Insändare. Noterat av DN:s läsare den 19 oktober

Hamas bestialiska dödande kan inte nog fördömas. Hur kan människor vara så onda? Vad har skapat denna ilska? Kan israelerna själva ha medverkat till det? För många år sedan reagerade jag när bulldozers körde över olivträd för palestinska bönder – olivträd som betyder försörjning, mat och gamla traditioner. Denna utveckling har tyvärr fortsatt och förvärrats. Gaza har blivit det största fängelset på jorden. Det har blivit ett David- och Goliattrauma. Det som krävs nu är goda gärningar från alla håll. Vem vågar börja?

Erik Lindh, pensionär

Jag läser i torsdagens DN att klimataktivisten Greta Thunberg återigen släppts mot borgen, denna gång i England. Hennes enträgna kamp mot klimatförstörelsen – som jag beundrar henne för och som uppmärksammades så stort i pressen när hon var ung skolflicka – gör numera att hon som myndig blir arresterad för brott mot ordningslagen. Jag vill påminna alla att koran­brännaren Salwan Momika, som enträget fått fortsätta sin kamp med oändligt stora följder, inte åtalats med hjälp av denna ordningslag. Tra la la la la laaaa! Jag är glad att jag är svensk!

Karin Braun, Nyköping

Visst, i nuläget dominerar skjutningar, sämre ekonomi, försämrad sjukvård, skola och omsorg. Men, på sikt: Johan Hansson, professor i teoretisk fysik, Luleå tekniska universitet, skriver i en krönika på Dala-Demokratens ledarsida med rubriken ”Bara nedväxt kan rädda oss!”: ”Ekonomisk tillväxt skulle från början hjälpa människan, till exempel lyftas ur fattigdom. Men i dag har mänskligheten i stället blivit slav under den heliga tillväxten - ett självändamål, ett monster man helt tappat kontrollen över.” Han menar att Greta Thunberg och andra klimataktivister borde kallas klimatrealister. För att travestera Tage Danielsson: Om du inte löser klimatkrisen, min vän, kommer inget efter den.” På DN Debatt 18/10 kommer ett antal konkreta förslag: ”Sex mål för att vinna en global grön kapplöpning” av Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Marie Nilsson, Metall och professor Johan Rockström.

Lennart Larsson, Falun

Självklart är det så att vi svenskar löper större risk att utsättas för islamistiska terrorattentat än andra européer på grund de koranbränningar som skett i Sverige. Det vore dumt att förneka det efter den tragedi som nyss drabbat oss. Och att riskerna är större i en internationell stad som Bryssel än hemma i Sverige, särskilt om man bär nationella symboler, borde inte heller förvåna någon. Möjligen har vi blivit naiva efter att under kanske 50 år levt i en sekulariserad kultur som gjort oss obekanta med religiösa känslor och hänsyn.

Kjell Nordenstam, Solna, född 1939

”Allahs bok är en röd linje för vilken man offrar sig”, är enligt den belgiske åklagaren Frédéric Van Leeuw ett citat ur en video inspelad av gärningsmannen före attentatet i Bryssel där två svenska fotbollsfans blev ihjälskjutna. Enligt samme åklagare har det förmodligen med koranbränningarna i Sverige de senaste månaderna att göra (Le Figaro 17/10). Uttalandet kanske inte är ett hot mot rikets säkerhet, definitivt ett hot mot svenska medborgares säkerhet. Vilken slutsats politiker, lagstiftare och polis drar överlåter jag till dem. Kanske även våra mest kända koranbrännare har någon lärdom och maning till eftertanke att ta till sig?

Bertil Tornberg, Uppsala

Om tryckfriheten hade rått

vore att bränna bok ett brott.

Petter Wulff, Lidingö

Mycket väl formulerade åsikter av Lennart Wahlgren angående koranbränningar. Som han skrev: om vi inte står upp för friheten kommer vi att förslavas.

Anna-Lena Skavén, Sköndal

På ledarsidan i onsdagens DN kunde man läsa att attacken mot de svenska fotbollsentusiasterna i Bryssel med stor sannolikhet kan kopplas till de desinformationskampanjer kring socialtjänstens arbete och koranbränningarna som riktats mot Sverige under de gångna åren. Ledarredaktionens kategoriska påstående om ”desinformation” kan jämföras med de fakta som presenterades i söndagens DN, där man kunde läsa om det tragiska ödet för Layth, 14 år. Det var han som för två månader sedan hittades mördad i Upplands-Bro norr om Stockholm. Layth var omhändertagen enligt LVU (lagen om vård av unga) och socialtjänsten hade hela ansvaret för honom. När hans föräldrar, var och en för sig, flyttade tillbaka till Irak fick Layth inte följa med. Man höll honom kvar i Sverige, men missade uppenbart i både omsorg och att ta ansvar. Hade han fått följa med endera föräldern till Irak hade han förmodligen varit kvar i livet. Ett minst sagt livsavgörande beslut med andra ord! Det finns kanske trots alla förnekanden fog för ”desinformationskampanjerna”?

Anders Lindén, Stockholm

Jag vill instämma i Gerhard Svenssons uppmaning till civilkurage. Varje samhälle skapas av dess medlemmar. Vi gör vårt samhälle. Om vi vill att samhället ska präglas av välmåga och frihet måste vi själva prägla det så. Om vi av rädsla eller bekvämlighet ställer oss bredvid måste vi räkna med att samhället till slut kommer att styras efter principer som inte är våra egna. Om vi inte vill ha godtycklig blodshämnd som bestraffningslogik måste vi stötta det rättsväsende som står på laglig grund. På denna punkt överlappar politik och moral. Agera för att bevara de aspekter av samhället och socialt liv i allmänhet som möjliggör en god tillvaro! Vi kan inte förvänta oss att offentlig sektor ensam kan skapa ett sådant samhälle åt oss.

Axel Christoffersson, Tidaholm

Den eviga staden Rom är mer värd än ytterligare en guidebok om de kända turistmålen. Är det inte på tiden att den eviga staden Rom får sin dynamiska och politiska historia skriven på svenska, en historia som under 1900-talet förblir praktiskt taget okänd för svenska turister som åker till Rom? Benito Mussolinis fascistiska regim hade ett järngrepp om staden under tjugo års tid. Litteraturen på svenska om Roms och Italiens turbulenta nutidshistoria är begränsad och turisterna går miste om Roms och Italiens nutida historia. Det saknas inte guideböcker om Roms sevärdheter. Det som saknas är böcker om Italiens nutida historia som präglats av fascismen och den marxist-leninistiska och nyfascistiska terrorismen. Under åren 1969–1988 skakades Rom och Italien av de marxist-leninistiska och nyfascistiska terroristorganisationernas blodiga attentat. Italien stod på randen till ett inbördeskrig. Varje dag kunde italienarna se och läsa om hur kända politiker och näringslivstoppar kidnappades och mördades. Det saknas kunskap och en fortlöpande bevakning i Sverige om Europas tredje största ekonomi nämligen Italien. I nuläget styrs Italien av en postfascistisk premiärminister Giorgia Meloni som år 1996 i fransk tv öppet hyllade Italiens före detta diktator Benito Mussolini. Snart står vi inför val till Europaparlamentet och den stora frågan är vart Italien går med en postfascistisk premiärminister som ständigt åker runt i Europa och skakar hand med ledande politiker?Ge oss istället en kontinuerlig och fördjupande bevakning av Italien, Europas tredje största ekonomi!

Anders Bergman, fil mag, Solna, författare till boken ”Det röda och svarta spåret. Den politiska extremismens Italien”

Som svar till ledarsidans Lisa Magnusson som menar att världen inte bara är en jämmerdal citerar jag den franske författaren, motståndsmannen och aktivisten mot kärnvapen René Char:

Jag skriver till er medan

vi störtar. Så erfar jag

tillståndet att finnas

i denna värld.

Denna insikt tror jag är avgörande för att vi med Stéphane Hessels ord, en annan fransk motståndsman, ska bli arga. För ilskan ger energi att engagera sig. Odla sin trädgård kan en göra på fritiden.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Prinsessan Estelle har varit på officiellt besök i Danmark. Jag förstår inte kritiken mot hennes klänning. Vad skapar kvinnliga influerare? Många unga flickor jämför sig och får dåligt självförtroende. Se skillnaden!

Barbro Forsberg, Stockholm

Svar till Janne Åberg (Noterat den 18 oktober): Att vaccineringen mot covid inte startat fullt ut beror på att det nya förbättrade covidvaccinet börjar användas den 9 november. Att ta det gamla är inte till stor hjälp då viruset tenderar till att förändras med jämna mellanrum.

Camilla Brolin, Solna

Det talas om behovet av gemensamma värden för att odla samhällsgemenskap. Lasse Berghagen personifierade flera av de viktigaste för att bygga ett gott land: vänligheten, inkluderingen, ödmjukheten. Så går man till ­stjärnorna i det gamla Sverige.

Niclas Kuoppa, Stockholm

Du är så saknad, Lars Berghagen. All heder åt TV4 som snabbt lade in ett minnesprogram. Vila i frid, Lasse.

Peter Eriksson, Norrtälje

Frid i Ljungsbro. Foto: Claes Thulin

Nu behövs frid, i vår oroliga tid.

Claes Thulin, Ljungsbro

