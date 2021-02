Insändare. Noterat av DN:s läsare den 2 februari 2021

Tack Nils-Erik Olsson för ditt inlägg (2/2) om bakgrundsmusiken i SVT, Att försöka se ett naturprogram är nästan omöjligt eftersom naturljuden störs av den bakomliggande onödiga musiken. SVT:s produktionschef säger i sitt svar att: ”Bakgrundsmusik används för att skapa stämning och fördjupa tittarupplevelsen”. Det är rent nonsens. Oljudet gör att åtminstone jag tappar lustan att se programmet. Så har vi nyhetstablån i SVT1 kl 18. Mellan varje inslag hörs ett dunkande, skramlande och plonkande så högt att jag måste sänka ljudnivån för att undvika hörselskador. Är man rädd för tystnad på SVT?

Christina Mohede, Stockholm

Svar till Nils-Erik Olsson 2/2 2021. Enligt min bedömning så kan man inte byta ljud på ett program eller film utan att bryta mot upphovsrätten. Däremot så köper tv-bolagen ibland in filmer med så kallat internationellt ljud. Då innehåller ljudspåret naturliga ljud, intervjuer på originalspråket och eventuell musik. Till det internationella ljudet får man lägga en speakerröst på svenska. Att byta ut det internationella ljudet bryter mot upphovsrätten såvitt jag vet. Det finns ett ljudtekniskt fenomen som kallas maskeringseffekt. Populärt kan man förklara det som att ljudeffekter och musik skall justeras till en nivå som ligger 18 dB under ljudnivån på en speakerröst eller intervjuer. Det fick jag lära mig under min utbildning till filmljudtekniker på Dramatiska Institutet 1980–1983. Då stör inte ljudeffekterna det som sägs. Fenomenet maskeringseffekt är tyvärr tämligen okänt i dag för folk som producerar filmer och tv-program.

Jan-Åke Siljeström, pensionerad filmljudtekniker, Örebro

Jag håller med Nils-Erik Olssons insändare (2/2) om störande musik och ljudeffekter i SVT, men anser att alla trailers och påannonser om kommande program är ett ännu värre problem. Ett seriöst program hinner knappast avslutas förrän en skrattande och hojtande programledare gör reklam för kommande frågesport eller något annat underhållningsprogram längre fram i tiden. Ofta är det inte endast en trailer utan flera i rad och dessutom återkommer de ibland under flera veckors tid. Som tittare går det inte att värja sig för denna översköljning av meningslösa trailers. Till och med i radion kan man nu höra at det görs reklam för kommande tv-program. Där går väl ändå gränsen! Vi är många som skrivit om detta tidigare, men utan någon synlig effekt. Antalet trailers verkar öka. Tack att SVT Play finns, där kan man koncentrera sig på det som sänds och slipper att se all reklam för kommande program.

Elisabet Rydbeck, Arvika

Hur kan det komma sig att Catharina Gilljam på SVT (2/2) kan försvara bakgrundsljud när det upplevs som störande vid exempelvis intervjuer? Hon säger att man ska använda SVT Play, där det finns någon sorts teknik som kan användas för bättre ljud. Säg detta till mina 90-åriga svärföräldrar! Denna ”ljudupplevelse” skapar ju bara dålig stämning.

Torbjörn Gustafsson, Handen

Apropå tisdagens insändare (2/2) om störande musik och bakgrundsljud: köp tv-ears! Det är trådlösa hörselhjälpmedel. Finns i olika märken. Har använt mina i flera år och är mycket nöjd. Sänker bakgrundsljud och lyfter fram talet!

Monica Hedberg, Solberga

Nils-Erik Olsson skrev en utmärkt insändare i onsdagens DN (2/2) där han ondgör sig över SVT:s störande musik och ljudeffekter. När Claes Elfsberg vinterpratade nämnde han att under sina många år som lyssnarombudsman i SVT var den helt dominerande klagopunkten just den störande bakgrundsmusiken i tv. Detta är så uppenbart en olägenhet för flertalet lyssnare men det tycks inte SVT:s ledning förstå.

Gunnar Berndtson, Tyresö

Liberalerna är som rosévin - passar till allt men man vet inte vad man ska ha det till.

Johan Kjellström, Lidingö

Just nu förbrukar vi maximalt med el i Sverige på grund av kylan. Oljekraftverket i Oskarshamn kan täcka upp eventuell brist med två timmars varsel. Hjälper inte detta kan vi alltid importera el från utlandet. Hur ska vi få elen att räcka när både person- och lastbilar ska gå på el, samtidigt som vi lägger ner kärnkraftverk?

Rolf Hägglund, Västerhaninge

Tack PC Jersild för ditt goda resonemang om att få bestämma över sin egen död.

Sam Olzon, Sundbyberg

Kära Leif GW Persson! Att se din pessimism i pressen, att du ska dö innan du får något vaccin, gör mig ledsen. Vi är så många som känner igen oss i ditt tänk men om vi gräver ner oss blir vi sjuka. Livet är ibland svårt, men tänk på att du inte är ensam. Tillsammans, i karantän, ska vi klara detta! Jag är multisjuk och tillhör riskgrupperna. Jag har suttit i karantän i ett år. Förr eller senare är vi tillbaka i normala gängor igen.

Camilla Brolin, Solna

Jag har samma problem med Klarna som Karin Ahl (2/2). De kräver mobilt bank-id, men jag har endast det säkrare alternativet bank-id vilket gör mina inköp problematiska.

Hans Johansson, Kristvallabrunn

TV4:s neddragningar överraskar. Kanalen har antagligen mångsidigare och bättre nyhetsbevakning och rapportering än ”Nyhetsmorgon” slår SVT:s motsvarighet ”Morgonstudion”.

Roland Wadling, Uppsala

Man läser om hur EU beslutar om att frysa olika människors tillgångar. Oftast handlar det om ryska högre tjänstemän som hjälpt Putin och andra att roffa åt sig folkets tillgångar. Varför kan vi inte göra likadant med alla kriminella nätverk, typ Bandidos, Södertäljenätverket och Vårvädersligan? Det finns rätt många nätverk där polis och myndigheter vet vilka som ingår.

Lars Johansson, Bandhagen

Bra förslag av Gunnar Johansson (2/2) om att bensinstationerna ska börja sälja vätgas. Bränslecelldrivlinor lär finnas i nästa generations dominerande fordonsslag på grund av kravet på såväl mobilitet som flexibilitet. Att kunna köra överallt, långt och utan längre avbrott.

Lars T Boman, Täby

Tack svenska handbollslandslaget för underhållningen och prestationen i VM!

Lars Jonsson, Falun

Dagens bildinsändare: Kjell Nilsson-Mäki, Frösön, som porträtterar Miljöpartiets nya språkrör Märta Stenevi.

