mat på samma sätt?

Johnny Rönnberg, Sollentuna

