Insändare. Noterat av DN:s läsare den 19 oktober 2021

Gängkriminaliteten finansieras av narkotikaförsäljning och skulle självdö om narkotikasmugglingen kunde stoppas. Av någon anledning vill politiker och experter inte prata om detta. I stället vill vissa införa demokratiskt tvivelaktig telefonavlyssning.

Kjell Nordenstam, Solna

Att finansiera terrorister är straffbart, men ingen ifrågasätter dem som finansierar drogkriminaliteten genom att köpa droger, allra minst i ”övre kretsar”. Vem skulle arbeta på en marknad utan köpare? Jämför med lagen om sexköp.

Olov Furberg, Järfälla

Det sägs att vi har de politiker vi förtjänar. Just nu har vi en regering som runt 70 procent av väljarna inte vill ha. Sanningen är att vi har de politiker som Socialdemokraterna kan locka med sig och som får oproportionerligt mycket inflytande. Allt för att S ska behålla makten.

Rolf Hägglund, Västerhaninge

Dagens glada nyhet är att containertrafiken från Kina inte fungerar. Då slipper vi se lila plastgranar och så kallat julpynt i butikerna inför julen.

Monica Warneby, Saltsjö-Boo

Jag arbetar som gynekolog sedan många år. Patienternas samtal med min sköterska vid ankomsten har under årens lopp, kommit att alltmer handla om hur mycket de har kvar till frikort och inte så mycket om anledningen till besöket. Betänk att vi har fantastiska sjukvårdsförmåner. Högkostnadsskyddet för läkarbesök är 1 150 kronor per år och för läkemedel 2 350 kronor per år. Sammanlagt blir det 3 500 kronor per år eller 292 kronor per månad. Jämför det med andra kostnader som mobil, tv, godis och spel!

Anita Hagstad

Är Migrationsverket fågel eller fisk? Det började jag fundera över i våras när jag fick veta att konvertiter till kristendomen i asylprövning intervjuades av muslimer med syfte att kartlägga deras situation. En sjuk somalisk pojke kastades ut i hemlöshet från ett migrationsboende och en somalisk hemlös flicka har hamnat i händerna på en hallick. I båda fallen kan de inte skickas tillbaka till Somalia efter Migrationsverkets avslag på asylansökan, men Migrationsverket har tagit bort sitt stöd så att de hamnar i fritt fall socialt.

Svaret på min fråga i början blir att Migrationsverket varken är fågel eller fisk. Migrationsverket verkar vara en hybrid som svänger efter politiska direktiv från regeringen.

Hur kan Migrationsverket med sin kunskap om kristnas situation i Iran, Somalia och andra länder döma dessa människor till utvisning?

Göran Walter, Ekerö

Vill du också skicka in ett bidrag för till vinjetten Noterat? Mejla insandare@dn.se! Ett urval publiceras på insändarsidan i tidningen tisdag-fredag och på dn.se/insandare helgfri måndag-fredag