Insändare. Noterat av DN:s läsare den 19 maj 2021

Regeringen vill förbjuda såväl rasistiska organisationer och lagstifta mot de om stödjer dessa organisationer. Hur definierar regeringen en rasistisk organisation och vem ska bestämma vilka organisationer som är rasistiska? Anser regeringen att invandringskritiska organisationer bör förbjudas? Anser regeringen att till exempel Sverige­demokraterna och Alternativ för Sverige, som enligt min uppfattning felaktigt beskyllts för att vara rasister, bör förbjudas och att deltagande och medlemskap i dessa partier är en kriminell handling?

Paul Nilsson, Malmö

Alla partier borde vara med och gemensamt (solidariskt) skriva under beslutet som gäller den framtida kärnbränslehanteringen. Det är inte rimligt att ett beslut som påverkar samhället i 100.000 år ska tas bara av de partier som just nu regerar. Här är ett initiativ från oppositionen på plats. Kliv fram och be att få delta i beslutet!

Sven Eriksson, Lindesberg

Med risk för att bli hånad som ”sipp” undrar jag stilla över tre av de kvinnliga artisternas klädval i den första semifinalen av Eurovisions song contest (Cypern, Azerbajdzjan och Kroatien) – klädda som kom de direkt från en sexklubb. Året är 2021. Har kvinnorna inte kommit längre?

Ingela Douhan, Kista

Hur kan 25 uppbrända bilar rubriceras som ”försök till skadegörelse”? Man kan väl påstå att de lyckades rätt bra i sitt ”försök”!

Ingela Douhan, Kista

Läser Stockholm Exergis helsidesannons i dagens DN. Där påstår de att biokol är en kolsänka. Men det är lögn. Man binder ingen koldioxid när man gör träkol av trä, man släpper inte ut den koldioxid som redan är bunden i träet. Att inte öka koldioxidutsläppet är inte detsamma som att sänka utsläppet.

Ewa Ekstrand, Stockholm

Svar till Sten Jacobson (Noterat den 17 maj): Ockupation, blockad, markstöld och illegala bosättningar. Total kontroll över gränser, luftrum, sjövägar och därmed över människors rörelsefrihet. Som ”kronan på verket”: en sju mil lång mur byggd på palestinsk mark. Det kan inte kallas fred!

Börje Ståhl, Stockholm

Tack, Eva Karlin (svar den 17 maj på insändare den 12 maj), för din åsikt om nationalsången och ”Den blomstertid nu kommer”. Behåll de vackra sångerna som de är!

Anita Fells, Rönninge

Vänligt svar till Stig-Olof Olofsson (Noterat den 18 maj) om SVT-programmet ”Vem bor här?”:

– Inte jag!

Sven-Olof Ericsson, Enskede

SVT-programmet ”Vem bor här?” borde egentligen heta ”Vem har råd att bo här?”.

Johan Kjellström, Lidingö

