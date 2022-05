Insändare. Noterat av DN:s läsare den 18 maj 2022

Sveriges och Finlands Nato­ansökningar kan sluta i ett västgöta­klimax. Den turkiske presidenten Erdogans krav på att Sveriges ska avbryta vapenexport­embargot och att stämpla den kurdiska milisgruppen YPG som en terroristorganisation är inga tomma krav. Något måste Sverige erbjuda. Båda kraven borde vara omöjliga att tillmötesgå från svensk sida. Det är ur den syn­vinkeln obegripligt att man inte innan ansökningarna lämnades in försäkrade sig om ett hundra­procentigt stöd av Natoländerna. Nu tvingas man till ett ohederligt kattrakande.

Donald Monvall, Stockholm

Vi söker nu medlemskap i Nato. President Erdogan i Turkiet vill sannolikt ha pengar och stöd att förtrycka kurder för att godkänna vårt medlemskap. Flera andra av medlemmarna är sannerligen inte heller några ljusbåkar i kampen för demokrati och frihet. En illustration av staternas placering i organisationen Transparacy Internationals korruptionsindex: Polen är 45:a, Kroatien är 63:a, Ungern är 69:a och Turkiet 86:a av 180 rankade stater. Alla dessa länder utom Kroatien ligger under den kommunistiska diktaturen Kuba. Dessutom var det på håret att fascisterna i Frankrike vann presidentvalet och i USA står kristna fanatiker tillsammans med mörka högermän i kulisserna redo att ånyo ta över makten. Är det verkligen dessa vi vill liera oss med?

Tomas Åkerlund, Stockholm

Ironi:

1. Tack vare Putin blir Sverige nu medlem i Nato! Avsett?

2. Tack vare Hitler finns nu ett land – Israel.

Olov Furberg, Järfälla

Hur står sig Angela Merkels upphöjda energi- och miljöpolitik i dag? Allt tassande runt Putin?

Lars Andersson, Bromma

När Margot Wallström tillträdde som utrikesminister bestämdes att den socialdemokratiska utrikespolitiken skulle vara ”feministisk”. Nu när partiet har beslutat att gå med i den offensiva krigsorganisationen Nato – styckmordet på Jugoslavien, flykting­katastrofen från Libyen och invasionen av Afghanistan – och viktiga beslut om vår utrikespolitik flyttats över Atlanten frågar jag mig: Är detta fortfarande feministiskt?

Gunnar Edman, docent, Sollentuna

Technokvinnan och diskjockeyn Nina Kraviz straffas genom att hennes distributör avbryter samarbetet med hennes skivbolag. Anledningen är att hon inte anses ha kritiserat sitt hemlands (Ryssland) anfall på Ukraina tillräckligt tydligt. Även andra dj:er och technomusiker har förebrått henne för detta. Tydligen är det så med vår åsikts- och yttrandefrihet att vissa av oss i vissa lägen måste uttrycka det ena eller det andra, även om man inte har gjrort något. Annars straffas man. Med nästan logisk nödvändighet måste det då också vara så att vissa inte får säga vissa saker i vissa lägen. Var det så det var tänkt?

Urban de Verdier, Arboga

Alex Schulman skriver en krönika i DN med rubriken: ”Vi som är osäkra om Nato har blivit överkörda”. Så är det att leva i en representativ demokrati. Alla kan inte få som de vill, utan får finna sig i att man överlämnat många beslut till valda representanter. Ibland kan jag undra om du förstår din privilegierade situation. Att få framföra dina åsikter – ofta väldigt nonchalant – praktiskt taget oemotsagd. I Sveriges största morgontidning. Och ibland får du inte som du vill.

Ulf Swenzén, Saltsjöbaden

Än en gång får regeringen kritik för sin hantering av coronapandemin. Den här gången är det Riksrevisionen som kritiserar socialdepartementet för att låta regioner och kommuner själva ta ansvar för beredskap, skyddsgrad och lagerhantering. Under en världsvid pandemi, där miljontals människor dör, ordnar inte socialminister Lena Hallengren (S) likvärdigt skydd och vård i hela landet. I stället duckar hon och låter 21 regioner och 290 kommuner fixa detta på egen hand. I normalfall kan det fungera, men under en pandemi. Inga fel har begåtts, tycker hon fortfarande. Vad har en socialminister egentligen för uppgift under dessa omständigheter?

Rolf Hägglund, Västerhaninge

Parkvägen 10 på Lidingö är förmodligen en av Sveriges mest kända litterära adresser. (Den har rentav fått ge namn åt en dikt av Karl Vennberg.) Det var, som Åsa Beckman påminde om i DN i söndags, här makarna Tora Dahl och Knut Jaensson under 1930- och 40-talet höll salong (och husrum) för Gunnar Ekelöf, Artur Lundkvist, Ivar Lo-Johansson, Eyvind Johnson och andra blivande litterära berömdheter. Att huset är rivet visste jag, det framgår redan av Jesper Högströms fjolårsbok, men märkligt nog finns det heller inget som minner om var det en gång stod. Efter ett försök i höstas är jag fortfarande osäker på om jag verkligen var på rätt plats, trots att jag vägleddes av Lidingöbor. Borde det inte finnas åtminstone en skylt som talar om var adressen låg och dess litteraturhistoriska betydelse? Har Lidingö ingen kulturnämnd?

Mats Rosin, Umeå

När jag for till min andra adress i Bohuslän en vecka ställde jag om DN i god tid så att tidningen skulle ligga i lådan på torsdagen när jag kom. Sedan skulle den tillbaka till Stockholm sju dagar efter det. När jag skriver detta är det tisdag. Den enda DN jag fått på alla dessa dagar är lördagens tidning som låg i lådan klockan tre – på måndag eftermiddag. Detta gör det omöjligt att ställa om tidningen. Postnord delar bara ut post varannan dag, vilket vi tyvärr fått finna oss i. Och DN kommer med posten, det vill säga den kommer inte. Det är en trist utveckling och ja, jag vet att jag kan läsa DN på nätet. Men det går inte att jämföra med lyxen att läsa DN som ”papperstidning” med kaffe och P2 på morgonkvisten! ”Tack för att du prenumererar”, får man höra av DN ...

Agneta Blomqvist, Stockholm

