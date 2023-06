Insändare. Noterat av DN:s läsare den 19 juni

Logga in

Turkiets president Erdogan sänker de svenska förväntningarna på en Natoanslutning före mötet i Vilnius i juli. Jag sätter en tia på att han, under mötet, likt jultomten plötsligt deklarerar att Turkiet godkänner Sverige. Han förväntar sig applåder!

Torbjörn Karlberg, Stockholm

Natos ledning med Jens Stoltenberg i spetsen borde ”köra över” Erdogan och välkomna Sverige in i Nato. Erdogan har tydligen bjudit in Putin att komma till Turkiet. Putin är president i ett land som mördar, terroriserar samt attackerar civila mål i Ukraina. Nato befinner sig i ett krig genom ”ombud” med Ryssland och att då bjuda in en mördare som Putin strider mot allt vad sans och vett heter. Sätt hårt mot hårt med Erdogan och meddela att han åsikt i frågan nu saknar betydelse. Nato behöver Sverige så vad väntar de på?

Peter Eriksson, pensionär, Norrtälje

Turkiet är ett härligt land min hustru och jag besökt flera gånger. Nu undrar jag dock om inte antikens intelligens gått förlorad. Dagens president håller inte måttet. Vi bör kanske omvärdera vårt kontaktbehov visavi Turkiet.

Bo Styrsven, Stockholm

Den ryske regimkritikern Navalnyj ska åter dömas för diverse brott som han ska ha gjort sig skyldig till under tiden 2021 fram till nu. Observera att han har suttit inspärrad i fängelse under hela den tiden. Åklagaren presenterar över 3 800 sidor med påstådda brott som ”extremism”. När ska världen sätta stopp för denna galenskap eller åtminstone protestera högljutt? Detta vansinne som Putin ägnar sig åt måste få ett slut!

Camilla Brolin, Solna

I Sverige pratas det mycket om att minska våra utsläpp så vi kan rädda jorden. Varför är det inte lika viktigt för Kina och USA, stora utsläppsländer som verkligen kan påverka klimatet?

Kurt Lindblom, Kallhäll

I lördagens DN hävdar Peter Alestig i en kommentar till regeringens klimatmöte återigen att den så kallade reduktionsplikten är avgörande för att Sverige ska nå sina utsläppsmål. Naturvårdsverket, som beräknar trafikens utsläpp av koldioxid, redovisar en minskning 2022 från 2021 med några procent. En stor del tillskrivs reduktionsplikten, som då var höjd till 30 procent för diesel och 6 procent för bensin. Men då ska man veta att Naturvårdsverket inte räknar in utsläpp av koldioxid från biobränslen. Utsläppen mäts förstås inte vid avgasrören, utan baseras på sålda kvantiteter diesel och bensin. 100 liter diesel blir bara 70 liter eftersom bara det fossila bränslet antas generera utsläpp av koldioxid. Hur kan det bli så fel? Jo, det är EU som förklarat biobränsle som ”klimatneutralt” eftersom det kommer från växter, som återtar koldioxiden när de växer upp igen. Men det är inte 70 procent koldioxid som kommer ut från våra avgasrör, utan 100 procent som hinner ställa till det för klimatet långt innan råvaran hinner återskapas. För övrigt är en stor del av råvaran som vi använder idag framställd av slaktavfall. Bara en mindre del är från skogsprodukter.

Nils Welinder, Mörby

Varför skriver aldrig DN om de enorma kostnader för samhället som kriminaliteten orsakar? Ekonomer har beräknat att en skjutning med en död och en skadad kostar 75 miljoner kronor. En kriminell kan kosta bortåt miljarden. Och vad kostar inte polisinsatser, fängelser, rätts­instanser och vårdinsatser samt mänskligt lidande? Med mer förebyggande åtgärder hade vi varit i ett annat läge. Det kostar att bygga ett samhälle som ska fungera.

Pia Sondell

Angående medelbetyg och att uppfinna hjulet: Det borde vara en självklarhet att vikta betygen vid antagning till högre utbildning. En gång i tiden för länge sedan viktades matte, kemi och fysik högre till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, exempelvis. Det verkade fungera utmärkt – och jag kunde bli kemist trots halvdana betyg i uppsatsskrivning och gymnastik.

Karin Beijer, student 1966

Jag håller med Hakon Malmborg angående Alice Tegnér (Noterat den 17 juni). Hennes fantastiska melodier där man kan höra tongångar från folkmusik och folkvisor, klassisk musik och till och med tillbakalutad jazz – kan det bli en bättre blandning?

Christoffer Hallgren, Ljusterö

Hakan Malmborg tycker (Noterat den 17 juni) att Alice Tegnér är en stor tonsättare för att hon skriver ”fina melodier”. Men en stor tonsättare skriver ofantligt mer än bara fina melodier. Andra nordiska länder har Grieg, Nielsen, Pärt och Sibelius. Vi har Berwald och Stenhammar – precis lika stora (nåja, kanske inte riktigt så stor som Sibelius, den störste av dem alla).

George Varcoe, Österskär

Hakon Malmberg (Noterat den 17 juni) propagerar för Alice Tegnér som Sveriges motsvarighet till Norges Edvard Grieg och Finlands Jean Sibelius. Problemet är att hon i första hand uppmärksammats för sina barnvisor, inte för sin produktion av kammarmusik. Sverige har och har haft många lyssningsvärda ton­sättare, men när det gäller västerländsk konstmusik finns ingen som kan mäta sig med de mest kända kompositörerna i våra nor­diska grannländer. Sök gärna efter ”svenska klassiska kompositörer” på Wikipedia och läs de listor som finns där!

Torkel Borelius

Såg nyligen ett intressant program om norrsken på tv. Vi har ju det härliga programmet ”Den stora älgvandringen” i SVT – varför kan inte någon sätta upp en film­kamera någonstans långt i norr som konstant filmar norrskenet, så man kan se det på någon kanal eller webbsida?

Staffan Sundin, Stockholm

