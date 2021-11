Insändare. Noterat av DN:s läsare den 19 november 2021

Postnord har aviserat en portohöjning med en krona från och med årsskiftet. Det är en åtgärd som går helt emot all marknadsekonomisk teori. Om efterfrågan på en vara minskar så ska priset sänkas. Regeringen får gripa in.

Donald Monvall, Hässelby

Rörliga bilder i färg av människor som hugger ihjäl varandra med yxor och andra eggvapen. Vilka är de som kallar detta ”bra tv”?

Hakon Malmborg, Bromma

Tack, Mats Gregenäs (18/11)! Jag önskar att regeringen läser din insändare! Jag har länge undrat hur detta slöseri med våra skattepengar kan få fortsätta. Det senaste är att vi ska skicka militär till Ukraina. Låt militären i stället vara en resurs för polisen som är underbemannad.

Gunilla Jansson, Nacka

Mats Gregenäs insändare (18/11) borde leda till ett upprop som stöds av svenska skatte­betalare. Det är dags att säga ifrån om hur skattemedel används och till vad.

Anders Plesner, Skanör

Centerpartiet har under hela hösten förhandlat med Socialdemokraterna och fått igenom viktiga reformer för stärkt äganderätt i skogen och ett förändrat strandskydd. Samtidigt har Vänsterpartiet förvägrats att få igenom något av sin politik trots att C med sina 8,0 procent av rösterna är betydligt mindre än V med sina 10,5 procent, enligt Sifos oktobermätning. Om regeringsunder­laget består av S, MP, C och V, vore det då inte rimligt att V fick igenom åtminstone en av sina hjärtefrågor?

Martin Nordborg, Trollhättan

