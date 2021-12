Insändare. Noterat av DN:s läsare den 2 december 2021

Fy skäms, Ikea som inte har kvar reservdelar efter tio år. Vår köksfläkt fungerar utmärkt men vi behöver nya kolfilter med tanke på brandrisk och nu finns de inte att få tag på längre. Menar Ikea då att vi ska kassera fläkten och köpa ny? Det är miljöförstöring.

Mona Wängelin

Fredrik Thool drar i sin insändare (29/11) fel slutsatser som inte bygger på vetenskap. Han förutsätter att munskydd sprider smitta. Det är fel. Viruset smittar inte heller via mat eftersom viruset inte kan överleva vår magsyra. Covid-19 är ett luftvägsvirus som smittar via luftvägarna, man andas in viruset. Andningsskydd lägst FFP2 skyddar till 97 procent mot luftburen smitta. Sen är det ingen mänsklig rättighet att fritt få sprida smitta i samhället. Det är viktigt att bromsa smittspridning för att förhindra att farligare mutationer uppstår som även han drabba yngre och friska hårt.

Solveig Nilsson, Järfälla

Kan man inte tänka sig operationsteam, som arbetar i skift, som många andra yrken, för att få ned vårdskulden snabbare?

Juliet Engzell, före detta läkarsekreterare, Danderyd

Medborgarförakt! Något annat kan man inte kalla det Region Stockholm visar dem som söker en tredje covidspruta. På Medborgarplatsen ställs en vagn upp i tre minusgrader. Kön med dem som ska bli vaccinerade ringlar sig nästan hundra meter. Väntetiden är en och en halv timme. Påföljden är kanske förkylningar och lungproblem. Med andra ord är arrangemanget kontraproduktivt. Alla förnuftiga människor reagerar. Tänk om och det omgående!

Rolf Broberg, Stockholm

Vad gör fotbollsstjärnor när de slutar spela fotboll? Fortsätter de spela teater som vanligt, men på teaterscener i stället för på fotbollsplanen? Börja använda effektiv speltid i stället, kanske 2 gånger 30 minuter, så minskar teaterspelandet och bland andra jag börjar titta på fotboll igen.

Bibbi Holm, Rinkeby

Ett stort tack till Anna-Lena Laurén för hennes krönika (DN 1/12) på vissa kvinnors utseendefixering vid åldrande! Varje människa är vacker och alla åldrar har sin skönhet. Mina rynkor är livets rallyränder i ansiktet och varje ärr på kroppen berättar att jag levt. Jag är så himla glad att bli äldre, för nu är jag fri.

Ulla Toivo, Åkersberga